HERANGEHENSWEISE Abwarten, vorplanen, umbauen: So schlagen sich Baselbieter Kulturlokale durch die Krise Marabu Gelterkinden, Guggenheim Liestal, Altes Schlachthaus Laufen: Drei bekannte Kulturbetriebe mit starker lokaler Verwurzelung sind von Corona unterschiedlich betroffen. Entsprechend anders planen sie nun die hoffentlich bald anstehende Öffnung für Veranstaltungen.

Marabu Gelterkinden: «Nach der Pandemie kommt bei uns der Umbau»

«Wir hoffen natürlich, die Wiedereröffnung im Jahr 2022 gross feiern zu können», meint Urs Dünner vom Verein Marabu Gelterkinden.



Es gilt als das bekannteste und vielfältigste Kulturlokal im Oberbaselbiet: das Marabu in Gelterkinden. Im ehemaligen Kino im Fünfzigerjahre-Stil finden regelmässig Anlässe von Musik und Tanz über Theater, Film, Literatur und Comedy statt. «Wir haben das ganze Spektrum, Kultur, die jeden anspricht», meint Urs Dünner, Kommunikationsverantwortlicher des Vereins Marabu Gelterkinden.

Doch die Durststrecke hält auch hier an. Selbst wenn das kulturelle Leben später im Jahr nach und nach wieder auferstehen sollte – auf das Lokal an der Schulgasse in Gelterkinden wird man noch länger verzichten müssen, vielleicht sogar über die Pandemie hinaus. Denn ab Sommer wird im Marabu umgebaut. Die dringend nötige Renovierung soll die Unannehmlichkeiten des alten Gebäudes ausmerzen, die Dünner wie folgt beschreibt: «Im Winter friert man im Marabu, im Sommer schwitzt man.»

Im Zentrum stehen thermische Sanierungsarbeiten wie eine Wärmeisolation und eine neue Heizung. Geplant ist zudem die Auffrischung der Fassade, die Erweiterung des Foyers und der Bar und der Einbau einer Behinderten-Toilette. 5,2 Millionen Franken kostet dieser Umbau. Eine stolze Summe, die durch einen bereits gesprochenen Kredit des Kantons Baselland, Stiftungsgelder und Spenden gestemmt werden soll. Eigens dafür wurde die Stiftung Marabu gegründet, denn der Verein Marabu selbst ist nicht auf Einnahmen ausgerichtet. Urs Dünner erläutert:

«So haben wir bei Buchungen und Veranstaltungen nicht den Druck, rentieren und am Ende des Jahres Gewinn abwerfen zu müssen. Das gibt uns die Freiheit, auch kleinere und eher unbekannte Gruppen zu fördern oder lokalen Künstlern eine Bühne zu bieten.»

Um in der Bevölkerung während der Umbauzeit nicht in Vergessenheit zu geraten und bei Lockerungen trotzdem mit einem Angebot reagieren zu können, musste ein Ersatzlokal her. Dieses fand sich in einem Garagen-Verkaufsraum in Gelterkinden. Darin könnten bis zu 30 Personen an einer Lesung oder einer Filmvorführung teilhaben. Filmvorführungen gehören neben der Disco zu den beliebtesten Events im Marabu. Das Kino zeigt bei Normalbetrieb zweimal die Woche einen aktuellen Film. Dazu kommt in den Wintermonaten sonntags das Kinderkino, speziell für die jungen Besucherinnen und Besucher, sowie einmal jährlich die Kinonacht. Beim Thema Film arbeitet das Marabu eng mit dem Liestaler Kino Sputnik zusammen. «Wir sind quasi die zweite Leinwand.»

Im Gegensatz zu den meisten anderen Kulturveranstaltungen durften im vergangenen Jahr trotz Pandemie noch relativ lange Filme im Marabu vorgeführt werden. Lange galt das Versammlungsverbot erst ab 50 Personen. Pro Jahr zähle das Marabu im Schnitt 10'000 Eintritte, die Streuung des Publikums sei dabei sehr breit, so Urs Dünner.

«Beim Kino gibt es mal zwei Leute im Saal, mal 200.»

Ähnlich verhalte es sich mit Konzerten und Tanzveranstaltungen.

Im Marabu arbeiten alle ehrenamtlich. Keine direkten Personalkosten zu haben, sieht Dünner als Privileg und grossen Vorteil, gerade während Corona. So waren im Marabu trotz Einstellung des Betriebs zu keinem Zeitpunkt Existenzen gefährdet.

Kulturhotel Guggenheim Liestal: «Wir planen – und wenig nötig planen wir halt um»

Eric und Yvonne Rütsche setzten auf Optimismus.

Am Wasserturmplatz in Liestal lässt man sich von der gegenwärtigen Unsicherheit nicht einschüchtern. Die Organisation von Anlässen für die Sommersaison läuft im Kulturhotel Guggenheim bereits auf Hochtouren. Das traditionelle Open Air, ein Public Viewing zur Fussball-Europameisterschaft sowie ein Freiluftkino-Abend in Zusammenarbeit mit Kino Sputnik – alles soll stattfinden.

«Uns bleibt nichts anderes übrig, also planen wir», meint Geschäftsleiter Eric Rütsche. Da alle Events draussen stattfinden, sei es Stand jetzt nicht unrealistisch, an der Durchführung festzuhalten.

«Und wenn die Impfpflicht für Besuchende angeordnet oder Kapazitäten begrenzt werden, müssen wir halt wieder schauen, wie wir weitermachen.»

Daher stünde man auch mit den Künstlerinnen und Künstlern in engem Kontakt, falls es zum Beispiel nötig werden sollte, Konzerte gestaffelt durchzuführen. Die bereits angesetzten Indoor-Veranstaltungen im März wurden derweil alle in den April oder Mai verschoben, wie der Website zu entnehmen ist.

Für die kulturellen Events ist der Verein Guggenheim Liestal Kultur verantwortlich, dessen Mitglieder alle ehrenamtliche Arbeit leisten. Zum Guggenheim gehört aber auch die GmbH mit 30 Angestellten, die wegen Corona alle auf Kurzarbeit umstellen mussten. Nicht nur die Mitarbeitenden fiebern darauf, bald wieder loszulegen. Auch von Seiten des Publikums bekommen der Verein und die GmbH viel Zuspruch, ihre Arbeit so bald als möglich wieder aufzunehmen. «Die Angst der Leute zu Beginn der Pandemie ist weg», sagt Rütsche.

«Wer mit welchen geltenden Auflagen tatsächlich wiederkommt, werden wir sehen. Aber alle sagen uns, sie freuen sich sehr und wir sollen dranbleiben.»

Beim Thema Coronamanagement lobt Rütsche die Abteilung Kulturelles in der Baselbieter Bildungs- und Kulturdirektion und ebenso Gastrobaselland und die Wirtschaftskammer . «Diesen Leuten muss ich wirklich ein Kränzchen winden.» Ihre Informations- und Kommunikationsarbeit habe verhindert, dass Kulturschaffende in der Region während der Pandemie zwischen Stuhl und Bank fielen, wie es andernorts auf gravierende Art und Weise geschah. Ob er das kulturelle Leben in Basel als Konkurrenz sieht, verneint Rütsche deutlich. «Für uns macht es absolut keinen Sinn, uns an Basel zu orientieren. Basler Gäste, die die städtischen Standards gewohnt sind, kommen eh nicht hierher zu uns. Unser Einzugsgebiet ist das Oberbaselbiet, für diese Leute sind wir da.»

Kulturforum Laufen: «Wir nehmen die abgesagten Auftritte in die nächste Saison mit»

Vereinsadministratorin Marisa Hänggi vor dem «alte Schlachthuus».

In der Region Laufental–Thierstein sorgt das Kulturforum im alten Schlachthaus in Laufen in normalen Jahren für kulturelle Vielfalt. Kabarett, Musik, Ausstellungen in der eigenen Kunstgalerie, Theater, Lesungen sowie regelmässig Kino, Disco, Tanzkurse und Jazz-Matineen – das auf der Website aufgeführte Angebot an Veranstaltungen lässt erahnen, was Vereinsadministratorin Marisa Hänggi bestätigt: «Wir fokussieren uns nicht auf eine spezielle Kultursparte, der wir eine Bühne bieten möchten.» Stattdessen wolle man möglichst alle Bedürfnisse abdecken, die an das kulturelle Leben gerichtet werden.

Für den einen heisse das, neue Kunstschaffende zu entdecken, eine andere möchte sich mit Gleichgesinnten austauschen und wieder ein anderer einfach nur den Feierabend in gemütlicher Runde ausklingen lassen.

Die Lokalität ist dabei für sämtliche Anlässe das Kulturzentrum «alts Schlachthuus», in dem der Verein Kulturforum Laufen seit September 2002 eingemietet ist. Der Verein, der 40 ehrenamtlich tätige Mitglieder zählt, veranstaltet bis zu 60 Anlässe pro Saison. «Unser Publikum ist bei den jeweiligen Anlässen breit durchmischt, nur die ganz Jungen sind wenig vertreten. Aber da arbeiten wir dran», so Hänggi. Auch zu diesem Zwecke bestehen Synergien zu anderen Kulturveranstaltern in der Region, die Zusammenarbeit wird derzeit ausgebaut.

Mit der geltenden Obergrenze von 50 Personen bei Veranstaltungen war es 2020 ebenso wie in Gelterkinden bis in den Herbst hinein noch möglich, Kunstausstellungen oder das Kabarett im alten Schlachthaus durchzuführen. Die Einhaltung der Massnahmen oder Unsicherheiten unter den Besuchenden habe dabei keinerlei Probleme bereitet. «Die Leute sind gekommen, ohne Angst und mit grosser Rücksicht auf das Schutzkonzept. Sie haben das wirklich gut gemacht», resümiert Hänggi.

Ob das geplante Programm für 2021 ab April wieder durchgeführt werden kann, steht noch in den Sternen, entsprechend verlaufe auch der Ticketverkauf zurzeit eher harzig. Beinahe alle Events, die bis Ende März abgesagt werden mussten, können aber nachgeholt werden.

«Wir konnten einen Grossteil der abgesagten Auftritte für die nächste Saison nochmals mitnehmen. Das freut uns natürlich insbesondere für die Künstlerinnen und Künstler.»