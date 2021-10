Hofgut Rosenberg Wo kein Schlachtwagen mehr hinfährt: Aus diesem Liestaler Fleischbetrieb wurde ein Lebenshof Marlene Bieri führt das Hofgut Rosenberg in Liestal seit zehn Jahren. Dieses Jahr hat sie den Betrieb auf den Kopf gestellt: Sie produziert kein Fleisch mehr – nimmt aber Tiere auf, die bis zu ihrem Lebensende bei ihr bleiben dürfen. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Marlene Bieri mit der Ziege Baba: «Er ist mein Schmusebock.» Kenneth Nars

Der Zyklus war immer derselbe. Eine Kuh gebar ein Kalb, das Milch trinken durfte, bis ein neues Kalb unterwegs war. Neun bis zehn Monate dauerte dies in der Regel. Waren die Kälber 14 Monate alt, meldete Landwirtin Marlene Bieri sie zur Schlachtung an. An den Tagen, an denen der Schlacht-Lastwagen die Tiere abholte, hatte Bieris Körper zu kämpfen. Schwindel, Übelkeit und Übergeben. «Bis ich fast zusammenbrach», erzählt sie heute.

Zehn Jahre hat Bieri den Hof Rosenberg in Liestal, der zuvor ihrem Bruder und noch früher ihren Eltern gehört hatte, als Mutterkuhbetrieb geführt. Heute ist das Grundstück, das sich fünf Kilometer ausserhalb der Stadt in den Hügeln versteckt, ein Lebenshof. Seit Juni nimmt Bieri hier Tiere auf, die bis zu ihrem natürlichen Lebensende auf dem Hof leben dürfen.

«Ich wusste schon lange, dass ich etwas ändern muss. Ich wusste einfach nicht wie, ohne dass ich daran zu Grunde gehe», sagt Bieri, als wir sie auf dem Hof besuchen. Seit sie 19 Jahre alt ist, ist sie Vegetarierin. «Ich verurteile niemanden, der Fleisch isst», stellt sie klar. Das müsse jeder für sich selber entscheiden.

«Ich schaffe es einfach nicht, mich am Körper eines anderen Lebewesens zu bedienen. Wer hat entschieden, welche Tiere wir essen und welche wir als Haustiere gern haben?»

Bieri sitzt an einer Gartenbank inmitten eines Permakultur-Gartens, der seit dem vergangenen Frühling in Arbeit ist. Kakis und Indianerbananen sollen an den Bäumen wachsen, die um sie herum gepflanzt wurden. Nebenan blökt in einem kleinen Gehege um einen Baum Malinka – die dreieinhalbjährige Ziege war vorher auf dem Bäumlihof in Riehen als Therapieziege im Einsatz, bevor zwei andere Ziegen starben. Da die Tiere nicht alleine gehalten werden dürfen, hat Malinka auf dem Lebenshof ein neues Zuhause gefunden.

Über 50 Tiere leben auf dem Hof

Das Gehege teilt sich Malinka mit Benno, einer 16-jährigen Zwergziege. Sie sind getrennt von den insgesamt sieben Gebirgs-, Pfauen- und Walliser Schwarzhalsziegen. Einige von ihnen wurden von Privaten als «Rasenmäher» genutzt, ehe sie auf dem Hof einzogen. Bieri geht beim Gang über den Hof in deren Gehege. «Das ist Baba», sagt sie, als eine Ziege sofort auf sie zugeht. «Er ist mein Schmusebock.»

Es ist schwer, sich vorzustellen, dass Bieri früher Tiere zur Schlachtung abgegeben hat, wenn man sieht, wie Baba an ihrem Gesicht schnüffelt und sich den Hals kraulen lässt. Eine solche Verbindung zu ihren Tieren hatte sie schon damals, sagt Bieri. «Das hat es nicht leichter gemacht, sie abzugeben.»

Bieri mit den Wollschweinen Emma und Silvius. Kenneth Nars

Die Idee des Lebenshofs kam im letzten Herbst von ihrem Viehzüchter, der einen solchen besucht hatte. Innert weniger Monate hat die Liestalerin den Betrieb umgestellt. Neben den Ziegen leben auf dem Hof 21 Kühe und Kälber, zwei Wollschweine, drei Katzen, zwei Hunde, vier Hühner, vier Kaninchen und neun Meerschweinchen.

Nicht jedes Tier kann gerettet werden

Für die Aufnahme letzterer bekommt sie immer wieder Anfragen, besonders von Familien, die ihren Kindern Meerschweinchen oder Hasen gekauft haben. Bieri:

«Da sage ich Nein – als Eltern weiss man, dass man die Verantwortung nicht alleine den Kindern abgeben kann.»

Das ist aber nicht der einzige Grund, der sie dazu bringt, Anfragen abzulehnen. Ihr Hof ist voll. «Ich muss mich ja auch an das Tierschutzgesetz halten», sagt Bieri. Auch weiss sie:

«Ich kann nicht jedes Tier retten. Das würde mich finanziell ruinieren.»

Bevor sie weiter ausbauen kann, wolle sie erst für alle vorhandenen Tiere Paten finden.

Das ist Teil der Finanzierung des Betriebs: Auf ihrer Website kann man für eines oder mehrere der Tiere Teil- oder Vollpatenschaften übernehmen. Einmal pro Monat zahlt man einen Betrag, den man bei einer Teilpatenschaft selber wählen kann. «Es ist mir lieber, wenn jemand nur wenig zahlt, als sich mit einer Vollpatenschaft zu übernehmen. Die Tiere leben teilweise sehr lange.»

Ziegenspaziergänge und Kindergeburtstage

Neben den Patenschaften bietet Bieri auf dem Hof Ziegenspaziergänge, Kindergeburtstage oder andere Events an. Abgesehen von der Fleischproduktion, ist vieles so geblieben, wie es bereits vor dem Wechsel war. Auch ihr Alltag – der Hof gibt noch immer viel zu tun. Dabei ist Bieri auf Hilfe ihrer Familie angewiesen. Auf dem Hof helfen ihre Söhne, ihre Eltern und auch ihr Bruder, der den Hof vor Jahren von Milch- auf Fleischproduktion umgestellt hat. Was halten sie von ihrem neuen Betrieb? «Meine Familie findet das schon etwas seltsam», sagt sie. «Aber sie haben Verständnis – und unterstützen mich.»

Marlene Bieri mit ihren Ziegen. Kenneth Nars

Denn: Bieri geht es seit dem Wechsel zum Lebenshof besser. Psychisch sowie physisch, wie sie sagt. «Und wenn ich einen Schlacht-Lastwagen vorbeifahren sehe, blicke ich zurück und denke: Zum Glück muss ich das nicht mehr tun.»