Initiative Sozialhilfe für «Scheinflüchtlinge» im Kanton Solothurn: Das müssen Sie über die Abstimmung wissen Am 15. Mai befindet die Solothurner Stimmbevölkerung über die Initiative «Weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge». Wir listen die wichtigsten Fragen und Antworten auf. Christof Ramser 06.05.2022, 05.00 Uhr

Geht es nach den Initianten, sollen auch vorläufig aufgenommene Ausländer weniger Geld erhalten. Keystone

Urheberin ist die SVP, die mit dem Begriff der «Scheinflüchtlinge» seit vielen Jahren argumentiert. Einen Vorstoss der Partei, die Sozialhilfe für Asyl- und Schutzsuchende zu reduzieren, hatte der Kantonsrat 2019 abgelehnt. Deshalb greift die Partei zum Instrument der Initiative. Sie wurde am 26. Mai 2020 mit 3245 Unterschriften eingereicht. Vergangenen Januar lehnte der Kantonsrat die Initiative ab, weshalb sie nun am 15. Mai vor die Solothurner Stimmbevölkerung kommt.

Laut dem Initiativkomitee laufen die Kosten im Asylbereich im Kanton Solothurn aus dem Ruder. Dies unter anderem, weil der Staat Asylsuchenden im laufenden Verfahren, vorläufig Aufgenommenen sowie Nothilfebeziehenden zu grosszügige Leistungen bezahle. Dadurch würden «Scheinflüchtlinge» hierbleiben, obwohl sie das Land eigentlich verlassen müssten.

Gegen die Initiative stellen sich neben Kantons- und Regierungsrat mit EVP, FDP, GLP, Grünen, Mitte und SP sämtliche übrigen Parteien. Die beabsichtigte abschreckende Wirkung sei illusorisch, da Menschen eine nicht zumutbare Rückreise nicht aufgrund von tieferen Beträgen antreten würden. Zudem stellten die Initianten pauschalisierend alle Flüchtlinge unter Generalverdacht.

Längerfristig würden sich damit keine Einsparungen, sondern Mehrkosten ergeben, weil Betroffene krank und kriminell würden. Die Energie solle stattdessen für Integrationsmassnahmen verwendet werden, damit Asylsuchende dem Sozialstaat nicht zur Last fielen.

Das ist unklar. Es ist die Rede von einer weiteren «erheblichen Reduktion» der heutigen Leistungen. Die Kosten im Asyl- und Flüchtlingsbereich trägt hauptsächlich der Bund. Erst nach sieben Jahren sind die Gemeinden zuständig. Gemäss dem Regierungsrat sind die finanziellen Folgen der Initiative kaum zu beziffern.

Asylsuchende stehen im Asylverfahren, die in der Regel in Bundesasylzentren durchgeführt werden. Auch in Flumenthal gibt es ein solches Zentrum. Die Verfahrensdauer beträgt maximal 100 respektive 140 Tage, im erweiterten Verfahren bei negativem Entscheid ein Jahr. Als Kompensation für das Bundeszentrum werden dem Kanton Solothurn nur noch wenige Asylsuchende zugewiesen, bei denen der Entscheid offen ist. Vorläufig Aufgenommene sind Personen ohne Flüchtlingsstatus.

Viele kommen aus kriegsversehrten Ländern wie Syrien oder Afghanistan. Weil sie dorthin nicht zurückkehren können, bleiben sie längerfristig in der Schweiz. Asylsuchende im laufenden Verfahren wie vorläufig aufgenommene Personen leben mehrheitlich in Kollektivunterkünften, entweder in einem regionalen Asylzentrum des Kantons oder Wohngemeinschaften in den Gemeinden.

Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid, denen eine Ausreisefrist gesetzt worden ist, werden von der Sozialhilfe ausgeschlossen. Sie erhalten Nothilfe für Nahrung und Hygiene. Sie haben keine Bleibeperspektive und leben, bis sie in das jeweilige Heimatland zurückkehren, in einer kantonalen Kollektivunterkunft.

2008 hat der Regierungsrat beschlossen, Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen 20 Prozent weniger Sozialhilfe zu bezahlen als von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) vorgeschlagen. Vergangenes Jahr waren dies für einen Einpersonenhaushalt statt des monatlich geltenden Grundbedarfs von 986 rund 768 Franken. In einem Vierpersonenhaushalt sind es 410 Franken pro Person.

Hinzu kommen die Unterkunft und die Krankenkasse. Personen mit Negativentscheid erhalten eine Nothilfe von 9 Franken pro Tag respektive bei 4 Personen 7 Franken. Anders als vorläufige aufgenommene Ausländerinnen und Asylsuchende sind anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge der Schweizer Bevölkerung bezüglich Sozialhilfe gleichgestellt.