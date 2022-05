Hilfsaktion Zwei Oberbaselbieter im Einsatz an der ukrainischen Grenze: «Uns war bewusst, dass der Krieg nicht weit weg ist» Martin Hug und Peter Dehning fuhren in ihren mit Hilfsgütern vollbeladenen Kleinbussen zur rumänisch-ukrainischen Grenze. Sie berichten, wie sie das Geschehen vor Ort wahrnahmen und warum sie nun nicht mehr alle Bilder ertragen. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Einer der vollgestopften Kleinbusse vor der Abfahrt. Bilder: zvg Martin Hug (rechts) und Peter Dehning. Hilfsgüter auf dem Sammelplatz in Wegenstetten. Zentrales Materiallager in Rumänien. Hilfsgüter, die in einem Lastwagen von Wegenstetten aus ein Lager in Rumänien erreicht haben, werden abgeladen. Peter Dehning bringt Lebensmittel. Helfende im Lebensmitteldepot für ukrainische Kriegsvertriebene im Nordosten Rumäniens. Blick in eine Notunterkunft. Georges Brogle, Präsident der Rumänienhilfe Wegenstetten, hilft einer Frau.

Seit den 1990er-Jahren fahren der Ziefner Martin Hug (74) und Peter Dehning (75) aus Gelterkinden regelmässig nach Rumänien. Inzwischen waren sie je über 100-mal in diesem osteuropäischen Land. Sie nehmen stets Textilien, Lebensmittel und Medikamente mit, um damit die minderbemittelten Leute vor Ort zu unterstützen.

60 Kubikmeter Hilfsgüter gesammelt

Doch ihr jüngster Einsatz war für die beiden eine spezielle Mission: Sie transportierten in ihren vollgestopften Kleinbussen Schlafsäcke und Decken für Kriegsvertriebene in der Ukraine. Das Material deponierten Hug und Dehning in zentralen Sammelstellen in Orten im Nordosten Rumäniens an der Grenze zur Ukraine.

Diese Gegend kannten sie bereits von ihren früheren Engagements. Von dort aus wurden die Hilfsbedürftigen im Kriegsgebiet versorgt von ansässigen Organisationen, «nur von seriösen», betonen die zwei Oberbaselbieter.

Seit ein paar Jahren wirken Martin Hug und Peter Dehning ehrenamtlich für die Rumänienhilfe Wegenstetten. Diese organisierte Mitte März drei Sammeltage, an denen Leute aus vielen Deutschschweizer Regionen massenhaft Hilfsgüter vorbeibrachten und insgesamt 14'000 Franken in bar spendeten. Ein befreundeter Lastwagenunternehmer aus Rumänien holte den Grossteil des gesammelten Guts – rund 60 Kubikmeter – im Fricktal ab.

In zentralen Sammelstellen und Notunterkünften geholfen

Die beiden Helfer hatten durch Deutschland, Österreich und Ungarn rund 2000 Kilometer zurückgelegt, bis sie ihr Ziel in Rumänien erreichten. Die Grenzüberfahrten verliefen alle reibungslos – dank zuvor besorgter Papiere von der rumänischen Botschaft in der Schweiz.

Hug und Dehning arbeiteten bei den privat organisierten Sammelstellen in Radauti und Falcau mit einheimischen Hilfskräften zusammen. Sie belieferten mit Gütern auch das von der Caritas geführte Transitzentrum für Flüchtende in der Grenzstadt Siret sowie eine private Notunterkunft in Suceava.

Vereinzelte ältere Helfende sprachen Deutsch, sodass man sich gut verständigen konnte. Der 75-Jährige aus Gelterkinden erklärt:

«Schlafsäcke und Wolldecken waren für die im eigenen Land obdachlos gewordenen Menschen bestimmt, teils auch für ukrainische Armeeangehörige.»

«Viele Zivilisten wollen im Land bleiben und später wieder zurück in ihre Heimat», ergänzt der Ziefner, früher beruflich als Baufachmann tätig.

Zu den zwei Baselbietern gesellte sich der Präsident der Rumänienhilfe Wegenstetten, Georges Brogle, der ebenfalls Einsätze leistete. Das Trio beschaffte für über 30'000 Franken – aus weiteren Spenden kam zusätzliches Geld zusammen – Lebensmittel, Hygieneartikel, Schmerzmittel und Verbandsmaterial. Hug schmunzelt:

«Drei Apotheken kauften wir fast leer.»

In einem internen Flüchtlingslager im südukrainischen Czernowitz hatte Martin Hug ein Erlebnis, das ihm sehr naheging. Ein zwölfjähriger Knabe kam an, der per Autostopp, Zug und zu Fuss während zehn Tagen auf der Flucht war. Er trug an einer Schnur um den Hals ein Kartonschild mit seinem Namen darauf, auf dem linken Arm stand mit Filzstift «Germany, Heidelberg» geschrieben. Dort wohnen vermutlich Bekannte von ihm. Der 74-jährige Hug berichtet betroffen:

«Der Bub erzählte, sein Vater sei an der Front, und die Mutter müsse seine gelähmte Grossmutter pflegen. Deshalb sei er allein unterwegs.»

Dehning schildert, wie in Siret Busse aus Berlin warteten, um unbegleitete Kinder abzuholen.

«Das Prozedere, um die entsprechenden Dokumente zu erhalten, hat ganze drei Tage gedauert.»

Die Behörden wollten auch sicher gehen, damit die Jungen nicht in die Hände dubioser Menschen gelangten.

Zwar war die Stimmung in der Bevölkerung an der rumänisch-ukrainischen Grenze angespannt, vom Krieg selbst bekam man dort jedoch wenig mit. Helikopter kreisten hin und wieder zu Kontrollzwecken über der Region. Die Kampfhandlungen finden primär im nördlichen und östlichen Teil der Ukraine statt. Dennoch:

«Uns war bewusst, dass nicht sehr weit von uns entfernt ein Krieg wütet, der Verwüstung anrichtet und Menschenleben auslöscht.»

Dies sagt der pensionierte Zimmermann aus Gelterkinden nachdenklich.

Martin Hug und Peter Dehning sind wieder zurück in der Schweiz. Sämtliche persönlichen Ausgaben haben sie selbst berappt. Weitere Hilfstransporte schliessen sie nicht aus. Wieder zu Hause angekommen, verfolgt die beiden ein beklemmendes Gefühl. Dehning vergleicht:

«Wir haben hier alles; im Nordosten Rumänien ist das Armenhaus, und in der Ukraine herrscht Krieg.»

Hug verfolgt zwar die traurigen Ereignisse in den Medien, aber im Fernsehen mutet er sich nicht mehr alle Bilder zu, «sonst kommt Erlebtes in mir wieder hoch».

