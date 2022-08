Hitzesommer 2022 Bilder aus dem Weltraum: Die Dürre in der Region Basel von oben gesehen Die Satellitenbilder bringen die diesjährige Trockenheit eindrücklich zu uns. Nur der Wald hat bis vor wenigen Tagen der Dürre standgehalten. Doch auch er beginnt nun akut zu leiden, sagt Ueli Meier, Leiter des Amts für Wald beider Basel. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

An hochaufgelösten Satellitenbildern mangelt es in diesem Sommer nicht. Der Grund ist simpel: Kaum je war der Himmel während der letzten Monate bewölkt.

Die Bilder zeigen die Dürre auf den Baselbieter Feldern. Prekär wurde die Lage in der Region in der zweiten Julihälfte. Besonders frappant ist der Vergleich mit dem regenreichen Sommer 2021. Wie von oben auch zu sehen ist, war der Wald Anfang August noch grün, auch wenn es kein saftiges Grün mehr war. Hält er der Trockenheit besser stand als noch 2018?

«Bis vor wenigen Tagen hätte ich gesagt, dem Wald geht es verhältnismässig noch gut», sagt Ueli Meier, «aber in den letzten fünf Tagen hat sich dies ziemlich dramatisch geändert.» Wer sich umsah, bemerkte: Die Blätter sind plötzlich gelb gefärbt. Viele haben den Welkepunkt erreicht. «Untrügliches Zeichen dafür, dass nicht mehr genug Wasser im Boden ist», sagt der Leiter des Amts für Wald beider Basel.

Die Szenarien aus dem Herbst 2018 und dem Frühjahr 2019 drohen sich zu wiederholen, als Gemeinden ganze Waldabschnitte sperrten, weil absterbende Bäume die Menschen bedrohten. «Im Herbst 2018 sah es ähnlich aus wie jetzt. Die grosse Überraschung erlebten wir aber erst 2019, als viele Bäume keine Blätter austrieben», sagt Meier. Deshalb geht er davon aus, dass die wahren Konsequenzen des dürren Sommers 2022 erst im Frühling sichtbar werden. Das habe schon das ausserordentlich trockene Jahr 1976 gezeigt.

Gemeinsam mit der Fachhochschule in Zollikofen und dem WSL (Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) in Birmensdorf baut das Amt für Wald ein Monitoring auf, um künftiges Baumsterben besser vorauszusehen. Analysieren lässt sich dies anhand der Wassersättigung der Blätter, die sich über Spektralfarben von Satellitenbildern ablesen lässt. «Damit retten wir keinen Baum, aber wir können besser vorausplanen und kommunizieren», so Meier.

Inwiefern die für die zweite Wochenhälfte angekündigten Niederschläge die Lage entspannen könnten, wagt Meier nicht vorauszusagen. Zumal die Prognosen instabil sind. Den Gewitterregen vermag der Waldboden nach trockenen Wochen nur schlecht aufnehmen. Zugleich sind 15 Millimeter Niederschlag notwendig, damit der Regen auf dem Waldboden ankommt.

Am Dienstag hat der Kanton zum Wassersparen aufgerufen – eigentlich eine Aufgabe der Gemeinden. «Beim aktuellen Wasserstand ist Wasser schon ein Luxusgut», findet Meier. Das Auto zu waschen oder den Rasen in diesen Tagen noch zu sprengen, findet Meier deshalb geradezu grotesk, während in den Flüssen Fische sterben.

