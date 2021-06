zwingen In letzter Minute: Golfer greifen tief ins Portemonnaie und retten den einzigen Platz im Baselbiet Birs-Golf in Zwingen stand vor dem Konkurs. Nun wurde eine Lösung gefunden: 150 Stammspieler legten zusammen und zahlten 1,1 Millionen Franken ein. Dimitri Hofer 07.06.2021, 05.00 Uhr

Birs-Golf in Zwingen existiert weiter. Es ist der einzige Golfplatz im Baselbiet. Juri Junkov /

bz Basel

Nach langer Zeit kann Urs Baumann ein wenig durchatmen. Hinter dem Treuhänder liegen anstrengende Monate. Als Sachwalter hatte er die Aufgabe, neues Kapital für die vor dem Konkurs stehende Birs Golf AG aufzutreiben. Wäre ihm dies nicht gelungen, hätte der Golfplatz in Zwingen dichtmachen müssen.

Beim Termin Mitte Juni am Zivilkreisgericht West in Arlesheim kann Baumann eine Lösung präsentieren. In höchster Not erklärten sich 150 Stammspieler bereit, Geld einzubezahlen, um den einzigen Golfplatz im Baselbiet zu retten. Die Mitglieder überwiesen zwischen 1000 und 50'000 Franken. So sind 1,1 Millionen Franken zusammengekommen, die für den Kauf der Anlagen und den Unterhalt verwendet werden.

Die notwendige Stimmenzahl für einen Schuldenschnitt ist schon erreicht

Die finanziellen Schwierigkeiten sollen damit überwunden sein. Die Betreibergesellschaft Birs Golf AG ist hoch verschuldet.

«Mit dem neuen Kapital können wir den Konkurs abwenden»,

sagt Urs Baumann. Der Treuhänder führte eine definitive Nachlassstundung durch und handelte mit 70 Kreditoren und Darlehensgebern, die keine Sicherheiten haben, einen Nachlassvertrag aus.

Ziel eines solchen Vertrages ist es, sich mit diesen Gläubigern auf einen Schuldenschnitt zu einigen. Dadurch erhalten sie zwar nicht die ganze Summe zurück, die ihnen zusteht. Käme jedoch kein Vertrag zu Stande, müsste das Unternehmen Konkurs anmelden und die Kreditoren gingen leer aus. «Wir erhalten nach und nach die Zustimmung der Gläubiger», berichtet Baumann. Die nötigen Stimmenzahlen seien schon erreicht.

Das Zivilkreisgericht muss den Vertrag ebenfalls bestätigen. Dafür muss neues Kapital vorhanden sein, was mit den 1,1 Millionen Franken erreicht ist. Insgesamt werden etwa vier Millionen Franken abgeschrieben. Die vereinbarten Zahlungen an die Kreditoren stammen aus dem Kaufpreis für die Anlagen.

Migros ist die grösste Betreiberin von Golfplätzen in der Schweiz

Einem Fortbestand des 2012 eröffneten 9-Loch-Golfplatzes steht nicht mehr viel im Weg. Zu den Gläubigern, die Geld verlieren, gehört auch die Gemeinde Zwingen. «Wir haben einige offene Rechnungen», sagt Gemeindepräsident Thomas Schmid. «Dass eine Lösung gefunden wurde, ist eine gute Nachricht für Zwingen.» Der Golfplatz trage zur Attraktivität der Laufentaler Ortschaft bei.

Der Sportart, der in seiner Gemeinde gefrönt werden kann, haftet oft ein elitärer Touch an. «Das ist heute weniger stark ausgeprägt als früher», findet der Zwingner Gemeindepräsident. «Dies hängt auch damit zusammen, dass die Migros mehrere Golfplätze unterhält.» Tatsächlich handelt es sich beim Detailriesen um den grössten Betreiber von Golfplätzen in der Schweiz. Mit seinen acht Golfparks richtet er sich an ein breites Publikum.

In Raum Basel betreibt die Migros keinen Golfplatz. In der Region kann in Rheinfelden und im grenznahen Ausland eingelocht werden. Im Baselbiet existiert neben demjenigen in Zwingen kein weiterer Platz. Mehrere Projekte sind in der Vergangenheit gescheitert.

«Gerade weil es die einzige Golfanlage auf Baselbieter Boden ist, hat sie einen hohen Stellenwert. Wer Golf spielen möchte, kann diesen Sport in der Nähe seines Wohnorts ausüben und muss keine weitere Anreise in Kauf nehmen»,

sagt Thomas Beugger, Leiter des Sportamts Baselland, über den Platz in Zwingen. Gemäss einer aktuellen Studie übten zwei Prozent der Baselbieterinnen und Baselbieter den Golfsport aus. Damit sei Golf etwa gleich beliebt wie Kampfsportarten, Inlineskating, Eislaufen oder Tischtennis.

Die Gründerfamilie wird sich von der Anlage verabschieden

Auf der einzigen Anlage des Baselbiets kommt es nach der Bestätigung des Nachlassvertrages zu personellen Veränderungen. «An einer ausserordentlichen Generalversammlung der Birs Golf AG wird der Verwaltungsrat demissionieren und ein neuer Verwaltungsrat gewählt», so Urs Baumann. Der neue Rat entscheide über die neuen Betreiber. Die Familien Vögtlin und Schmidlin, die den Platz ins Leben riefen, ziehen sich zurück.

Ist dereinst ein neues Team am Start, legt Baumann sein Amt als Sachwalter nieder. Über die Rettungsaktion der Golfer sagt er:

«Die Solidarität der Mitglieder ist grossartig.»