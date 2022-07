Baselland: Das ist der Notfallplan bei Stromengpass

Interaktive Karte Im Winter droht ein Gasmangel – diese Baselbieter Gemeinden sind besonders betroffen Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine könnten im Baselbiet das Gas und Strom knapp werden. Im schlimmsten Fall drohen Netzabschaltungen. So wird im Krisenfall gehandelt. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Im Winter könnte Gas schweizweit knapp werden. Bild: imago-images

Europa ist abhängig vom russischen Erdgas. Was oft prophezeit wurde, bekommen wir seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs zu spüren. Spätestens seit Russland die Gaslieferungen drosselt, herrscht in Westeuropa ein Gasmangel. Und das in einer Zeit, in der die Speicher für die Wintermonate aufgefüllt werden sollten.