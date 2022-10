Hofstetten-Flüh Brand in der katholischen Kirche: Die Arbeiten dauern noch bis im Sommer 2023 In der Silvesternacht zündeten zwei Jugendliche das Gotteshaus in Hofstetten-Flüh an. Die Schäden belaufen sich auf fast drei Millionen Franken. Die Sanierung der Kirche zieht sich hin. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An Gottesdienste ist in der katholischen Kirche in Hofstetten-Flüh noch lange nicht zu denken. Kenneth Nars

Ein Baugerüst windet sich um die katholische Kirche in Hofstetten-Flüh. Der am stärksten beschädigte Teil des Daches ist mit grauen Blachen abgedeckt. Gestapelt übereinander liegen in vier Kisten die entfernten historischen Ziegel. Im Innern der Kirche ist alles verschwunden, was ein Gotteshaus ausmacht: kein Altar, keine Kirchenbänke, keine Orgel und keine Bilder an den Wänden. Stattdessen ziehen sich vier Gerüstreihen durch das Gebäude.

In Schutzanzügen und mit Atemmasken lösen Mitarbeiter einer Firma für Schadstoffsanierung die farbigen Gläser aus den Fenstern, um sie danach von Asbest zu befreien.

Gottesdienste sollen ab Herbst 2023 wieder stattfinden

Der Brand vom Silvesterabend ist auch nach zehn Monaten in der Kirche im Ortsteil Hofstetten allgegenwärtig. Georg Sigrist, Vizepräsident der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Hofstetten-Flüh, sagt:

«Momentan befinden wir uns in der Sanierungsphase. Im kommenden Jahr steht der Innenausbau an.»

Ziel sei es, in der Liegenschaft ab Herbst 2023 wieder Gottesdienste durchzuführen. Seit der Feuersbrunst werden sie grösstenteils nebenan im Kirchgemeindehaus, manchmal auch in der ökumenischen Kirche in Flüh abgehalten.

Georg Sigrist ist Vizepräsident der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Hofstetten-Flüh. Kenneth Nars

Auf seinem Laptop zeigt Sigrist einige Fotos, die kurz nach dem Brand entstanden sind: Grosse Teile der rund 650'000 Franken teuren Kirchenorgel waren verkohlt. Durch die Flammen wurde das Kirchendach stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Rauch färbte die Wände der Kirche grau, weshalb sie in den kommenden Monaten neu verputzt werden müssen. Die Kirchenfiguren und die Bilder befinden sich bei einem Restaurator in Füllinsdorf.

Bei der Zustandserfassung seien aber auch nicht brandbedingte Schäden festgestellt worden, sagt der Vizepräsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde. Künftig habe man vor, die Kirche zudem für Anlässe von Schulen, Vereinen und anderen Gruppierungen zur Verfügung zu stellen. Deshalb will die Kirchgemeinde die Chance nutzen, um nun gleich umfassende Ausbauten im Innern durchführen zu lassen.

Die Ermittlungen sind weitestgehend abgeschlossen

Am Silvesterabend war Georg Sigrist wenige Minuten nach der Brandmeldung vor Ort. Die Sakristanin habe ihn angerufen und gesagt:

«Georg, ich mache keine Witze. Aber in der Kirche brennt es.»

Wie gross das Ausmass des Feuers sein würde, konnte er beim Eintreffen noch nicht abschätzen. Schon nach kurzer Zeit kristallisierte sich heraus, dass zwei Jugendliche aus der Gemeinde den Brand gelegt haben. Auch verwüsteten sie das Krippenspiel in der Kirche. Im März teilte die Solothurner Polizei mit, dass die beiden unter dringendem Tatverdacht stünden.

Die Orgel wurde beim Kirchenbrand fast völlig zerstört. zvg

Nun erklärt Janina Steffen, stellvertretende leitende Jugendanwältin bei der Jugendanwaltschaft Solothurn, auf Anfrage: «Im konkreten Fall sind die Ermittlungen weitgehend abgeschlossen.» Angesichts der in Frage kommenden Delikte und des Alters der beiden Jugendlichen komme als Sanktion gemäss Jugendstrafgesetz ein Freiheitsentzug in Frage, der von einem Tag bis zu einem Jahr reichen könne.

Zudem könne die Jugendanwaltschaft Schutzmassnahmen für fehlbare Jugendliche anordnen, wenn sie einer besonderen erzieherischen Betreuung oder therapeutischen Behandlung bedürfen.

«Die konkrete Beurteilung bleibt geheim, da Jugendstrafverfahren von Gesetzes wegen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.»

Fast ein Jahr nach den Taten schlägt Sigrist von der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde Hofstetten-Flüh versöhnliche Töne an. «Wir haben den beiden verziehen.» Bereits einen Tag nach dem Brand hatte er Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Die katholische Kirche ist derzeit kaum als Gotteshaus zu erkennen. Kenneth Nars

Ob die Gemeinde auch Geld spricht, ist noch unklar

Der Schaden, den die beiden Jugendlichen verursachten, beläuft sich auf fast drei Millionen Franken. Einen grossen Teil davon decken die Versicherungen. Rechnet man den Restbetrag und die Kosten für die zusätzlichen Arbeiten und den Innenausbau zusammen, kommt man auf rund eineinhalb Millionen. «Von der Solothurner Denkmalpflege werden wir finanziell unterstützt», sagt Georg Sigrist. Ob sich auch die Einwohnergemeinde Hofstetten-Flüh beteiligen wird, ist noch unklar.

In ihrem Gesuch an den Gemeinderat, in dem sie um eine Beteiligung an den Mehrkosten für die Sanierung des Daches bittet, schreibt die römisch-katholische Kirchgemeinde: «Das gemeinschaftliche Engagement soll für alle Beteiligten Vorteile bringen. Ein partnerschaftliches Nebeneinander in der Sorge um den Erhalt unserer Dorfkirche schafft einen feierlichen Raum, in dem kulturelle, politische und religiöse Anlässe in einem würdigen Rahmen stattfinden können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen