Infrarotkamera Drohnen im Kampf gegen Brände: So kann die Feuerwehr im Baselbiet von der neuen Technik profitieren Die Feuerwehr von Frenkendorf und Füllinsdorf arbeitet neu auch aus der Luft. Dank der Vogelperspektive wird die Brandbekämpfung effizienter. Salomé Lang Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Mit Infrarotbildern aus der Luft kann sich die Feuerwehr eine Lageübersicht verschaffen. Hier fliegt die Drohne über das Feuerwehrmagazin von Füllinsdorf und zeigt den Anlass von gestern Donnerstag. Bild: Zvg

Vor dem Feuerwehrmagazin in Füllinsdorf wurde gestern Donnerstag die Drohne Mavic vorgeführt. Das neue Mitglied der Verbandsfeuerwehr Hülften von Frenkendorf und Füllinsdorf war der Star des Anlasses, bei dem die Einsatzmöglichkeiten der Drohne aufgezeigt wurden. Gesponsert wurde sie von der Versicherung Helvetia, im Einsatz ist sie seit Ende vergangenen Jahres.

Mit einer normalen sowie einer Infrarotkamera ausgestattet verschaffen Drohnen von der Luft aus einen Überblick und unterstützen so die Brandbekämpfung. Beim Löschen selbst können sie noch nicht mithelfen, technisch sollte es jedoch bald möglich sein, wie der Präsident des Feuerwehrverbands beider Basel, Dominik Straumann, sagt. Es liege nicht nur an der Technik, sondern auch an der Gesetzgebung.

So sei laut Straumann der Einsatzbereich von Drohnen in der Feuerwehr stark eingeschränkt, da viele Bestimmungen erfüllt werden müssten. Ein Beispiel: Drohnen haben gegenüber Feuerwehrwagen in dünn besiedelten Gegenden einen grossen Vorsprung bei der Anfahrt, dürfen jedoch nur auf Sichtweite fliegen, weshalb der Vorteil nicht genutzt werden kann.

Bedarf an Drohnen bei allen Feuerwehren

Auch Werner Stampfli, Leiter des Geschäftsbereichs Feuerwehr der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung und Feuerwehrinspektor des Kantons, sieht die Hürde beim Einsatz von Drohnen hauptsächlich bei den Reglementen.

In den drei Jahren, während derer das Feuerinspektorat der beiden Basel Drohnen schon betreibe, hätten sie zwar nur fünf bis sieben Einsätze pro Jahr, dennoch lohne sich die Investition von rund 15’000 Franken in das gesamte Drohnenequipment.

Dass die Feuerwehr Hülften nun ihre eigene Drohne hat, mag Stampfli ihr zwar gönnen. Die Aktion sei jedoch unkoordiniert: Alle Feuerwehren aus beiden Kantonen hätten Bedarf an einer Drohne, und diese könne vom Inspektorat kostenlos samt Piloten aufgeboten werden. Somit sei es nicht nötig, dass jede Einzelinstitution ein eigenes Fluggerät habe.

In Zukunft nicht mehr wegzudenken

Zweimal konnte die Feuerwehr Hülften ihre ganz eigene Drohne schon einsetzen, darunter auch bei einem Grossbrand in Füllinsdorf. Aus der Luft konnten sie eigene Fehler beim Löschen erkennen und die Lage einschätzen, erklärt Kommandant Chasper Holinger:

«Es wurde über die Flammen hinweggespritzt, das konnte dank des Luftbilds während des Einsatzes korrigiert werden.»

Mit der Ausbildung zum Drohnenpiloten können Feuerwehrmänner und -frauen ihren Kompetenzbereich ausweiten und auch aus der Luft operieren. Die neuen Möglichkeiten beschreibt Holinger als «sehr wertvoll und aus der zukünftigen Feuerwehr nicht mehr wegzudenken».

Gutes Image für Sponsorin Helvetia

Die Helvetia Generalagentur Baselland verleiht mit der Drohne nicht nur der Feuerwehr Hülften mehr Kapazitäten, sondern auch sich selbst ein gutes Image. Ein sinnhaftes Engagement und die Öffentlichkeitsarbeit seien laut Generalagent Roger Schwob die tragende Motivation hinter der Schenkung der Drohne gewesen.

Chasper Holinger (r.) und Roger Schwob mit der Drohne Mavic der Feuerwehr Hülften. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Der Feuerwehr eine Drohne zu schenken passt zu uns», sagt er, denn Sicherheit und Prävention würden die Helvetia und die Feuerwehr verbinden, und mit der Drohne könne beides erreicht werden. Weitere Drohnenschenkungen für andere Feuerwehren in der Region seien noch nicht geplant, jedoch durchaus denkbar.

