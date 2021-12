Heldin des Corona-Alltags Notfallpflegerin Carmen Liechti: «Seit Ausbruch der Pandemie gehe ich unzufriedener nach Hause» Auf der Notfallstation des Kantonsspitals in Liestal gilt sie als Frohnatur. Doch die Pandemie hat auch bei Carmen Liechti Spuren hinterlassen. Die 28-Jährige kann sich wegen des Zusatzaufwands durch Corona um ihre Patienten nicht mehr so kümmern, wie sie das tun möchte. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Carmen Liechti (28) hat zur Lohnfrage eine klare Haltung: «Es dürfte schon mehr sein, wenn man bedenkt, womit wir hier täglich konfrontiert sind.» Roland Schmid

An diesem 24. Dezember ist einiges los auf der Notfallstation des Kantonsspitals Baselland (KSBL) in Liestal. Heiligabend ist hier fast ein Tag wie jeder andere. Da einer, der sich beim Vorbereiten des Weihnachtsmenus in den Finger geschnitten hat, es blutet heftig. Dort eine ältere Frau mit einer Nierenkolik und furchtbaren Bauchschmerzen. Schliesslich ein Patient, der mit Atemnot und starkem Husten auf den Notfall kam. Carmen Liechti und ihr Team befürchten, dass er an Corona erkrankt ist.

«Meistens fallen die Pausen flach»

Seit Beginn der Pandemie – das ist nun 22 Monate her – steht Liechti fast täglich unter Druck: «Die Dienste sind viel strenger als vor Corona», sagt die Expertin für Notfallpflege. «Meistens fallen die Pausen flach.» Die 28-Jährige isst ihren Apfel oder ihr Sandwich beim Verfassen eines Berichts. Was vielen nicht bewusst ist: Praktisch alle Covid-Patienten kommen via Notfall in die Spitäler. Die Coronazeit hat fürs Personal – abgesehen von ausgefallenen Party-Nächten – kaum Entlastung gebracht.

Umgekehrt ist der Zusatzaufwand enorm: Alle ankommenden Patienten, die eine Covid-Erkrankung haben könnten, werden in einer Isolationskoje auf Corona getestet und erstbehandelt. Diese darf nur in Schutzbekleidung betreten werden: «Bist Du als Pflegende einmal drin, kannst Du für die Dauer der Behandlung nicht mehr raus. Besser, Du vergisst nichts mitzunehmen», erklärt Liechti. Im Anschluss muss jede Koje gelüftet, desinfiziert und gereinigt werden. Bis das Testergebnis vorliegt, dauert es drei Stunden.

Trotz Stress: Bettel hinschmeissen kommt für sie nicht in Frage

Carmen Liechti ist im Notfallteam des KSBL als Frohnatur und Optimistin bekannt. Doch die vergangenen Monate haben auch bei ihr Spuren hinterlassen: «Wegen des Zusatzaufwands ist es nicht mehr möglich, dass ich mich um jede Patientin und um jeden Patienten so kümmern kann, wie ich das gerne tun möchte.» In den Stresssituationen kommt das Zwischenmenschliche zu kurz, das aufmunternde Gespräch etwa zwischen Patientin und Pflegender.

«Seit Ausbruch der Pandemie gehe ich nach der Arbeit unzufriedener nach Hause», räumt Liechti ein. Sie sei oft müde – körperlich und geistig. Fit und bei Laune hält sie sich mit Yoga und Klettern. Sie könne schlechter abschalten und beschäftige sich oft noch nach Dienstschluss mit Vorfällen auf der Arbeit. Belastend wirken zudem die politischen Diskussionen.

«Für mich und meine Teamkolleginnen und -kollegen ist klar: Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie.»

Mit einigen Argumenten der Impf- und Massnahmenskeptiker habe sie schon Mühe.

Das alles ist für sie kein Grund, den Bettel hinzuschmeissen. «Das kommt für mich nicht in Frage. Ich bin Pflegende aus Leidenschaft und übe meinen Beruf noch immer sehr gerne aus.» Die gebürtige Laufentalerin, die in Basel lebt, ist seit 13 Jahren beim KSBL. Am Spital Laufen absolvierte sie eine Lehre als Fachfrau Gesundheit, bildete sich dann an der Höheren Fachschule zur diplomierten Pflegefachfrau und in einem Nachdiplomstudium zur Expertin Notfallpflege weiter. Liechti ist der Typ treue, motivierte Seele, die ohne Murren Zusatzrunden dreht. Besseres kann einem Arbeitgeber nicht passieren.

Es sei schon schmeichelnd, Heldin genannt zu werden

Die Lohnfrage habe derzeit einen hohen Stellenwert, betont sie. «Es könnte schon etwas mehr sein, wenn man bedenkt, womit wir hier täglich konfrontiert sind.» Ein angemessener Lohn sei der Schlüssel, um den Job attraktiver zu machen und den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zu beheben. Liechti stellt zugleich klar, dass sie eigene Entscheide zu ihrer Arbeitstätigkeit nicht vom Lohn abhängig mache.

Pflegende wie Liechti gelten als stille Heldinnen der Pandemie. Für die 28-Jährige ist diese Zuschreibung ambivalent. «Ich tue letztlich einfach meinen Job, wie ich ihn zuvor getan habe», sagt sie schulterzuckend. Und doch sei es schon schmeichelnd, Heldin genannt zu werden. «Ich habe das Gefühl, dass in der Pandemie die Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit gestiegen ist – und das ist unzweifelhaft eine gute Entwicklung.»

