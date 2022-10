In Schieflage Nusshofs finanzielle Zukunft ist nach wie vor düster Der Gemeinderat will keine erneute Steuererhöhung und arbeitet weiter an einer Kostenoptimierung. Er möchte die Gemeindeverwaltung mit Wintersingen zusammenlegen und handelt einen neuen Kreisschulvertrag aus. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Die 270-Seelen-Gemeinde Nusshof steckt in finanziellen Nöten. Patrick Moser (29. Februar 2008)

Die Gemeinde Nusshof weist in ihren Zahlen nach wie vor einen Bilanzfehlbetrag auf. Dieser belief sich per Ende letzten Jahres auf 237'000 Franken. Der Kanton fordert, dass der Bilanzfehlbetrag bis 2026 abgebaut werden muss.

Voranschlag 2023 sieht nicht gut aus

Wie die diesjährige Rechnung abschliessen wird, ist zwar noch offen. Sicher ist jedoch, dass das Budget 2023 nicht gut aussieht. Höhere Rohstoff- und Energiepreise – unter anderem als Folge des Kriegs in der Ukraine – sowie die allgemeine Teuerung schlagen voll durch. Deshalb wäre Nusshof dringend auf weitere Einnahmen angewiesen, was einer Steuererhöhung gleichkäme. Dazu schreibt Gemeindepräsident und Finanzchef Rolf Wirz in den Gemeinderatsmitteilungen:

Rolf Wirz Gemeindepräsident und Finanzchef von Nusshof. zvg

«Aber ich meine, es ist nicht der Zeitpunkt dafür. Ich fühle mich nicht nur für das Wohl der Gemeindefinanzen verantwortlich, sondern auch für das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner.»

Deshalb verzichteten sie aktuell auf einen Antrag, die Steuern zu erhöhen im klaren Bewusstsein, «dass wir weiterhin nicht gut dastehen». Die Finanzsituation des 270-Seelen-Dorfs befindet sich seit einiger Zeit in Schieflage. Sie verbesserte sich auch in den vergangenen Monaten nicht, obwohl die Gemeindeversammlung letzten Dezember eine Steuererhöhung von zwei Prozentpunkten bewilligt hatte.

Die Exekutive beantragte damals gar eine Erhöhung des Steuerfusses von 57 auf 65 Prozent, was der Souverän jedoch nicht schluckte und sich für eine moderatere Anhebung entschied. Rolf Wirz betonte an dieser Versammlung:

«Eine Steuererhöhung ist kurzfristig die einzige Möglichkeit, die Lage zu verbessern.»

Wegen der höheren Steuern auf dieses Jahr hin hätte ein erneuter Antrag auf eine weitere Anhebung des Steuersatzes vor der Gemeindeversammlung kaum eine Chance.

Gemeinsame Verwaltung mit Wintersingen

Der Nusshöfer Gemeinderat beschäftigt sich auch damit, Kosten weiter zu reduzieren und die Organisation zu straffen. Er hat kürzlich – nach Vorgesprächen mit dem Gemeinderat aus dem benachbarten Wintersingen – an einem Strategie-Workshop entschieden, die Verwaltung mit Wintersingen zusammenlegen zu wollen. Nusshofs Exekutive wird nun die nötigen Abklärungen treffen, danach die Bevölkerung informieren und dem Souverän einen entsprechenden Antrag stellen.

Neu ausgehandelt wird zudem der Kreisschulvertrag mit Wintersingen. Ein Antrag anlässlich der Gemeindeversammlung im Juni forderte, diesen Vertrag anzupassen oder zu kündigen. Inzwischen haben die Gemeinderäte beider Ortschaften einen Finanzierungsschlüssel gefunden, der Nusshof entgegenkommt. Dessen Behörde meint:

«Der Gemeinderat von Nusshof ist der Ansicht, dass der Kreisschulvertrag mit Wintersingen entsprechend angepasst, aber in dieser Form weitergeführt werden sollte.»

Eine Kündigung ihrerseits würde das Ende der Kreisschule bedeuten. Nusshof sei jedoch auch in anderen Bereichen an einer guten Zusammenarbeit mit Wintersingen interessiert.

