Forschungszentrum zieht in den Allschwiler Bachgraben um

Innovation Die Technologie-Türöffner im Allschwiler Bachgraben Das Forschungszentrum CSEM hat beim Technologietransfer schweizweit eine einzigartige Stellung. Nun will die Non-Profit-Organisation näher zu den Unternehmen – und zieht ihre bisherigen Regionalstandorte in Basel und Muttenz im Allschwiler Bachgraben zusammen. Hans-Martin Jermann 14.09.2022, 05.00 Uhr

Kurz vor dem Einzug: die Labors im Innovationspark, in die sich das CSEM einmietet. Bild: Kenneth Nars (6. September 2022)

Die Neuenburgerinnen und Neuenburger sind stolz auf das CSEM, das dort seinen Hauptsitz hat. Das im Zuge des Niedergangs der Uhrenindustrie gegründete Forschungszentrum hat im Technologietransfer schweizweit eine einzigartige Stellung. Seit Jahren ist das CSEM auch in der Region Basel mit zwei Standorten auf dem Basler Rosental-Areal sowie in Muttenz präsent – doch in der breiten Öffentlichkeit noch wenig bekannt.

Das soll sich ändern: Das CSEM zieht im Oktober in den Basler Hauptcampus des Swiss Innovation Park (SIP) im Bachgraben. «Wir wollen unsere Visibilität erhöhen und näher an die Unternehmen ran, die wir in der Entwicklung neuer Technologien unterstützen könnten», sagt Christoph Joder. Der Berner ist Head Regional Development & Relations Nordwestschweiz beim CSEM. Seine Aufgabe ist also jene eines Vermittlers und Türöffners zwischen Unternehmen und den Forschungsabteilungen.

Künstliche Intelligenz bei der Analyse von Blutproben

In dem von den Stararchitekten Herzog & de Meuron entworfenen Main Campus hat das CSEM 600 Quadratmeter Fläche für Büros und Labors gemietet. Neben mehreren Dutzend Start-ups hat in der Nachbarschaft das Life-Sciences-Unternehmen Hamilton seine Basler Niederlassung, demnächst zieht auch Johnson & Johnson (aus dem nahen ehemaligen Actelion-Hauptsitz) in den Nordteil. Die 25 CSEM-Mitarbeitenden forschen und entwickeln hier Tür an Tür mit jenen anderer Unternehmen, teilen sich mit diesen Sitzungszimmer und Aufenthaltsräume.

Ein weiterer Vorzeigebau von Herzog & de Meuron im Bachgraben: der Main Campus des Schweizerischen Innovationsparks. Bild: Kenneth Nars

(6. September 2022)

Das CSEM hat vor kurzem eine neue Forschungsgruppe aufgebaut, die zum Beispiel mithilfe künstlicher Intelligenz an der Automatisierung von Blutanalysen arbeitet. Dadurch soll es in Zukunft möglich werden, die Wirkung und Verträglichkeit von Medikamenten präziser zu antizipieren und zu testen. Joder sagt:

«Künstliche Intelligenz in den Life Sciences soll ein weiteres Standbein des CSEM-Standortes Basel werden.»

In einem anderen Bereich, dem Internet der Dinge, haben die Basler CSEM-Forscher einen bemerkenswerten Erfolg gelandet: Für den Biel-Benkemer Hydranten-Hersteller Hinni haben sie eine Elektronik mit drahtloser Signalübertragung entwickelt, die durch Abhören der Geräuschteppiche in Wassernetzen Lecks orten kann. Diese Innovation hat dem Industrieunternehmen den Einstieg in ein neues Geschäftsfeld massgeblich erleichtert. Hinni kriegt nun viele Wartungs- und Unterhaltsaufträge von Gemeinden. Das Beispiel zeigt, wie das CSEM funktioniert: Es unterstützt Unternehmen ohne Forschungsabteilung – zumeist KMU – bei der Entwicklung neuer Verfahren.

Ein Armband zur Planung der Schwangerschaft

Daneben hat das CSEM in den vergangenen Jahren auch an anderen Standorten für Furore gesorgt: In Zürich hat es ein Start-up bei der Entwicklung eines Armbandes unterstützt, das Frauen hilft, bei der Planung der Schwangerschaft die fruchtbarsten Tage zu erkennen. Gemeinsam mit der Swatch Group hat das CSEM ein entschlacktes und energieeffizientes Betriebssystem für internetfähige Uhren entwickelt. Joder betont, dass sich via Standort Basel das Know-how der gesamten CSEM-Organisation mit ihren 550 Mitarbeitenden anzapfen lasse.

Der Kanton Baselland begrüsst den Standortwechsel: Im Innovationspark trage das CSEM dazu bei, die kritische Masse der Innovatoren zu erhöhen und damit die Investitionen der Kantone in den Park abzusichern, schreibt die Regierung in ihrer Vorlage für Betriebsbeiträge an das CSEM. Baselland subventioniert das Forschungszentrum für die Jahre 2023 bis 2026 mit insgesamt 12 Millionen Franken (3 Mio. pro Jahr).

Jede Stelle beim CSEM schafft zehn weitere Arbeitsplätze

Laut Christoph Joder wäre es für das CSEM nicht möglich, finanziell zu hundert Prozent auf eigenen Beinen zu stehen. Bild: Kenneth Nars

In der laufenden Beitragsperiode zahlt Baselland «nur» jeweils 2 Millionen Franken pro Jahr. Die Beiträge wurden per 2018 aus Spargründen gegenüber der Vorperiode gekürzt, im Hinblick auf den Umzug nach Allschwil aber wieder aufs ursprüngliche Niveau hochgefahren. Der neue Standort werde Synergien nutzbar machen, verlange aber auch nach substanziellen Investitionen in die Infrastruktur, argumentiert die Regierung.

Von den 100 Millionen Franken Umsatz pro Jahr macht die Unterstützung durch Bund und Kantone rund einen Drittel aus. Rund einen Drittel generiert das CSEM selbst durch Aufträge von Unternehmen. Der Rest stammt von Innosuisse und EU-Geldern. Zu hundert Prozent auf eigenen Beinen zu stehen wäre laut Joder kaum möglich:

«Damit Innovation entstehen kann, müssen wir auch an Objekten forschen können, die sich finanziell nicht unmittelbar auszahlen.»

Laut einer unabhängigen Studie generiert jeder ins CSEM investierte Staatsfranken eine Wertschöpfung von 15 Franken, jede Stelle beim CSEM schafft weitere zehn Arbeitsplätze in der Schweiz.

Schweizer entwickelten die Quarzuhr – doch Geld damit machten andere

Das CSEM baute 2008 wegen eines Auftrags der Ciba im Bereich der Materialprüfung auf dem Rosental-Areal seinen Basler Standort auf. 2011 wurde der offizielle Sitz nach Muttenz verlegt. Seither führt das CSEM hier zwei Standorte, was laut Joder auf Dauer teuer und kompliziert ist. Das CSEM wurde 1984 als Centre Suisse d’Electronique et Microtechnique von Schweizer Uhrenfirmen gegründet. Schweizer Forscher entwickelten in den späten 60er-Jahren die erste Quarzuhr der Welt. Dennoch waren es japanische Hersteller wie Seiko, die diese Innovation zur Marktreife brachten. Indem das CSEM hilft, Technologien von der Wissenschaft in die Industrie zu transferieren, sollen solche Dramen in der Schweizer Wirtschaft verhindert werden.