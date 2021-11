Strasse für Mundartdichterin Helene Bossert gefordert

Helene Bossert Wiedergutmachung für die gesellschaftliche Ächtung der «Kommunistin und Landesverräterin» Die Sissacher Mundartdichterin Helene Bossert wurde in der Hysterie des Kalten Kriegs gnadenlos vorverurteilt und geächtet. Schuld daran war eine Reise in die Sowjetunion. Nun fordern die Theaterleute von «Texte und Töne» die Benennung einer Strasse oder eines Platzes in Sissach nach ihr.

Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 01.11.2021, 04.00 Uhr

Gegen die Mundartdichterin Helene Bossert wurde damals eine Hexenjagd eröffnet.

Staatsarchiv BL

Die heile Welt der Schweiz in den Fünfzigern hat viele dunkle Flecken. Als in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs die Alliierten die BRD militärisch und gesellschaftlich gegen den Ostblock aufrüsteten und in den USA Senator Joseph McCarthy seine Hexenjagd auf echte und vermeintliche Kommunisten begann, fand selbst im beschaulichen Bezirkshauptort Sissach ein gesellschaftlicher Schauprozess gegen eine vermeintliche Kommunistin statt, die als Landesverräterin gebrandmarkt wurde und fast zwei Jahrzehnte eine Verfemte im Dorf und im Kanton war.

«Und offe gseit, du hesch enttüscht, ha di für gscheiter ghalte», dichtete ein Leser der «Volksstimme» verächtlich über Helene Bossert (1907–1999); sie wurde als «die falsche Friedenstaube» tituliert. Die «Basellandschaftliche Zeitung» selbst verlangte von ihr eine Stellungnahme zum Kommunismus, weil doch jeder eine Meinung zum Kommunismus haben müsse. Die Nachbarn grüssten sie nicht mehr. Fremde Leute klingelten an der Haustür und sagten, sie hätten gehört, das Haus stehe zum Verkauf. Ihrem Sohn erzählten Mitschüler, sie führe eine Schwarze Liste über alle, die an der Fasnacht schlecht über sie redeten und schicke diese in die Sowjetunion. Ein «Shitstorm» war in den Fünfzigern auch ohne soziale Medien und Internet möglich.

Folgenreiche Reise in die Sowjetunion

Bis zum abrupten Ende ihrer Karriere war die gebürtige Zunzgerin, die den Grossteil ihres Lebens in Sissach verbrachte, eine gefeierte Mundartdichterin im ganzen Baselbiet und eine gefragte Kommentatorin beim Radio. Sie galt als vorbildliche Baselbieterin. 1953 machte sie jedoch einen «Fehler», den ihr Behörden, Kollegen und Nachbarn nicht verziehen: Sie folgte einer Einladung der Basler Frauenvereinigung für Frieden und Fortschritt zu einer dreiwöchigen Reise in die Sowjetunion. Diese Unternehmung mag Helene Bossert vielleicht naiv angegangen sein. Man darf aber ihrer Beteuerung glauben, dass sie der Einladung aus reinem Interesse an dem Leben besonders der Frauen in der UdSSR gefolgt war.

Dennoch war sie durch ihren Ehemann Ueli Fausch vorbelastet, der sich politisch im linksextremen Spektrum engagierte und später der Partei der Arbeit beitrat – das genügte, dass das Urteil der Sissacher, aber auch der Staatsanwaltschaft, die sie überwachen liess, feststand, bevor sich Bossert verteidigen konnte. Man warf ihr vor, sie hätte vor Ort laut gegen die Unterdrückung protestieren müssen – als ob dies je ein gestandener Politiker oder Diplomat der Schweiz getan hätte.

Die gesellschaftliche Ächtung färbte auch auf den Sohn Fausch ab

«Ich habe meine Mutter damals erlebt», berichtet ihr Sohn Ueli Fausch, Jahrgang 1945: «Sie war nervlich sehr gefordert. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass sie in der Psychiatrie gelandet wäre.» Fausch ging 1968 aus Sissach fort – nicht, wie viele behaupteten, um den Anfeindungen zu entgehen, sondern weil sein frankophiler Vater ihm Paris empfohlen hatte, um die Welt zu entdecken. Schon lange lebt Fausch bei Genf und spricht inzwischen Deutsch mit französischem Akzent. Seine Eltern besuchte er regelmässig in Sissach, seine Mutter später in den letzten Lebensjahren im Altersheim in Thürnen.

«Es war sicher kein ganz normales Gefühl, wenn ich nach Sissach kam», beschreibt Fausch gegenüber der bz, wie die gesellschaftliche Ächtung auch ihn betraf:

«Ich lebte wie in einem totalitären System. Ich musste aufpassen, was ich sagte.»

Fauschs kürzlicher Besuch in Sissach 20 Jahre nach dem Tod der Mutter hängt mit dem Projekt der Theatergruppe «Texte und Töne» zusammen, die im Café «Cheesmeyer» ein Theaterstück über Helene Bossert aufführte. Das Stück hat Fausch nicht gesehen; ihm reichte emotional schon der Blick in das Archiv seiner Mutter, das er für die Ausstellung sichtete. An den Wochenenden war er auch selbst vor Ort und sprach mit den interessierten Besuchern.

Forderung nach einer Helene-Bossert-Strasse

Für den Gemeinderat Sissach ist die Geschichte Helene Bossert eigentlich abgeschlossen. Robert Bösiger, unter anderem für Kultur zuständig, verweist auf die gesellschaftliche Rehabilitation, die Bossert 1988 durch die Verleihung des Baselbieter Literaturpreises zuteilgeworden sei. Allerdings lehnte der Landrat 1999, kurz vor Bosserts Tod, einen Antrag zur politischen Rehabilitation ab.

Bösiger wundert sich etwas, dass Bossert gerade jetzt wieder ein Thema wird. Die Theaterleute von «Texte und Töne» fordern nämlich in einer Petition, dass in Sissach eine Strasse oder ein Platz nach Helene Bossert benannt werde. Zu den Unterstützern gehört auch der Sissacher alt Regierungsrat Urs Wüthrich. Bösiger steht dem Anliegen prinzipiell offen gegenüber. Er ist sich aber nicht sicher, ob Bossert das überhaupt gewollt hätte und zitiert aus ihrem Gedicht «Dänkmool», in dem die Dichterin ein Denkmal für sich, an das nur Hunde pinkelten und Vögel kackten, ablehnt. Sohn Ueli Fausch widerspricht dieser Interpretation:

«Ich habe das Gefühl, sie hat eine Ehrung verdient. Und ein Strassenname ist nicht dasselbe wie ein Denkmal.»