Ukrainische Flüchtende besuchen den Langenbrucker Deutschkurs

Integrationshilfe «Eine Dienstleistung mit Herz» – Freiwilligen-Verein in Langenbruck unterstützt Geflüchtete mit Deutschkursen «Alles klar!» ist Vladyslavs Lieblingsausdruck, wenn er ein Wort auf Deutsch verstanden hat. Aus der Ukraine geflüchtet, büffelt er in Langenbruck Deutsch. Im kleinen Dorf im Jura bietet ein Verein zusätzlich zu den offiziellen Deutschkursen Förderunterricht an. Rahel Zimmermann 30.07.2022

Deutschlehrerin Regula Mäder benamst mit Rasul ein Auto. Bild: Rahel Zimmermann

Vladyslav betritt den langen Raum der ehemaligen Uhrenfabrik in Langenbruck. Das weisse Gebäude mit rotem Dach ragt über dem kleinen, etwas verschlafenem Dorf. Die grossen Fenster erhellen den Raum. Das Heft unter den Arm geklemmt, erklärt Vladyslav in gebrochenem Deutsch, dass seine Freundin den Sprachunterricht nicht besuchen könne.

Vladyslav flüchtete wegen des Ukraine-Kriegs aus seinem Land. Seit vier Monaten lebt er in der Schweiz. Gemeinsam mit vier anderen Flüchtenden besucht er den Deutschunterricht in Langenbruck.

Im Unterrichtsraum warten bereits Regula und Chandra Mäder. Regula Mäder macht Trinkflaschen bereit. Chandra Mäder rückt die Stühle rund um den Tisch zurecht. Lachend begrüssen sie Vladyslav und hören sich seine Ausführungen an.

Mit Deutschkurs der Integration helfen

Die Mäders sind Mitglieder des privaten Vereins «Miteinander Langenbruck». Der Verein setzt sich für Menschen in Notlagen ein. So auch für die Menschen, die aus der Ukraine flüchteten und nun in Langenbruck leben. Der Verein stellte sich die Frage, was sie für die Flüchtenden tun könnten. Daraus entstand die Idee des Langenbrucker Deutschkurses.

Danielle Sonderegger findet den Deutschunterricht eine grossartige Idee. Sie ist Vizepräsidentin des Gemeinderats Langenbruck und für die Sozialhilfe zuständig. Sonderegger sagt:

«Die Sprachschulung in Langenbruck ist ein grosses Glück. Eine Dienstleistung mit Herz.»

Es mache einen Riesenunterschied, ob die Gemeinde eine Dienstleistung einkaufe oder ob man Menschen im Dorf habe, die mit Herzblut etwas anbieten. Das Engagement sei nicht selbstverständlich: «Die Gemeinde ist sehr froh darüber. Der Unterricht ist eine Integrationsmöglichkeit für diese Leute.»

Unterricht in Kleingruppen

Die freiwilligen Lehrpersonen von Langenbruck sind zu dritt. Sie teilen die Schüler immer in kleinere Gruppen auf. Jede Woche übernehmen die Lehrer eine andere Gruppe. Regula Mäder sagt: «Wir unterrichten alle verschieden. So können die Schülerinnen und Schüler von den unterschiedlichen Lehrmethoden profitieren.» Alle drei lehren ohne Bezahlung.

Chandra Mäder setzt sich mit drei Schülerinnen und Schülern an einen Tisch. Er reicht ein Blatt in die Runde und zeigt auf die Wandtafel. Dort steht mit Kreide das Thema der Unterrichtsstunde: «Journalismus». Auf dem Blatt hat Mäder Begriffe aufgeschrieben, die zum Journalismus passen. Schritt für Schritt gehen sie die Begriffe durch und Mäder erklärt sie.

Mäder verzichtet auf Lehrmittel

Chandra Mäder ist ausgebildeter Primarlehrer. Er gab jahrelang Musikunterricht und hat vorher schon mal Deutsch für Fremdsprachige unterrichtet. Der Langenbrucker ist freischaffend. Das staatliche Bildungssystem entspricht nicht seinen Wertvorstellungen. Er sagt:

«Ich will mich nicht auf ein vorgegebenes Konzept einlassen. Ich nutze keine offiziellen Lehrmittel.»

Er versuche, auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Mäder lebte selbst 15 Jahre im Ausland. Er wisse, wie es ist, als Fremder in ein Land zu kommen. Sein Herz sei bei ihnen: «Für mich ist es eine grosse Bereicherung, diese Menschen kennen zu lernen und mit ihnen zu arbeiten.»

Die Ukrainerinnen und Ukrainer lesen der Reihe nach, einen Satz von einem Blatt Papier. Manchmal stolpern sie über einen Buchstaben. Die Umlaute sind besonders schwierig. Während der Lektüre versucht Mäder die Worte mit Herleitungen zu erklären. «Das Wort ‹eröffnen› kommt von ‹offen›», sagt er. Seine Schüler verstehen den Begriff nicht auf Anhieb. Vladyslav greift zum Mobiltelefon und übersetzt das Wort mithilfe der Suchmaschine. Dann erklärt er den zwei Frauen – Roza und Liydmila – das Wort.

Mäder fing vor ein paar Wochen damit an, mit Texten zu arbeiten. Sie lesen den Text durch, hie und da konjugieren sie ein Wort, bilden den Plural oder suchen das Antonym. «Die Schülerinnen und Schüler mögen Herausforderungen, die sie in ihrer Intelligenz ansprechen», sagt er.

Roza, Chandra Mäder, Vladyslav und Liydmila (von links) befassten sich im Deutschkurs mit dem Begriff Journalismus. Bild: Rahel Zimmermann

Der Unterricht gestaltet sich als Dialog

In einem kleineren Nebenraum sitzt die Deutschlehrerin Regula Mäder. Sie hat Heilpädagogik und Kinderpsychotherapie studiert. Sie gibt Rasul Einzelunterricht. Rasul ist Rozas Ehemann. Er lernt weniger schnell als die anderen. Gemeinsam beugen sie sich über ein Blatt, auf dem ein Auto abgebildet ist. Regula Mäder zeigt mit dem Finger auf die einzelnen Bestandteile des Wagens, Rasul benennt sie auf Deutsch. Sein Lieblingswort: «Auspuff».

Rasul war vor der Flucht Taxifahrer. Deshalb dachte Regula Mäder, dass ihn das Auto interessieren könnte. «Letzthin ging ich mit Rasul nach draussen und haben ein Auto mit Zettelchen beschriftet. Er blühte richtig auf», sagt sie.

Ein Teil der Ukrainerinnen und Ukrainer besucht zusätzlich den regulären Deutschunterricht in Pratteln. Da sind die Klassen grösser. Der Unterricht in Langenbruck gestalte sich dialogischer, sagt Regula Mäder. Sie kämen zusammen, quatschten und könnten sich gegenseitig Sachen erklären. «Ich glaube, für sie ist das hier wie eine Wohnstube.»

Nach eineinhalb Stunden räumen alle ihre Hefte, Stifte und Sichtmappen zusammen. Sie verabschieden sich und laufen die vielen Treppen des «Revue» hinunter ins Freie.

«Miteinander Langenbruck» entlastet die Gemeinde

Der Gemeinderat arbeitet eng mit dem Verein «Miteinander Langenbruck» zusammen, der 60 Mitglieder zählt. Durch die freiwilligen Helferinnen und Helfer wird die Gemeinde entlastet. Wie jede andere Gemeinde sind sie verpflichtet, Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen. Und das werfe notgedrungen Kosten auf. Wenn sich Freiwillige engagieren, senken sich die Ausgaben der Gemeinde markant. Beispielsweise seien die Leute schneller integriert, bräuchten weniger reguläre Deutschkurse, fänden schneller einen Job.

Zu den freiwilligen Helferinnen gehört Hayet Mazin*. Sie ist Mitgründerin und Aktuarin von «Miteinander Langenbruck». Die gebürtige Tunesierin trägt selbst eine Fluchtgeschichte mit sich. «Ich weiss, wie schwierig die Situation der Menschen aus der Ukraine ist.» Sie lebt nun bald sechs Jahre in Langenbruck. «Langenbruck ist meine Heimat. Ich bin in Langenbruck von neuem aufgewachsen.» Die Einheimischen hätten sie stets unterstützt. Eine Familie habe sie bei ihrer Ankunft in der Schweiz direkt bei sich aufgenommen und ihrer Familie geholfen, sich bei den Behörden anzumelden. Sie will den Langenbruckern etwas zurückgeben und der Gemeinde etwas Gutes tun.

Hayet Mazin vor ihrem Zuhause in Langenbruck, wo sie nun seit bald sechs Jahren lebt. Bild: Juri Junkov

Mazin übernimmt Flüchtlings- und Asylarbeit für den Gemeinderat, ist aber noch nicht fest angestellt. Für ihre Betreuung und Begleitung wurde von der Gemeinde bis jetzt ein Betrag von 500 Franken pro Jahr gesprochen. Bei diesem Betrag handele es sich um ein erstes Zeichen der Wertschätzung, sagt Sonderegger. Der Gemeinde sei es wichtig, Mazin gegenüber zu signalisieren, dass ihr Einsatz nötig und wertgeschätzt sei. Mazin überlegt sich, ob sie Soziale Arbeit studieren soll. Die Gemeindearbeit könnte sie hierfür als Praktikum anrechnen lassen.

Auf die Frage nach der Angemessenheit der Entschädigung für Mazins Engagement, sagt Sonderegger: «Dies ist ein wichtiges Thema, welches Aufmerksamkeit bedürfe.» Die Gemeinde habe sich bis jetzt auf Antrag des Vereins – neben dem jährlichen Betrag, den jeder Dorfverein erhält – mit einem Betrag an den laufenden Integrationsmassnahmen beteiligt. Im Kontakt mit Präsident Ruedi Högger stelle es eine stete Aufgabe dar, die «gesunde Balance» zwischen freiwilligem Engagement des Vereins und Pflichterfüllung der Gemeinde zu bewahren.

Die Flüchtenden in Langenbruck kochen am 21. August im Hotel Erica ein Nachtessen nach afghanischer und ukrainischer Art. Die Einnahmen des Anlasses fliessen in den Wiederaufbau einer Schule in Czernowitz, Westukraine.

* Name von der Redaktion geändert.

