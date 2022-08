Eine krude Idee: Amax will in Duggingen Schulhäuser kaufen

Immobilienhandel Ein krudes Angebot: Immobilienvermittler will Schulhäuser kaufen Die Gemeinde Duggingen staunt nicht schlecht, als ihr ein Kaufangebot für ihre Primarschule und das Feuerwehrmagazin auf den Tisch flattert. Dahinter steht die Zuger Amax Immobilien. Christian Mensch Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Spekulant macht Kaufangebot für Areal Schulhäuser / Feuerwehrmagazin Nicole Nars-Zimmer

Die Zinswende sollte zu denken geben, meint Thilo Hergott, Patron der Zuger Amax Immobilien. Denn sie werde den Immobilienmarkt drastisch verändern. Dies schreibt Hergott an die Gemeinde Duggingen mit dem Angebot, drei ihrer Liegenschaften an der Aescherstrasse zu kaufen. Was die Gemeinde überrascht: Schliesslich handelt es sich bei den Gebäuden um zwei Schulhäuser sowie um das dörfliche Feuerwehrmagazin.

Die Amax versucht mit immer neuen, aktualitätsgebundenen Argumenten zu Hausverkäufen zu animieren. Vor zwei Jahren warnte sie Zürcher Hausbesitzer vor einer drohenden Massenarbeitslosigkeit im Zusammenhang mit der Pandemie. In Basel-Stadt war es im Frühjahr das Schreckgespenst des neuen Wohnschutzgesetzes, wie diese Zeitung berichtet hat.

Ein Grossversand an Baselbieter Hauseigentümer

Das Vorgehen bleibt gleich. Vor dem Wertverfall sollen die Eigentümer ihr Haus doch verkaufen. Amax sei beauftragt, im Namen des Schwesterunternehmens Apollon Immobilien ein Kaufangebot zu unterbreiten. Aus Immobilienkreisen ist zu vernehmen, dass das Geschäftsmodell durchaus funktioniere – wenn auch letztlich nicht die Apollon als Käuferin auftrete.

Derzeit werden Hauseigentümer in Baselland angeschrieben. Die Gemeinde Duggingen ist davon ausgegangen, versehentlich in einen solchen Massenversand gekommen zu sein. Doch dem ist nicht so. Herrgott meint auf Anfrage, eine «Sale & Lease-Back Transaktion» biete dem Eigentümer neuen finanziellen Spielraum. Mit dem Verkaufserlös könne die Gemeinde Projekte fördern, die der Allgemeinheit dienlich seien.

«Eine vollständig krude Idee»

Für Gemeindeverwalter Christian Friedli ist allerdings klar: «Das ist eine vollständig krude Idee.» Abgesehen davon, dass es keinen Grund für eine Veräusserung gebe, würden auch erhebliche rechtliche Hindernisse im Weg stehen.

Zum einen sind die Gebäude im Verwaltungsvermögen der Gemeinde und müssten zuerst ins Finanzvermögen transferiert werden, um überhaupt verkauft werden zu können. Zum anderen stehen die Schulhäuser und das Magazin in der Zone für öffentliche Werke und Anlagen (ÖWA). Für private Nutzungen sind diese nur sehr eingeschränkt zugänglich. Als Liestal in seiner Zonenordnung eine erweiterte Fremdnutzung zulassen wolle, wurde das Städtchen zuerst von der Regierung und anschliessend auch vom Kantonsgericht zurückgepfiffen.

Hergott lässt sich von Einwänden allerdings nicht schrecken:

«Warum sollen die Immobilien von Schulhäusern oder Feuerwehren nicht privaten Investoren gehören dürfen?»

An dem Zweck der Liegenschaft ändere sich doch nichts. Er schreibt: «Oder meinen Sie ernsthaft, ich sitze demnächst mit einem Feuerwehrhelm in einer Schulklasse und referiere über Brandschutz?»

