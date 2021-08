Die ältesten Schweine der Welt? Farni und Burgi leben noch immer

Hofgut Farnsburg Ormalingen Ein Leben ohne Furcht vor der Schweine-Salami Farni und Burgi gedeihen noch immer. Die beiden durch eine Ausstellung im Kantonsmuseum Baselland bekannt gewordenen Mastschweine feiern bald ihren fünften Geburtstag. Doch ganz sorgenfrei ist ihr irdisches Dasein nicht. Bojan Stula 31.08.2021, 05.00 Uhr

Aus dem Schönheitsschlaf geweckt. Züchter Markus Dettwiler präsentiert stolz den frechen Farni (links) und den etwas scheuen Burgi. Nicole Nars-Zimmer

Vor zwei Jahren geriet die Ormalinger Gymnasiastin Nayla Dettwiler kurz in den Fokus der Regenbogenpresse. Als eine der ersten Kandidatinnen stieg sie freiwillig aus der Beauty-TV-Show «Switzerland’s Next Topmodel» aus. Dies mit der Begründung, dass Modeln doch «nicht so ihr Ding» sei.

Obschon sie Prachtskerle sind, würde es Naylas beiden Schützlingen Farni und Burgi allenfalls ins US-Format «Mein Leben mit 300 Kilo» reichen. Oder dann in Dani von Wattenwyls «Telebasel»-Show. Dieser ging in diesem April mit den beiden Schweinen Gassi.

«Ja, die beiden haben zugenommen», gibt Markus Dettwiler zu. Naylas Vater und Züchter auf dem Hofgut Farnsburg war vor vier Jahren Feuer und Flamme, als ihn das Museum.BL in Liestal anfragte, ein Experiment einzugehen. Begleitend zur Sonderausstellung «Das Schwein. Sympathisch schlau und lecker» sollte er eines seiner Mastschweine nicht schon nach den auf dem Hofgut üblichen acht bis zehn Monaten zur Schlachtbank führen, sondern so lange leben lassen, ehe es eines natürlichen Todes stirbt. Normale Mastschweine kommen sogar schon nach sechs Monaten und 100 Kilo Körpergewicht unter das Metzgermesser.

Auf strenge Grasdiät gesetzt

Ein Jugendbildnis von Farni und Burgi.

ZVG/Museum.bl

Aus dem einen Glücksschwein wurde ein Duo, da die beiden Mastschweine mit den Nummern 628 und 634 als Brüderpaar am gleichen 3. März 2017 geboren wurden. Die bz-Leserschaft verhalf ihnen dann im Rahmen einer Mitmach-Aktion zu den – nahe liegenden – Taufnamen Farni und Burgi.

Das war 2018. Nun werden Farni und Burgi bereits in wenigen Monaten ihren astronomischen fünften Geburtstag feiern, was ihnen in der Schweinezuchtwelt einen einzigartigen Status verleiht. Sie tun dies bei nach wie vor bester Gesundheit, wozu täglicher Auslauf auf der Weide und Waldspaziergänge ihren Beitrag leisten. Von der befürchteten Gelenkarthrose gibt es laut Dettwiler noch keine Anzeichen, obschon ihr Skelettaufbau und Bewegungsapparat nicht für ein langes Leben mit Schweinebauch ausgerichtet sind. Allerdings ist das mit dem Gewichthalten so eine Sache.

Spaziergänge mit Farni (Mitte) und Burgi gehören für Markus Dettwiler zu deren essenziellem Fitnesstraining. Nicole Nars-Zimmer

Beim letzten Augenschein der bz vor zwei Jahren wog das Duo dank strenger Grasdiät und wenig Zusatzfutter traumhafte 350 Kilo. Heute packen sie wohl über 400 Kilo auf die Waage. «Die beiden wollen ja den ganzen Tag nur fressen», stöhnt der Züchter. Deshalb lässt er sie auf der Wiese einen Grossteil ihres Futters selber suchen, damit sie sich ihre Nahrung wenigstens selbst verdienen müssen.

Neben ihrer Lieblingsbeschäftigung haben Farni und Burgi eine weitere Methode entwickelt, ihr verlängertes irdisches Dasein möglichst intensiv und bewusst zu verbringen: «Sie verschlafen 80 Prozent des Tages», sagt Dettwiler, «wenn nachher die Fotografin vorbeikommt, werde ich sie wecken müssen.»

Noch keine Gedanken an den Tod

Nayla Dettwiler hat viel Zeit mit Farni (Bild) und Burgi verbracht. Sie dressierte den Schweinen sogar einige Kunststücke an. ZVG/Daniela Rohr, Museum.BL

Tochter Nayla schaffte es, ihren beiden Lieblingsschweinen einige Kunststücke wie das Rückwärtslaufen und Abliegen auf Kommando anzudressieren.

«Am liebsten würde ich mit ihnen zusammen eine Therapie für gestresste Stadtmenschen anbieten. Immer, wenn man mit ihnen zusammen ist, geben sie einem ein gutes Selbstwertgefühl»,

schwärmte sie vor einiger Zeit an einer öffentlichen Veranstaltung im Museum.BL. «Ich kenne kein anderes Tier, das so humane Züge trägt wie das Schwein.» Doch die 21-Jährige hat soeben ein Studium in Sport und Ernährung in München angefangen, weshalb nun die ganze Betreuung an ihren Vater übergegangen ist. Dieser ist wie die Tochter von den ebenso ausgeprägten wie unterschiedlichen Charakterzügen fasziniert: «Farni ist eher ungestümer, während Burgi der schreckhaftere ist.»

Wie viele Lebensjahre Markus Dettwiler den Schweinebrüdern noch gibt, vermag er nicht zu sagen. «Das ist ja gerade Teil des Experiments herauszufinden, wie alt sie unter natürlichen Lebensbedingungen werden können.» Auch mit dem Gedanken an ihr Ableben hätten sich er und seine Familie noch nicht intensiv beschäftigt. «Es macht mich glücklich, wenn Farni und Burgi noch möglichst lange gesund bleiben und keine Krankheiten bekommen.»

Nur in einem Punkt herrscht bereits jetzt Klarheit: Farni und Burgi werden bestimmt nicht als Koteletts enden. Einerseits wollen die Dettwilers das Experiment bis zum natürlichen Tod der Schweinebrüder durchziehen, anderseits ist die Verarbeitung natürlich verstorbener Tiere gesetzlich verboten.

«Eigentlich bedauere ich das», sinniert der Züchter, «denn im Sinne des natürlichen Kreislaufes würde die Verarbeitung Sinn machen.» Man könne nicht immer nur über Nachhaltigkeit in der Fleischproduktion und «Nose-to-Tail»-Verwertung reden und es dann nicht umsetzen.

Genügend eigenes Know-how zur Fleischverarbeitung wäre jedenfalls vorhanden. Nach Ausbruch der Coronapandemie wurde das Hofgut Farnsburg mit Anfragen nach Frischfleischprodukten überschwemmt, worauf der Entschluss reifte, die zuvor etwas reduzierte «Hofmetzg» unter der Regie von Theres Dettwiler wieder hochzufahren. In der Regel alle 14 Tage bietet diese vor Ort im Detailverkauf das gesamte Fleischsortiment an; unter anderem auch gemischte Fleischpakete von Gallowayrindern und Weideschweinen.

Trotzdem: Farni- und Burgi-Salami wird es ziemlich sicher nie im Angebot geben.

Alle Infos zur Hofmetzgerei unter www.hofgut-farnsburg.ch