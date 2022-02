Idorsia Eine Schlaftablette soll die Baselbieter Pharmafirma bis 2025 in die schwarzen Zahlen bringen Das Baselbieter Unternehmen Idorsia wagt erste Gewinnprognose. Daniel Zulauf 08.02.2022, 18.10 Uhr

Die Baselbieter Pharmafirma Idorsia will bis 2025 einen Umsatz von mindestens einer Milliarde Franken machen. Visualisierung: Zvg

Idorsia, das Nachfolgeunternehmen der Actelion-Mitbegründer Martine und Jean-Paul Clozel, wagt erstmals seit dem Start vor fünf Jahren eine Gewinnprognose. Die Arzneimittelherstellerin will spätestens 2025 mit einem Umsatz von mindestens 1 Milliarde Franken in die Gewinnzone gelangen, wie das Management am Dienstag anlässlich der Bilanzpräsentation mitteilte.

Idorsia-Markenbotschafterin Jennifer Aniston. Key

Dabei setzen die Allschwiler insbesondere auf das Schlafmittel Daridorexant, das Anfang Jahr in den USA die Zulassung erhalten hat und in den nächsten Monaten unter dem Namen Quiviq in den Verkauf gelangen soll. Die Firma hat für die Vermarktung der Pille eine Mannschaft mit 400 spezialisierten Verkäufern zusammengestellt. In der Person der Schauspielerin Jennifer Aniston hat Idorsia zudem eine selbst von Schlaflosigkeit betroffene Markenbotschafterin engagiert, mit der das Medikament in den sozialen Medien beworben werden soll.

Ambitionen: 4 Milliarden Franken Umsatz

Die Firma rechnet in der Spitze mit Umsätzen von über 4 Milliarden Franken pro Jahr. Bis zum Ende 2022 dürfte Idorsia gemäss eigenen Angaben noch über rund 400 Millionen Franken an liquiden Mitteln verfügen.

Obschon die Idorsia Führung die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung auf dem aktuellen Aktienkursniveau weitgehend ausgeschlossen hat, sank der Kurs an der Schweizer Börse am Dienstag um 3,8 Prozent auf knapp 20 Franken.