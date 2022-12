Baselland: Hotel statt Asylbewerber auf dem Hölsteiner Leuenberg

Hölstein Weil ein Verkauf ansteht: «Leuenberg» wird nun doch nicht zum Asyl-Erstaufnahmezentrum Harter Schlag für die Asylbehörden des Kantons: Das ehemalige Seminarhotel Leuenberg oberhalb von Hölstein steht nicht für Flüchtlinge zur Verfügung, trotz anders lautender Zusagen noch vor wenigen Wochen. Es gibt Alternativen, aber sie sind nicht ideal: Zivilschutzanlagen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 06.12.2022, 18.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Steht leer: das ehemalige Seminarhotel Leuenberg oberhalb von Hölstein. Nicole Nars-Zimmer

Noch im September klangen alle Beteiligten zuversichtlich: Im leer stehenden Seminarhotel Leuenberg oberhalb von Hölstein sollten Asylsuchende einziehen. Der Kanton wollte darin ein Erstaufnahmezentrum einrichten, in dem Flüchtende untergebracht werden, bevor sie an die Gemeinden verteilt werden.

Ein zweites solches Zentrum erachtet der Kanton als dringend nötig, denn das einzige bisherige, dasjenige im ehemaligen Spital Laufen, droht angesichts der zunehmenden Flüchtlingszahlen an die Kapazitätsgrenzen zu kommen. Die Räumlichkeiten auf dem «Leuenberg» wären fast sofort bezugsbereit.

Eine hotelähnliche Nutzung ist in Aussicht

Doch jetzt die Ernüchterung: Der Deal zwischen Kanton und der Besitzerin, der Hotel Leuenberg AG, kommt nicht zustande. Die Besitzerin hat ihn abgesagt. Der Grund ist, dass man kurzfristig die Möglichkeit sieht, den «Leuenberg» zu verkaufen.

Noch während Covid-19 habe es nicht danach ausgesehen, als würde man einen neuen Nutzer finden, sagt Manuel Fischer, Verwaltungsratsmitglied von Kasper Management, der die Hotel Leuenberg AG gehört. «Aber in letzter Zeit hatten wir vermehrt Interessenten.» Bei einem sind die Gespräche über einen Verkauf schon weit fortgeschritten. «Es geht in Richtung Hotellerie», sagt Fischer. Mehr will er nicht verraten.

«Es ist noch nichts unterschrieben.»

Bereits mehrere Versuche, das Hotel neu zu nutzen

Solange man einen Verkauf plane, müsse eine Zwischennutzung als Erstaufnahmezentrum auf Eis gelegt werden. Der Kanton habe eine Nutzung bis im Sommer 2023 in Aussicht gestellt und eine Option auf Verlängerung gewünscht.

Die Besitzer wollten es sich mit potenziellen Käufern nicht verscherzen. Schliesslich gab es in den vergangenen Jahren einige Anläufe für eine Neunutzung des Hotels, die alle versandeten.

Gemeindepräsidentin von Hölstein, Andrea Heger: «Wir wurden von dieser Entscheidung überrascht.» zvg

«Wir wurden von dieser Entscheidung überrascht», sagt die Hölsteiner Gemeindepräsidentin Andrea Heger. Wer das Hotel übernehmen will, weiss sie nicht. Für Hölstein hat der Rückzieher keine unmittelbaren Auswirkungen. Das Erstaufnahmezentrum des Kantons hätte die Gemeinde zwar davon entbunden, selber weitere Asylbewerbende aufzunehmen. Doch die Gemeinde hat bereits jetzt ihr Quorum erfüllt.

«Niemand muss auf der Strasse übernachten»

Schwieriger wird es für den Kanton. «Der ‹Leuenberg› wäre eine gute Lösung für die kommenden Monate gewesen», sagt Fabian Dinkel, Leiter des Baselbieter Sozialamts. Die Vorbereitungen waren schon weit fortgeschritten, etwa die Absprachen mit der Gemeinde, und was die Betreuung angeht – «aber nicht so, dass wir jetzt Verträge auflösen müssten», präzisiert Dinkel. Er betont auch, dass niemand auf der Strasse übernachten müsse, es habe noch Platz im Zentrum in Laufen.

Nur: Ohne das Erstaufnahmezentrum auf dem «Leuenberg» steigt jetzt der Druck auf die Gemeinden, rasch mehr Wohnraum für Asylsuchende zur Verfügung stellen. Denn der Kanton hat weniger Plätze als Puffer zur Verfügung, weshalb er die Asylsuchenden schneller in die Gemeinden zuweisen muss. Dabei haben laut Dinkel viele Gemeinden weiterhin Mühe, Wohnraum zu finden.

Zivilschutzanlagen statt Hotelzimmer

Es ist nicht so, dass das Sozialamt keine Alternativen zum «Leuenberg» untersucht hätte – «aber wir haben sie nicht alle gleich priorisiert», erklärt Dinkel. «Ein Hotel mit den vielen einzelnen Zimmern wie auf dem ‹Leuenberg› oder auch in Laufen ist ideal zur Unterbringung, aber nicht Standard.»

Zu den anderen Orten, die als Erstaufnahmezentrum in Frage kommen, zählen unterirdische Zivilschutzanlagen. Von denen weiss man, dass sie für Asylsuchende kaum zumutbar sind. Dinkel:

«Wenn die Situation so bleibt und der Druck auf die Gemeinden weiterhin steigt, schliessen wir Zivilschutzanlagen nicht aus.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen