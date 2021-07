Baselbieterin schreibt Kochbuch für Bruder mit Trisomie 21

Herzensprojekt Löffel und Gläser statt Gramm und Milliliter: Baselbieterin entwickelt Kochbuch für Bruder mit Trisomie 21 Adrian von Burg hat Trisomie 21. Mit «21 Sterneküche» ermöglicht seine Schwester Lara ihm anhand von lebendiger Bildsprache und Schritt-für-Schritt-Anleitungen das selbstständige Kochen. Eva Oberli 01.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geschwister Lara und Adrian lieben es, gemeinsam zu kochen. Juri Junkov

Es ist ein grossformatiges Buch, auf dessen Cover der 22-jährige Adrian von Burg in die Kamera grinst. Und ein sehr besonderes. «21 Sterneküche» ist ein Kochbuch für Menschen, die aufgrund von besonderen Bedürfnissen oder eingeschränkten Fähigkeiten Probleme damit haben, klassische Kochbücher zu verstehen. Für Menschen wie Adrian, der Trisomie 21 hat.

Konzipiert und gestaltet hat es Adrians Schwester Lara von Burg im Rahmen ihrer Maturaarbeit. Das entstandene Kochbuch nennt sie ein Herzensprojekt.

«Andere bekochen zu können, ist einfach ein sehr schönes Gefühl»,

meint die 19-Jährige, die vor wenigen Tagen ihre Matura bestanden hat. «Das wollte ich Adrian auch ermöglichen. Durch das Kochbuch kann er jetzt für die ganze Familie ein Mittag- oder Abendessen zubereiten.»

Neun Familienrezepte: Simpel aufgebaut und schnell zubereitet

Zu Adrians Repertoire gehören neben «der besten Salatsauce der Welt» mittlerweile auch Gerichte aus dem Kochbuch, darunter Schnitzel aus dem Backofen, Tomaten-Mozzarella-Salat und Zucchiniauflauf. Genau so einen bereitet er in der heimischen Küche in Muttenz gerade zu. Während Lara über die Entstehung des Kochbuchs erzählt, schneidet er sorgfältig Zucchini in Scheiben.

«Es gab einfach kein Kochbuch, womit Adrian selbstständig hätte arbeiten können», erklärt Lara von Burg. Denn klassische Kochbücher sind meist zu textlastig, zu kompliziert und berücksichtigen die eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten von Menschen mit Trisomie 21 nicht. «Also habe ich mich dazu entschieden, einfach selbst eins zu machen.»

Viel Struktur und viele Zwischenschritte

Am allerwichtigsten sind in «21 Sterneküche» die klare Struktur und die detaillierte Darstellung des gesamten Kochprozesses. Das Schälen einer Zwiebel, das Würfeln von Feta-Käse, das Hinzufügen von Pfeffer, jeden einzelnen Schritt hat Lara fotografiert, während Adrian kochte.

«Anfangs habe ich nicht daran gedacht, dass ich auch Vorgänge festhalten muss, die bei mir selbst automatisch ablaufen. Das Herunterdrehen der Herdplatte zum Beispiel»,

erzählt die Maturandin.

Weil Familie von Burg immer bei demselben Detailhändler einkauft, stammen bewusst auch alle Zutaten aus dessen Produktlinie. «So könnte Adrian auch allein einkaufen gehen, weil er im Buch genau nachschauen kann, wie die einzelnen Produkte und deren Verpackung aussehen», erklärt Lara. Auch hier gab es entscheidende Details zu beachten. Zum Beispiel Vollrahm aus einer Flasche mit Schraubverschluss zu verwenden, da dieses Gefäss leichter zu öffnen ist als ein Tetra Pak, das mit einer Schere aufgeschnitten werden muss.

Mengenangaben in Gramm oder Millilitern gibt es im Kochbuch keine. Feste Zutaten wie Gemüse, Kartoffeln oder Eier werden pro Stück angegeben, Flüssigkeiten in der Einheit «Glas» – ähnlich wie im amerikanischen Cup-System, wo die Referenzmenge der Inhalt einer Tasse ist.

Die Arbeitsschritte sind entsprechend dem Lesefluss in Zeilen von links nach rechts, statt in Spalten von oben nach unten angeordnet. Jedes Rezept hebt sich mit einem eigenen Farbsystem vom vorgängigen und nachfolgenden ab. Im Entstehungsprozess erlernte Lara von Burg den Umgang mit den Bildbearbeitungs- und Layout-Programmen InDesign und Lightroom. Behilflich war ihr dabei ihr Kunstlehrer Stefan Haltinner, der die Arbeit betreute.

Das fotografische Festhalten übte die Geduld der Geschwister

«Der grösste Lernprozess war für mich definitiv das Fotografieren», meint Lara rückblickend. «Wie muss die Blende eingestellt sein, welche Verschlusszeit ist nötig und wie muss ein Bild komponiert sein, damit es hübsch aussieht – das alles musste ich mir erst aneignen.»

Beim Praxisteil, dem Kochen selbst, ging das Fotografieren zwischenzeitlich auch mal vergessen, erinnert sich Lara. «Wenn ich hinterher gemerkt habe, dass mir das Bild eines Zwischenschritts fehlt, musste ich Adrian auch öfters mal anbetteln, damit er noch einmal für mich posiert.»

«Ich bin halt schon eine Dramaqueen»,

wirft ihr Bruder ein, während er Crème fraîche und Vollrahm in einer Schüssel zusammenrührt.

Um während Motivationstiefs bei Laune zu bleiben, liessen sie in der Küche laut Musik laufen. «Capital Bra», präzisiert Adrian und stupst seine Schwester an. «Den mag ich, du aber nicht so.» Lara schüttelt lachend den Kopf. Glücklicherweise, muss man schon fast sagen, befand sich die Schweiz während der Kochphase im letzten Frühjahr im Lockdown, so blieb den Geschwistern genügend Zeit und genügend Gelegenheit, um die Gerichte zu wiederholen.

Bald könnte es in jedem Haushalt «21 Sterneküche» geben

Die Freude fürs Kochen liegt in der sportlich aktiven Familie und gehört auch zu Adrians Lieblingsbeschäftigungen. Er hat eine abgeschlossene IVA-Lehre im Bereich Hauswirtschaft, jetzt arbeitet er fünf Tage die Woche im WohnWerk Basel.

Lara von Burg beginnt im Herbst ihr Studium an der FHNW, sie möchte Lehrerin für die Sekundarstufe 1 werden. Eine Ergänzung des jetzigen Buchs um einige Rezepte und Fertigkeiten oder sogar eine neue Version, ein Backbuch, schwebt ihr bereits vor. «21 Sterneküche» wird schon bald bestellbar sein. Um die 100 Interessenten hätten sich bereits gemeldet, freut sich von Burg. Darunter Wohnheime, Heilpädagogische Schulen, Bekannte von Adrian sowie Leute, die nicht gerne kochen und es mit einem neuen System versuchen wollen.

Was Adrian von Burg selbst bei der Entstehung des Kochbuchs am meisten Spass gemacht hat? «Alles!» antwortet er strahlend. Auch Schwester Lara ist mit dem Endergebnis sehr zufrieden.

«Mein Ziel war es, Adrian das selbstständige Kochen zu ermöglichen. Das habe ich mit ‹21 Sterneküche› geschafft.»

www.21sternekueche.com