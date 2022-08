So wirkt sich der Swimmingpool-Boom im Baselbiet aus

Daheim in die Badi: Wie sich der Swimmingpool-Boom im Baselbiet auswirkt

Die Zahl der Bäder in privaten Gärten ist explodiert. Viele bauten im Baselbiet während der Pandemie ihren eigenen Swimmingpool. Ein Problem in Zeiten, in der die Trockenheit immer mehr zum Thema wird?