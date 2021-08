Liesbergs tiefe Impfquote gibt in Baselland Rätsel auf

Impfquote Baselland Je ländlicher die Gemeinde, desto weniger lassen sich impfen – doch was ist bloss in Liesberg los? Erstmals zeigen Zahlen des Baselbieter Krisenstabs, dass es zwischen den 86 Gemeinden grosse Unterschiede bei der Impfquote gibt. Der Kanton hofft nun, dass zusätzliche Impfstandorte auch die Bevölkerung auf dem Land besser erreichen. Eine Gemeinde gibt allerdings Rätsel auf. Michael Nittnaus 03.08.2021, 05.00 Uhr

In Liesberg liess sich erst 15 Prozent der Bevölkerung impfen. In zweitletzten Roggenburg sind es bereits 35 Prozent. Das gibt Rätsel auf.

Archiv/Kenneth Nars

Es ist eine heikle Statistik, die der Baselbieter Krisenstab auf Anfrage des «Regionaljournals Basel» herausrückte: Wie viel Prozent der Bevölkerung sind – nach Gemeinden aufgeschlüsselt – mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft? Die Gefahr ist gross, mit dem Finger auf jene Ortschaften zu zeigen, die eine tiefe Impfquote aufweisen. Dabei besteht bekanntlich kein Impfzwang. Auch Krisenstab-Sprecher Roman Häring mahnt gegenüber der bz:

«Wir müssen mit guten Argumenten arbeiten und dürfen die Leute nicht vor den Kopf stossen, denn die Corona-Impfung ist freiwillig.»

Doch die Liste der 86 Gemeinden weist eine Auffälligkeit auf, über die man nicht hinwegsehen kann: Die Impfquote von Liesberg liegt mit 14,9 Prozent um über 20 Prozentpunkte tiefer als jene von Roggenburg, das auf dem zweitletzten Platz liegt (siehe Tabelle).

Liesberger Gemeindepreesi zweifelt Zahlen an

Nirgendwo sonst klafft eine derart grosse Lücke. Wie ist das möglich? «Ich habe selbst gestaunt und kann mir diese Differenz nicht erklären», sagt Markus Wackernagel auf Anfrage. Der Gemeindepräsident der Laufentaler Gemeinde möchte sich eigentlich nicht gross zum Thema äussern, da der Impfentscheid Privatsache sei. Die Diskrepanz lässt aber auch ihn ratlos zurück. Er fragt:

«Ging etwas bei der Erhebung der Zahlen schief?»

Das schliesst Häring aus: «Wir haben die Auswertung schon früher einmal gemacht und auch da lag Liesberg mit Abstand zurück. Nun sind wir nochmals alles durchgegangen und konnten keine Fehler feststellen, die eine solche Differenz wettmachen könnten.» Das einzige, das sich Häring vorstellen könnte, ist, dass sich überdurchschnittlich viele Liesberger in den Nachbarkantonen Solothurn oder Jura impfen liessen. Schliesslich ist das Impfzentrum Breitenbach nah und im Kanton Solothurn dürfen bereits Hausärzte impfen. Auch in Delémont, wo viele Liesberger arbeiten, gibt es Impfmöglichkeiten. Andererseits ist es bis zum Impfzentrum Laufen bloss ein Katzensprung und andere grenznahe Orte fallen nicht derart ab. Der Ausreisser von Liesberg bleibt also mysteriös.

Ab Mitte August endlich auch in Apotheken und beim Hausarzt impfen

Weit weniger erstaunt der grössere Blick auf die Liste. Die Trends, die auch schon von nationalen Studien festgestellt wurden, bestätigen sich in Baselland: Es gibt ein Stadt-Land-Gefälle. Die vorderen Plätze mit den höchsten Impfquoten von bis zu 60 Prozent belegen ausschliesslich Gemeinden aus dem stadtnahen Bezirk Arlesheim. In ländlichen, kleineren Gemeinden ist die Impfbereitschaft dagegen deutlich tiefer.

Die entscheidende Frage ist nun, was für Schlüsse der Kanton zieht: «Wir hoffen, dass das Gefälle etwas abnimmt, wenn wir die Zahl der Impfstandorte erhöhen», sagt Häring. Ab Mitte August soll man für den Piks auch in 50 bis 60 Apotheken oder Arztpraxen gehen können. Denkbar seien auch gezielte Impfanlässe in ländlichen Gemeinden. Etwas ist Häring dabei bewusst:

«Das Impftempo hat stark nachgelassen. Unsere Aktionen können nur noch kleine Fortschritte bringen.»