Zu zerstritten sind die Lager: Baselbieter Bevölkerung wird über die Sozialhilfereform richten müssen

Am Donnerstag debattiert das Parlament über das, was Finanzdirektor Anton Lauber von der umstrittenen «Motion Riebli» übrig liess. Einig sind sich die Fraktionen nur in einem: Die Vorlage wird an die Urne kommen.