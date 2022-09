FHNW: Interparlamentarische Kommission nickte die Summe ab

Honorar-streit Interparlamentarische Kommission nickte die hohe Entschädigung für die Präsidentin des Fachschulrats der FHNW ab Das Entgelt für das FHNW-Präsidium kommt nicht überall gut an. Ein Vergleich zeigt zudem: Nicht nur andere vergleichbar grosse Fachhochschulen, auch die Uni Basel bezahlt den Job weniger gut. Dimitri Hofer und Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 19.09.2022, 20.16 Uhr

ETH-Professorin Ursula Renold präsidiert den Fachhochschulrat der FHNW. Für das Nebenamt erhält sie über 100'000 Franken pro Jahr. Colin Frei

Die Präsidentin des Fachhochschulrats der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) erhält für das Nebenamt 101'000 Franken an Entschädigung pro Jahr. Seit 2013 steht die ETH-Professorin Ursula Renold dem Gremium vor.

Ist dieser Betrag gerechtfertigt? Nein, findet Hardy Jäggi, Co-Präsident der SP des Kantons Solothurn. «Erstaunlich, dass das bis heute niemandem aufgefallen (und sauer aufgestossen) ist», schreibt er auf Facebook. Wie es scheint, war in der interparlamentarischen Kommission für die FHNW die Entschädigung tatsächlich noch nie Thema. Der Kommission gehören je fünf Parlamentarierinnen und Parlamentarier der vier Trägerkantone Aargau, Baselland, Basel-Stadt und Solothurn an.

Einer davon ist der Baselbieter SVP-Landrat Markus Brunner. Er sagt:

«Die Entschädigung wird jeweils in der Rechnung ausgewiesen. Ich muss ehrlich sagen, dass wir den Betrag nie hinterfragt haben.»

Markus Brunner ist ehemaliger Präsident der Kommission, die in der Regel drei jährliche Sitzungen abhält. «Die FHNW ist ein komplexes Konstrukt», sagt er. Und: «Die Arbeit in der Kommission ist ebenfalls sehr vielschichtig.» In der kommenden Woche stehe eine ausserordentliche Sitzung auf dem Programm, in der vor allem über die rückläufigen Studierendenzahlen an der Pädagogischen Hochschule gesprochen werde.

Über Ursula Renold sagt er: «Sie ist sehr erfahren.» Der Aufwand für das Amt sei nicht zu unterschätzen. Da komme mit vielen Anlässen einiges zusammen.

Vorgänger sagt, das Amt habe ihn stark beansprucht

«Ursula Renold ist engagiert und kompetent», sagt wiederum Kommissionsmitglied Beatrice Messerli. Für die Basler Basta-Grossrätin handelt es sich bei der Entschädigung für die Präsidentin des Fachhochschulrats um einen «recht ansehnlichen Betrag». Sie habe aber keine Ahnung, wie hoch die Präsenzzeit von Renold ist. Messerli kann sich gut vorstellen, dass das Honorar in einer der nächsten Kommissionssitzungen angesprochen werde.

Die Höhe der Entschädigung sei gerechtfertigt, hatte das aktuell für Medienauskünfte zuständige Aargauer Bildungsdepartement auf Anfrage dieser Zeitung festgehalten. Das Amt sei bei der FHNW komplexer und somit aufwendiger als bei anderen Fachhochschulen.

Die FHNW entstand 2006. Der erste Präsident des Fachhochschulrats war Peter Schmid. Der Baselbieter alt Regierungsrat stand dem Gremium bis zum Jahr 2012 vor. Zu Beginn war seine Entschädigung auf 50'000 Franken festgelegt, später wurde der Betrag auf 80'000 Franken erhöht.

Peter Schmid sagt auf Anfrage, er könne die jetzige Belastung des Präsidiums nicht einschätzen. Dafür sei er zu lange nicht mehr im Amt. «Ich würde aber davon abraten, lediglich die Zahl der Sitzungen als alleinigen Massstab heranzuziehen. In dieser Position fallen etliche weitere Aufgaben an: Man muss sich mit den Bildungsdirektionen, den Bildungskommissionen und Spezialkommissionen aus allen vier Trägerkantonen austauschen, es gilt, den Kontakt zu den neun verschiedenen Hochschulen aufrechtzuerhalten, und vieles mehr.»

Bei der Uni gibt es weniger für das Präsidium

Zu seiner eigenen Entschädigung sagt Schmid:

«Ich war froh, dass sie damals erhöht wurde. Die FHNW steckte in der Gründungsphase. Es war eine intensive Zeit.»

Ursula Renolds Amtskollege bei der Universität Basel muss sich mit weniger begnügen. Dort schlägt die Entschädigung des Präsidenten des Unirats jährlich mit 90'000 Franken zu Buche. Die anderen Mitglieder haben Anrecht auf je 20'000 Franken.

