Hofstetten-Flüh Mobbing in der Gemeindeverwaltung: Mitarbeiter gesteht ein, Kollegin drangsaliert zu haben Eine Untersuchungskommission untersuchte einen Mobbingfall im Schwarzbuben-Dorf. Der geständige Mann wird zwar nicht entlassen, erhält aber künftig weniger Lohn. Dimitri Hofer 23.11.2022, 17.17 Uhr

In Hofstetten-Flüh kam es zu Mobbing in der Gemeindeverwaltung. Kenneth Nars

Die Vorwürfe waren schwerwiegend: Über längere Zeit soll ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Hofstetten-Flüh eine Kollegin drangsaliert haben. Bereits im Herbst des Jahres 2021 hatte ein Überwachungsvideo festgehalten, wie er sich am Computer der Frau zu schaffen machte. Der Gemeinderat der Ortschaft im Solothurner Leimental setzte diesen Sommer eine Untersuchungskommission ein, die den Fall durchleuchtete.

Nun informiert die Gemeinde über die Ergebnisse der Kommission. Wie sich zeigt, hat der Mann die ihm zur Last gelegten Vergehen begangen. Er hat die Taten eingestanden. Der Gemeinderat von Hofstetten-Flüh schreibt in einer Mitteilung: «Der Mitarbeiter hat im Jahr 2021 wiederholt und vorsätzlich Manipulationen am PC einer Arbeitskollegin vorgenommen. Er hat damit bewusst in Kauf genommen, dass Daten und Dokumente verloren gehen, die Arbeitsleistung der Kollegin negativ beeinflusst und sie in ihrem Ansehen gegenüber Mitarbeitenden und Vorgesetzten geschädigt wird.»

Der Gemeinderat bewerte dies als Mobbing und berichtige damit ausdrücklich seine bisherige Haltung, die er aufgrund der damals kommunizierten Informationen eingenommen habe. Der Angestellte habe mit seinem Fehlverhalten bewusst in Kauf genommen, dass die Leistung der gesamten Gemeindeverwaltung in Mitleidenschaft gezogen werde und der Gemeinde dadurch Schaden entstünde. Die Exekutive stufe die Handlungen als schwerwiegende Dienstpflichtverletzung ein.

Ein zweijähriges Provisorium und ein tieferer Lohn

An der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend hat der Gemeinderat den Angestellten disziplinarisch bestraft. Als den Mitarbeiter entlastende Faktoren bewertete der Rat dabei die Unternehmens- und Führungskultur in der Gemeindeverwaltung sowie das Eingeständnis des Mitarbeiters und den Umstand, dass er während seiner langjährigen Tätigkeit für die Gemeinde bisher nie negativ aufgefallen ist. Entlassen wird der Mann deshalb nicht: Vor allem aufgrund der entlastenden Faktoren sehe man eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht als verhältnismässig an, schreibt der Gemeinderat.

«Die Schwere der Dienstpflichtverletzung führt den Gemeinderat hingegen dazu, ausnahmsweise zwei Disziplinarstrafen zu kombinieren. Der Mitarbeiter wird erstens während zweier Jahre in das provisorische Dienstverhältnis versetzt.» Diese Massnahme werde aufgehoben, falls er in den jährlichen schriftlichen Mitarbeiterbeurteilungen entsprechend qualifiziert werde. Zweitens werde der Mitarbeiter «besoldungsmässig um mehrere Stufen zurückversetzt». Zudem müsse er die gesamten Verfahrenskosten bezahlen. Gleichzeitig wird in der Mitteilung betont:

«Der Gemeinderat bedauert, dass dieser Fall nicht von Beginn dem Recht entsprechend angegangen wurde.»

Dem Mitarbeiter sei das rechtliche Gehör gewährt worden. Bevor der Beschluss rechtskräftig wird, läuft eine zehntägige Beschwerdefrist beim Solothurner Volkswirtschaftsdepartement.

Die Untersuchungskommission setzte sich aus den drei Gemeinderatsmitgliedern Andrea Meppiel, Kurt Schwyzer und Thomas Zeis zusammen. Neben dem Aktenstudium hat die Kommission acht Befragungen mit internen und externen Personen durchgeführt. Der 20-seitige Abschlussbericht ist aufgrund des Persönlichkeitsschutzes nicht öffentlich.