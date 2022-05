Hüben wie drüben Die Oberbaselbieter Dörfer sind im Wahlfieber – wer kandidiert wo? Nach der Hälfte der laufenden Amtsperiode müssen in Oberbaselbieter Dörfern am 15. Mai weitere Vakanzen in Exekutiven besetzt werden. Eine Übersicht über die Kandidierenden. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

In ein paar Tagen wird gewählt.

Tenniken

Sander Van Riemsdijk / Oberbaselbieter Zeitung

Bei der Ersatzwahl für zwei frei werdende Gemeinderatssitze treten gleich vier Personen an: Franziska Buonfrate (Jahrgang 1976, parteilos) verfügt über einen Studienabschluss im Internationalen Management und arbeitet in einer Pharmafirma in Basel, sie präsidiert die Reformierte Kirchgemeinde Tenniken-Zunzgen; Pascal Cantaluppi (44/parteilos, jedoch bürgerlich) leitet ein eigenes Transportunternehmen; Regina Frutig (48, parteilos) hat bisher in mehreren Bereichen gearbeitet und ist derzeit für ein Projekt eines Lagers tätig; Daniel Sutter (geboren 1972) ist Geschäftsführer eines Grosshandelsbetriebs und Dozent. Per Ende Juni demissionieren in Tenniken Gemeindepräsidentin Sandra Bätscher und Vize Marcel Zimmermann.

Lupsingen

Kenneth Nars

Der parteilose Marcel Staudt, Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, und Juso-Mitglied Jonas Bischofberger duellieren sich bei der Nachwahl vom 15. Mai um das vakante Gemeinderatsmandat. Bei der Ersatzwahl vor knapp drei Monaten erreichte der 1965 geborene Staudt mit 229 Stimmen das mit Abstand beste Resultat vor dem 21-jährigen Bischofberger, für den 160 Wahlzettel eingelegt wurden. Ex-Gemeinderat Urs Zimmermann kam auf 153 Stimmen und verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Staudt ist Leiter Engineering in einem grossen Konzern, letztes Jahr war er Mitinitiant des an der Urne erfolgreichen Referendums gegen die Zonenplanrevision. Bischofberger studiert an der Uni Bern Sozialwissenschaften und Geschichte.

Diegten

Zvg / Oberbaselbieter Zeitung

In die Nachwahl von Mitte Monat steigen nur noch der frühere Gemeinderat Markus Schneider und Mahmut Leuthold (beide parteilos). Schneider erzielte bei der Ersatzwahl von Mitte Februar zusammen mit Gabriela Graf-Lanz (je 160 Stimmen) das beste Resultat, auf Leuthold fielen 69, auf Yanik Joshua Freudiger 36 Wahlzettel. Graf-Lanz und Freudiger treten nicht mehr an. Aufgrund dieser Ausgangslage ist Markus Schneider bei der Nachwahl zu favorisieren.

Bretzwil

Franz Schweizer

Drei Kandidierende streben beim anstehenden Urnengang den frei werdenden Gemeinderatssitz an: Beat Hartmann (51-jährig), von Beruf Allrounder; Monika Huber-Plattner (52), kaufmännische Angestellte im eigenen Betrieb; Claudia Plattner-Müller (45), Hausfrau und Pflegeassistentin. Ersetzt werden muss Beat Müller, der auf Ende Juni seinen Rücktritt angekündigt hat und bis dann fast 15 Jahre der Bretzwiler Exekutive angehört haben wird.

Reigoldswil

Kenneth Nars

Corinne Weber stellt sich der Gemeinderatsersatzwahl in neun Tagen. Sie will die auf Ende Juni zurücktretende Cornelia Zehntner beerben. Die 1996 geborene Weber ist in Reigoldswil aufgewachsen, gelernte medizinische Praxisassistentin und wird diesen Sommer ihr Studium zur Kindergarten- und Primarlehrerin abschliessen.

Oberdorf

Kenneth Nars

Für die Nachfolge von Gemeinderätin Christine Kamber, die nach 14-jähriger Amtszeit auf Ende Juni demissioniert, hat sich bis jetzt noch niemand offiziell gemeldet. Derzeit sieht es danach aus, dass die Ersatzwahl von Mitte Monat ergebnislos endet.

Kilchberg

Kenneth Nars

Die Exekutive von Kilchberg besteht derzeit aus bloss zwei Mitgliedern, weil Pascale Bolliger Fläckel Ende letzten Jahres aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurückgetreten ist. Bolliger trat ihr Amt erst im Juli 2021 an. Bei der Ersatzwahl vom 13. Februar kam mangels offizieller Kandidatur keine Wahl zu Stande. Auch bis jetzt ist noch keine offizielle Bewerbung eingegangen. Gut möglich, dass es auch bei der Nachwahl zu einer Nullnummer kommen wird.

Füllinsdorf

Dieter Wundrak

Für den vakanten Sitz im Gemeinderat bewerben sich Christoph Keigel (Pro Füllinsdorf) und Franz Imwinkelried, der von der SP unterstützt wird.

