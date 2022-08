Hofstetten-Flüh Mobbing-Fall bewegt das ganze Dorf: Gemeindemitarbeiter soll Kollegin über Jahre schikaniert haben Schon im Herbst überführte ein Video den Mann. Nun eröffnet der Gemeinderat ein Disziplinarverfahren gegen den Mitarbeiter. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 03.08.2022, 20.21 Uhr

Hier kam es in den vergangenen Jahren mutmasslich zu Mobbing: Die Gemeindeverwaltung von Hofstetten-Flüh. Kenneth Nars

Was sich in den vergangenen Jahren auf der Gemeindeverwaltung in Hofstetten-Flüh abgespielt hat, soll zum Vorschein kommen. Der Gemeinderat hat ein Disziplinarverfahren eröffnet und untersucht mit einer dreiköpfigen Gruppe die Geschehnisse. Ein Gemeindemitarbeiter steht im Verdacht, eine Kollegin über längere Zeit drangsaliert zu haben.

Gleich neben dem mutmasslichen Tatort entschied der Gemeinderat, tätig zu werden. Der Fall bewegt das Dorf im Solothurner Leimental enorm, wie sich am Dienstagabend zeigte. Stossen die im Kanton Solothurn öffentlichen Gemeinderatssitzungen sonst nicht bis wenig auf Interesse, waren für einmal rund 20 Besuchende ins Primarschulhaus gekommen. Selbst an der letzten Gemeindeversammlung Ende Juni waren nicht so viele Teilnehmende anwesend.

Gemeindepräsident wusste seit Herbst von Vorwürfen

Schon damals war von einigen Bewohnern angedeutet worden, was an der Gemeinderatssitzung öffentlich wurde: Der Gemeindepräsident und der Gemeindeverwalter wussten seit vergangenem Herbst von den Vorwürfen, informierten den Gemeinderat jedoch nicht darüber. Damals hatte ein Überwachungsvideo festgehalten, was die Gemeindemitarbeiterin seit längerer Zeit vermutet hatte: Ihr Kollege machte sich an ihrem Computer zu schaffen.

Während die Gemeinderäte im Ungewissen blieben, entwickelten sich die Ereignisse zum Dorfgespräch. «Am Banntag wurde ich von einer Einwohnerin darauf angesprochen», sagt Gemeinderätin und Kantonsrätin Andrea Meppiel (SVP) auf Anfrage. «In der folgenden Gemeinderatssitzung stellte ich deshalb dazu Fragen.» Im Gemeindegesetz des Kantons Solothurn sei ganz klar festgehalten, dass der Gemeinderat die zuständige Behörde sei, um Disziplinarrecht auszuüben. Tatsächlich sieht dies das Gemeindegesetz vor, sofern die Gemeindeordnung der betroffenen Gemeinde nicht eine andere Behörde bestimme. Dem ist in Hofstetten-Flüh nicht so.

An der Gemeinderatssitzung vom Dienstag gestand Gemeindepräsident Felix Schenker (parteilos) ein, einen Fehler begangen zu haben. «Die Gemeindeordnung gilt. Ich habe den Gemeinderat zu spät informiert.» Am Tag nach der Sitzung sagt Schenker:

«Uns wurde damals von einer Beratungsfirma empfohlen, die Angelegenheit möglichst diskret zu behandeln.»

Dem im Dorf kursierenden Vorwurf, er habe etwas vertuschen wollen, widerspricht er: «Wir dachten, eine interne Lösung wäre besser, als an den Gemeinderat zu gelangen. Jetzt fliegt es uns um die Ohren.»

Im vergangenen Jahr kandidierte Andrea Meppiel als Gemeindepräsidentin von Hofstetten-Flüh. Bei der Wahl musste sie sich Amtsinhaber Felix Schenker geschlagen geben. Im Fall um das mutmassliche Mobbing auf der Gemeindeverwaltung spart sie nicht mit Kritik am Gemeindepräsidenten.

«Es ist erschreckend, dass man dermassen kämpfen muss, damit das Gesetz eingehalten wird.»

Nun liege es an der Dreier-Gruppe, Gas zu geben und die Geschehnisse zu durchleuchten.

Mitarbeiter ist noch immer für die Gemeinde tätig

Der Gruppe gehört Andrea Meppiel selbst an. Bei den anderen beiden Mitglieder handelt es sich um ihre Gemeinderatskollegen Kurt Schwyzer (FDP) und Thomas Zeis (SP). «Es werden Gespräche mit den Beteiligten geführt», sagt Meppiel. Ziel sei es, bis zur nächsten Gemeinderatssitzung Mitte August erste Ergebnisse vorliegen zu haben. Wichtig sei es, die Öffentlichkeit zu informieren. Der grosse Aufmarsch an der Gemeinderatssitzung habe gezeigt, dass das öffentliche Interesse gross sei.

Gespräche mit den Betroffenen hatten der Gemeindepräsident und der Gemeindeverwalter schon im Herbst geführt. «Wir sprachen eine Verwarnung aus», sagt Gemeindepräsident Felix Schenker. Man sei damals davon ausgegangen, eine einvernehmliche Lösung gefunden zu haben.

Dem scheint nicht so zu sein: Der Mann arbeitet noch immer für die Gemeinde. Die Frau ist seit Frühjahr krankgeschrieben.

