Hochhauskonzept für Liestal gefordert

Hochhauskonzept Wo Liestal in die Höhe wachsen soll Ein Hochhauskonzept gibt es für die Kantonshauptstadt derzeit nicht. Weshalb nun eines gefordert wird. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

So hätte das Bahnhof-Hochhaus aussehen können, dachte man 2017. Nun ist ein Wettbewerb vorgesehen. Zvg

Liestal steht vor Veränderungen. Überbauungen im Oristal oder auf dem Lüdin-Areal sind in Planung, entlang der Rheinstrasse soll ein neuer Stadtteil entstehen und die Hoffnung besteht, dass in fernerer Zukunft die Autobahn A 22 in den Berg oder unter den Boden verlegt wird. Und das sind nur einige der Projekte, die in den kommenden Jahren anstehen.