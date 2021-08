Hofstetten-Flüh: Spannendes Duell um das Gemeindepräsidium

Zu einem Urnengang wie in Hofstetten-Flüh kommt es in Kleinlützel nicht. In der Solothurner Exklave wurde die Gemeindepräsidentenwahl in stiller Wahl entschieden. Neben dem längjährigen Amtsinhaber Martin Borer (SP) stellten sich keine weiteren Kandidaten zur Wahl. Dieses Erfolgserlebnis ist Balsam für die Sozialdemokratie im Schwarzbubenland. Im Juni hatte die Partei die Gemeindepräsidien in Seewen und Rodersdorf verloren. (hof)