Expansionskurs der BLKB sorgt für kritische Fragen

Hohe Investitionen Expansionskurs der Baselbieter Kantonalbank sorgt für kritische Fragen Die BLKB investiert Millionen in neue Geschäftsfelder wie eine national tätige Digitalbank. Nun wollen Landräte wissen, ob die Bank, die sich im Eigentum des Kantons Baselland befindet und über eine Staatsgarantie verfügt, zu hohe Risiken eingeht. 21.11.2022, 21.03 Uhr

Will für die BLKB neue Geschäftsfelder erschliessen: CEO John Häfelfinger. Kenneth Nars

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) fährt unter CEO John Häfelfinger einen expansiven Kurs. Unter anderem ist sie daran, eine national tätige Digitalbank aufzubauen, die nachhaltige Anlagen für vermögende Kunden anbietet. Das dazu gegründete Start-up heisst Radicant und hat seinen Sitz in Zürich.

Im Zusammenhang mit Radicant und anderen Geschäften der BLKB werden nun im Landrat kritische Fragen laut. SVP-Fraktionschef Peter Riebli:

«Ich möchte wissen, wie hoch die Risiken dieses und anderer Investments der Kantonalbank sind.»

Riebli fordert von der Regierung mit einer Interpellation eine Übersicht über alle strategischen Initiativen der BLKB in den letzten zehn Jahren und den jeweiligen geschäftlichen Erfolg.

BLKB liefert jährlich 60 Millionen Franken an den Kanton ab

Die BLKB befindet sich im Eigentum des Kantons und verfügt über eine Staatsgarantie. Demnach haftet der Kanton für die Verbindlichkeiten der Bank. Im Gegenzug liefert diese dem Kanton jährlich eine Abgeltung ab; 2021 waren es 60 Millionen Franken. Riebli ist überzeugt, dass die Garantie implizit auch eine Verantwortung des Kantons gegenüber Tochterfirmen wie Radicant beinhalten würde.

«Ich will nicht Misstrauen gegenüber der Geschäftsleitung der BLKB äussern», betont Riebli. Er ist aber dezidiert der Meinung, dass die Bank dem Kanton Rechenschaft schuldet zur Tätigkeit ihrer Tochterfirmen. Im Fall von Radicant sei ihm nicht klar, ob die BLKB noch die ursprünglich angekündigte Strategie verfolge und ob sie inzwischen weitere Partner gefunden habe.

Auf «Inside Paradeplatz» war kürzlich ein Text über die Ausgaben der BLKB in neue Geschäftsfelder zu lesen. Laut einem Insider seien gegen 100 Millionen in fragwürdige Vorhaben investiert worden. Das gut informierte Finanz-Onlineportal legt allerdings nur anonymisierte Zitate und keine Belege vor.

Bekannt ist, dass die BLKB 50 Millionen Franken in Radicant investiert hat. Und dass die Tochter im ersten Halbjahr 2022 den Gewinn der BLKB geschmälert hat. Was nicht erstaunt bei einem Start-up, das sich im Aufbau befindet. Der Markteintritt ist für Ende Jahr geplant.

FDP-Landrat: Kanton soll die BLKB verkaufen

Einen Schritt weiter als SVP-Fraktionschef Riebli geht FDP-Landrat Stefan Degen. Dass der Kanton quasi eine eigene Bank führt, sieht Degen skeptisch. Seiner Meinung nach könnte die BLKB privatisiert werden. Laut Schätzungen würde dies zwei Milliarden in die Staatskasse spülen. «Doch wenn der Kanton schon eine Bank hat, dann soll diese risikoarme Geschäfte betreiben», findet er. Ob die BLKB in Schieflage geraten könnte, sei schwierig zu beurteilen, sagt Degen und fügt an: «Ich meine aber, dass wir gar nicht warten sollten, bis es zu einem Problem wird.»

