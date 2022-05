GGG lanciert «Helpdesk Ukraine»

Hilfe für Schutzsuchende GGG lanciert neu «Helpdesk Ukraine» Am 4. Mai startet das kostenlose Beratungsangebot «Helpdesk Ukraine», welches die GGG Angebote «Unterkunft Ukraine», Deutschkurse sowie das gratis Bibliotheksabo für Geflüchtete mit Schutzstatus ergänzen soll. Nora Bader 02.05.2022, 11.35 Uhr

GGG

In Basel sind seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine bereits über 1400 Personen angekommen, die aus dem Kriegsgebiet nach Basel geflüchtet sind. Die GGG Basel setzt sich für die Geflüchteten ein mit unterstützenden Angeboten in den Bereichen Unterkunft, Bildung und Beratung.

GGG Migration startet am 4. Mai ausserdem das Angebot «Helpdesk Ukraine», eine niederschwellige Beratung für in Basel-Stadt wohnende Schutzsuchende aus der Ukraine. Fachpersonen informieren kostenlos über Themen wie Migrationsrecht, Leben in Basel, Finanzen, Schule, Arbeit, Sozialversicherungen, Gesundheit und vieles mehr.

Die Kurzberatung wird gemäss Mitteilung der GGG am Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr an der Eulerstrasse 26 – ohne Voranmeldung - angeboten. Beraten wird in Ukrainisch, Russisch (mit Dolmetschenden), Deutsch oder Englisch. Das Angebot wird in enger Zusammenarbeit mit der Sozialhilfe umgesetzt, von der GGG Basel getragen und vom Kanton Basel-Stadt mitfinanziert. Weitere Informationen: ggg-migration.ch/ukraine

Den Flyer gibt es auch auf Ukrainisch. GGG

Weitere Angebote:

GGG Benevol vermittelt mit «Gastfamilien für Flüchtlinge – Unterkunft Ukraine» erfolgreich Privatunterkünfte an Flüchtlinge aus der Ukraine. «Die Solidarität der Basler Bevölkerung ist gross», teilt die GGG mit 8bz berichtete). Seit Beginn im März sind über 600 Angebote von Privaten eingegangen. Nach sorgfältiger Prüfung der Unterkünfte durch Mitarbeitende von GGG Benevol konnten bis heute knapp 500 Unterkünfte vermittelt werden. Das Angebot läuft weiter mit dem Ziel, möglichst vielen Geflüchteten ein neues Zuhause zu geben. «Unterkunft Ukraine» wird in Zusammenarbeit mit der Sozialhilfe durchgeführt und vom Kanton Basel-Stadt mitfinanziert. Mehr Informationen: ggg-benevol.ch/projekt/unterkunft-ukraine

GGG Kurse bietet in den Räumlichkeiten an der Eisengasse 5 in Basel für Geflüchtete aus der Ukraine mit Schutzstatus und Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt kostenlose Deutschkurse. Der Unterricht findet jeweils Montag und Mittwoch 08.45 - 09.45 Uhr, Dienstag und Freitag 09.00-10.00 Uhr sowie Dienstag und Freitag 10.15-11.15 Uhr statt. Weitere Informationen: ggg-kurse.ch

Die GGG Stadtbibliothek Basel hat ein Sortiment an ukrainischer Literatur bereitgestellt und ermöglicht Ukrainegeflüchteten mit Schutzstatus die Gratisausleihe. Das Angebot umfasst neben Büchern über die Ukraine auch Literatur und E-Books in ukrainischer Sprache. Daneben finden auch Freizeitworkshops für die ganze Familie statt. Weitere Informationen: stadtbibliothekbasel.ch