Indoor-Schwimmen Höchstens eine halbe Lockerung bei den Hallenbädern in der Region Basel Man darf wieder Schwimmen gehen – aber längst nicht überall. Die Hallenbäder setzen die Vorgaben des Bundesrats höchst unterschiedlich um. Jungschwimmer sind klar im Vorteil. Benjamin Wieland 23.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bleibt nur in einer Handvoll Hallenbäder möglich: ungestörtes Längenschwimmen. Bild: CH-Media-Archiv

Seit dem vergangenen Montag dürfen in der Schweiz Freizeit- und Sportanlagen wieder öffnen – auch jene in Innenräumen. Doch viele Schwimmerinnen und Schwimmer haben sich zu früh gefreut.

Die vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen gestatten nur Sportschwimmen. Bei der Umsetzung der Regeln sind die Schwimmhallenbetreiber sehr restriktiv. Die meisten lassen nur Schulen und Vereine zu. Einige Becken bleiben gleich ganz geschlossen. Von den 13 grossen Hallenbädern in der Nordwestschweiz werden nur vier für Hobbyschwimmerinnen und -schwimmer geöffnet: Es sind dies die Bäder in Binningen, Bottmingen, Oberwil und Muttenz.

Weiterhin nicht zugänglich für die Öffentlichkeit bleiben die Becken in Allschwil, Basel, Birsfelden, Breitenbach, Liestal und Gelterkinden. Auch das Aquabasilea in Pratteln und das Sole Uno in Rheinfelden haben noch keine Öffnungstermine bekanntgegeben, ebenso wenig das Mineralheilbad Bad Ramsach in Läufelfingen, in das weiterhin nur Hotelgäste steigen dürfen.

Basel-Stadt hat die Leute lieber in den Gartenbädern

Immerhin: In Basel bleibt das Rialto zwar geschlossen, eine Öffnung sei «wegen der Vorgaben des Bundes leider nicht möglich», schreibt Sprecher Simon Thiriet. Dafür setze Basel auf die Karte Gartenbäder. Alle würden drei Tage früher öffnen: Der Besuch des geheizten Sportbads St.Jakob sei seit vergangenem Mittwoch möglich, das Familienbad St.Jakob und das Bachgraben folgten am 8. Mai, das Eglisee am 22. Mai.

Wem das Aussenbecken im Joggeli zu kalt ist, muss sich noch etwas gedulden. Zwar gehen die genannten vier kommunalen Hallenbäder demnächst auf (siehe Fusszeile), doch die Hürden fürs Freizeitschwimmen sind hoch. In Muttenz ist das Bassin für die Öffentlichkeit nur am Wochenende zugänglich. In Oberwil wird eine Anmeldung verlangt und überall gelten Kapazitätsbeschränkungen. Je nach Beckengrösse dürfen sich maximal zwischen sieben und fünfzehn Personen gleichzeitig im Wasser befinden.

«Weiterer Schritt in Richtung Normalisierung»

Bernhard Keller, Leiter Kommunikation bei der Gemeinde Binningen, sagt auf Anfrage, man nutze die Chance, einen weiteren Schritt in Richtung Normalisierung zu vollziehen.

«Unsere Überlegung war: Wenn wir das Hallenbad für Vereine wieder öffnen, warum dann nicht auch für Privatpersonen, die einfach ihre Längen schwimmen sollen?»

Mit den Schutzmassnahmen sei ein Besuch bedenkenlos möglich, ergänzt Keller. Klar ist aber: Nur sportliche Aktivitäten sind erlaubt – Planschen nicht. Dazu Keller: «Die Rutschbahn und das Kinderbecken bleiben gesperrt.» Die Vorgabe trifft auch andere Einrichtungen wie Wellness- und Saunabereiche. Sie müssen, falls in den Bädern vorhanden, ebenfalls abgesperrt sein.

Schwimmen nur bis 20: Altersgrenze in der Kritik

Die Vorgaben des Bundes werden auch bei den Hallenbädern, die für Schul- und Vereinssport geöffnet sind, unterschiedlich umgesetzt. In Allschwil, Birsfelden und Liestal gilt die Zulassung nur für Personen bis und mit 20 Jahre. Wer älter ist, muss draussen bleiben – selbst als Klubmitglied.

Ein bz-Leser stört sich daran. Er schreibt, er hätte gerne wieder im Gitterlibad trainiert, doch er werde als Seniorschwimmer ausgeschlossen. Christian Stäubli, Geschäftsführer der Gitterli AG, schreibt auf Anfrage, die Altersgrenze habe mit den Vorgaben des Bundesrats zu tun. Bei unter 20-Jährigen seien keine Kapazitätsbeschränkungen vorsehen. «Das heisst, es trainieren seit dem vergangenen Montag zeitweise 50 bis 60 Personen gleichzeitig im Hallenbad in verschiedenen Becken.»

Wenn man jetzt auch für über 20-Jährige öffne, würden die Einschränkungen greifen. Doch es sei nicht gerechtfertigt, führt Stäubli aus, wegen der eher geringen Zahl an älteren Schwimmern etliche Jungschwimmer auszuschliessen.

Geöffnete öffentliche Hallenschwimmbäder: Muttenz (ab 24. April, nur an den Wochenenden), Bottmingen (ab 26. April), Binningen (ab 28. April), Oberwil (ab 2. Mai, nur nach telefonischer Anmeldung). Es gelten Einschränkungen.