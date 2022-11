Infoveranstaltung Ortskernrevision Arlesheim: «Sie werden toten und leeren Wohnraum haben» Nach der massiven Kritik hat der Arlesheimer Gemeinderat die Ortskernrevision leicht entschärft. Eine gewisse Unzufriedenheit aber bleibt. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 17.11.2022, 12.18 Uhr

Die IG Fruschd wehrt sich seit Monaten gegen die Teilrevision des Ortskerns in Arlesheim. Bild: Juri Junkov

Der Arlesheimer Gemeinderat hat verstanden. Er hat die 42 Eingaben aus der öffentlichen Mitwirkung gründlich analysiert und ist in manchen Bereichen den Eigentümerinnen und Eigentümern entgegengekommen, wie er an der neusten Informationsveranstaltung am Mittwochabend bekanntgab. Unter anderem wurde der grossflächige Baumschutz, der vielerorts für Kopfschütteln sorgte, gelockert.