Industriedenkmäler Wir sind umgeben von Transformatorentürmen – und bemerken sie trotzdem kaum Sie wurden vor hundert Jahren erstellt und sind eigentlich unübersehbar. Doch nur einige Liebhaber interessieren sich für die Architektur der alten Trafohäuschen. Dabei gibt es in der Region noch besonders viele. Michel Ecklin 30.12.2021

Der Transformatorenturm in Frenkendorf dienst als Nistplatz für aussterbende Vögel und Insekten. Roland Schmid Wie oft in den Städten, sieht die Trafostation am Basler Bundesplatz eher aus wie eine Littfasssäule. Roland Schmid Der Transformatorenturm vor dem Museum der Primeo Energie in Münchenstein. Roland Schmid Der Läufelfinger Tierfriedhof verwendet den ehemaligen Trafoturm als Aufbahrungshalle. Roland Schmid Im Trafoturm in Möhlin wird gewohnt. Roland Schmid Von Rudolf Steiner designt: Der Trafoturm an der Goetheanumstrasse in Dornach. Roland Schmid Gilt als ursprünglich: Der Trafoturm in Ziefen. Roland Schmid Der historische Transformatorenturm in Wittinsburg wurde vor Kurzem abgerissen und durch einen funktionellen Bau ersetzt. Roland Schmid

Wir gehen oder fahren täglich an ihnen vorbei, sie sind hoch und eigentlich unübersehbar – trotzdem nehmen wir sie kaum wahr: Die alten Transformatorentürme, die es in unserem Siedlungsraum verstreut fast überall gibt. Erstellt wurden sie in der Zeit der Elektrifizierung, also in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, manche vor 1900.

Hoch sind sie, weil weit oben gespannte Kabel den Strom herbeibrachten und ihn, nach einer Spannungsumwandlung, zu den einzelnen Abnehmern weiterleiteten. Deshalb stehen sie oft mitten in Ortskernen an prominenten Lagen oder ragen aus Gärten oder Wiesen in die Luft. Manche sind einfache Zweckbauten, andere haben liebevoll gestaltete Details. Sie sind Zeugen ihrer Zeit, allerdings weitgehend unbemerkt.

Mehrere Hundert fotografierte Objekte

Dabei haben die Türme durchaus ihre Liebhaber. Europaweit fotografieren und dokumentieren sie sie, berichten etwa, wenn einer umgebaut oder abgerissen wird oder bedroht ist. In der Schweiz ist Stephan Ruch ein «Fan dieser Türme», wie er selber sagt. Der Solothurner betreibt die Website Swisstrafos.ch, mit mehreren hundert fotografierten Objekten. Seine Leidenschaft erklärt er so:

«Türme übten schon immer auf viele eine Faszination aus.»

Und eines Tages habe er sich gefragt, was in den vielen Trafohäuschen eigentlich drin sei.

Auf seiner Website fällt auf: Die Nordwestschweiz ist ein gutes Pflaster für die Trafoturmfreunde: 71 Stück weist sie fürs Baselbiet auf, verstreut im ganzen Kanton. Weniger gibt’s in Basel-Stadt, einige prominente im nahen Solothurn und Fricktal. Ruch interpretiert die Häufung in der Region so, dass hier im Zuge der Industrialisierung nicht nur viele erstellt worden sind. Sie seien auch auffallend oft erhalten.

Von Rudolf Steiner höchstpersönlich entworfen

Begeistern können sich die Trafofans für die Vielfalt der Architektur, etwa wenn Objekte besonders geschmückt sind, ein Dach speziell gewölbt ist oder wenn sie Inschriften von längst verschwundenen Elektrizitätsunternehmen aufweisen. Manche sind verspielt-verschnörkelt oder historisierend, manche nüchterner. Andere verstecken ihre Technik oder zeigen sie, sind freundlich oder abweisend.

Einzigartig sind Exemplare wie dasjenige beim Goetheanum in Dornach, das Rudolf Steiner in unverkennbarer Bauweise selber entworfen hat. Es gibt einen für die Region typischen Turmstil, wie er etwa im Wasserhausquartier in Münchenstein zu sehen ist. Und vor dem Museum des Baselbieter Energiedienstleisters Primeo Energie steht ein Turm, der aus Platzgründen als eine Art Metallsäule erstellt wurde.

Ein beträchtlicher Teil der Türme in der Schweiz wird noch in ihrem ursprünglichen Sinn verwendet, also zur Umwandlung der elektrischen Spannung als Bereitstellung für die Endverbraucher. Primeo Energie besitzt noch 30 Stück, die vor dem Zweiten Weltkrieg erstellt wurden. Was den Türmen allerdings zum Verhängnis werden könnte: Moderne Trafoanlagen brauchen viel weniger Platz als früher, und hohe Bauten sind auch keine mehr nötig, weil alle Leitungen unterirdisch geführt werden.

Denkmalpflege weiss nur wenig

Für die Elektrounternehmen sind die historischen Bauten eine Last. Man beurteile bei Sanierungen von technischen Anlagen jeweils, ob die alten Gebäude weiter verwendet werden könnten, heisst es bei Primeo Energie.

«Je nach Bausubstanz oder der verfügbaren Fläche kann ein geeigneter Neubau einer Fertigkabine die einfachere und günstigere Variante sein.»

Daher habe man auch schon Türme rückgebaut. «Sofern technisch und finanziell vertretbar, versuchen wir, sie zu erhalten.» Ein pragmatischer Umgang mit dem historischen Baubestand – aber eine echte Lobby haben die Trafotürme derzeit nicht. Deshalb möchten Liebhaber wie Swisstrafos-Betreiber Ruch mehr Aufmerksamkeit für die Bauten schaffen. «Zumindest die Hübschen», findet er, «sollte man behalten.»

Beim Denkmalschutz finde immerhin langsam ein Umdenken statt, stellt er fest. Im Baselbiet hat die kantonale Denkmalpflege aber kein einziges Objekt kantonal geschützt. 20 Türme empfiehlt sie den jeweiligen Standortgemeinden zum kommunalen Schutz. Wie oft das auch tatsächlich befolgt worden ist, weiss der Kanton nicht. Zumindest einer der ältesten Türme in der Region, derjenige in Wittinsburg, fand keine Gnade.

Kaufen will die Türme kaum jemand

Swisstrafo beschreibt den flaschenartigein Bau von 1903 noch als «wertvollen und bedeutenden Zeitzeugen der Elektrifizierung in der Schweiz» – doch der bz-Fotograf musste neulich feststellen: Der Turm wurde durch einen Betonkasten ersetzt. Schwierig wird es vor allem dann, wenn ein Turm nicht mehr für Stromumwandlung verwendet wird. Bei Primeo Energie heisst es:

«Wir stellen kein reges Interesse am Kauf von Türmen fest.»

Zwar gibt es einige Beispiele für Umnutzungen, die «eine sehr gute Art sind, sie zu retten», so Ruch. In Frenkendorf etwa hat die Stiftung Pro Artenvielfalt eine Trafostation zu einem «Artenschutzturm» für Vögel, Fledermäuse und Insekten umgebaut. In Läufelfingen dient ein Turm als Abdankungshalle des Tierfriedhofs. In Möhlin hat eine Privatperson einen Turm zum Wohnhaus ausgebaut – was nicht einfach war, wie Ruch weiss:

«Das brauchte den Willen, es durchzuziehen.»

Strom sei zwar vorhanden, aber mit Wasser und Isolation sehe es anders aus. Zudem stellen sich zonenrechtliche Fragen. Umnutzungen bleiben letztlich eher selten. Was hinzukommt: Nur zu gern ergänzen anliegende Liegenschaftsbesitzer ihr Areal mit der Fläche, wo der Turm steht – nicht in der Absicht, diesen zu erhalten.

Schlechte Aussichten, es droht immer häufiger Abriss

Swisstrafos schätzt aufgrund von historischen Luftaufnahmen, dass es einst in der Schweiz rund 2000 Trafotürme gab. Heute sind es noch 1500, Tendenz weiter sinkend. Wie wird es in 50 Jahren aussehen? Ruch ist eher pessimistisch:

«Es ist zu befürchten, dass einige fehlen werden.»

