Wenn alle Parteien einer Meinung sind, kann etwas nicht stimmen – könnte man denken. Denn irgendeine Partei findet sich immer, die dagegen ist. Sei es nur aus Prinzip.

Doch dieses Mal ist alles anders. Es sind wirklich alle Parteien dafür. Muttenz soll das Initiativrecht erhalten. Als zweite Baselbieter Gemeinde ohne Einwohnerrat. Die SP Muttenz sammelt derzeit Unterschriften für die sogenannte Einführungsinitiative. Erhält diese Zustimmung, wäre es in Muttenz künftig möglich, die Gemeindeversammlung zu umschiffen. Ein Geschäft könnte dann direkt dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden – der Umweg via «Gmeini» und Referendum würde entfallen.

«Niemandem wird etwas weggenommen»

Trotzdem spricht Salome Lüdi, Co-Präsidentin der SP Muttenz, von einem Ausbau der Volksrechte. Es gebe, sagt sie zur bz, eine Möglichkeit mehr, ein Begehren zur Wahl zu stellen, aber:

«Die Gemeindeversammlung besteht weiterhin, und politische Geschäfte werden auch in Zukunft hauptsächlich von ihr beraten und beschlossen.»

Von links bis rechts erhält die Einführungsinitiative Zustimmung. Die Ortsparteien von FDP, CVP, SVP, EVP und der Grünen hätten sich allesamt positiv zum Begehren geäussert, berichtete kürzlich der «Muttenzer Anzeiger». Lüdi erklärt sich den ausbleibenden Widerstand wie folgt: «Das Entscheidende ist wohl, dass man niemandem etwas wegnimmt.»

Der Auslöser: 2011 blieb ein Entscheid in der Schwebe

Die erste Gemeinde, die das Initiativrecht einführte, war Birsfelden im Jahr 2019. Vorgeschlagen hatte die Änderung der Gemeindeordnung der Gemeinderat. Er hatte noch die Turbulenzen von 2011 in Erinnerung.

Damals wurde klar, dass das Baselbieter Gemeindegesetz eine grosse Lücke aufweist. Im Juni 2011 hatte die Birsfelder Gemeindeversammlung ihrer Selbstabschaffung zugestimmt, indem sie den Wechsel zum Parlamentssystem befürwortete, also die Einrichtung eines Einwohnerrats beschloss. Die Gegnerschaft jedoch mobilisierte – und konnte den Entscheid bei der nächsten Gemeindeversammlung kippen. Die notwendige Revision der Gemeindeordnung wurde abgelehnt.

Das Begehren befand sich von da an in der Schwebe: Grundsätzlich sagte man Ja zum Einwohnerrat, bei der Ausführung gab es jedoch ein Nein. Eine Blockade, die das Gemeindegesetz nicht vorgesehen hatte.

Die Initianten gingen davon aus, dass das Volk das letzte Wort haben würde und es zu einer Urnenabstimmung komme. Doch im Gemeindegesetz steht geschrieben, dass Ablehnungsentscheide nicht referendumsfähig sind. Es gab also keine Urnenabstimmung über die Einführung des Einwohnerrats.

Die Birsfelder Gemeinderätin Regula Meschberger (SP) regte 2012 in ihrer damaligen Funktion als Landrätin im Baselbieter Parlament mit einer Motion an, die Gesetzeslücke zu schliessen. Initiativen, die in der Sache von der Gemeindeversammlung angenommen, in der Umsetzung jedoch abgelehnt werden, sollten abschliessend dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden.

In zwei Gemeinden läuft die Sammlung noch

Meschbergers Rats- und Parteikollegin Christine Koch doppelte mit einer Motion nach. Diese forderte, dass das Initiativrecht auch in den Gemeinden ohne Einwohnerrat eingeführt werden könne. 2017 stimmte der Landrat der Teilrevision des Gemeindegesetzes zu; die Änderungen traten 2018 in Kraft.

Noch vor Muttenz könnten die Arlesheimerinnen und Arlesheimer öfter zur Urne gerufen werden. Dort haben die SP und die Ortspartei Frischluft die Initiative ergriffen. Das Geschäft steht bei der Gemeindeversammlung am 25. November auf der Traktandenliste. Die Versammlung kann eine Empfehlung an das Stimmvolk abgeben. Es kommt jedoch – ein Patt wie 2011 in Birsfelden soll verhindert werden – in jedem Fall zu einer Urnenabstimmung.

Auch in Füllinsdorf und in Frenkendorf sammelte die SP Unterschriften für die Einführungsinitiative. Doch die Sammeltätigkeit sei mittlerweile etwas eingeschlafen, sagt Landrat Urs Kaufmann, der auch die SP Frenkendorf präsidiert. In Füllinsdorf seien kaum, in Frenkendorf rund 160 Unterschriften zusammengekommen. Das Gemeindegesetz schreibt vor, dass mindestens 10 Prozent der Stimmberechtigten das Begehren unterschreiben müssen. Ab 5000 Stimmberechtigten reichen 500 Unterschriften.

In Muttenz wird die SP ihr selbst gesetztes Sammelziel von einem halben Jahr einhalten können: «Es ist schon jetzt eine stolze Zahl an Unterschriften zusammengekommen», sagt Salome Lüdi. «Und jeden Tag treffen neue Couverts bei uns ein.»