Interaktive Karte So unterschiedlich sind die Ukraine-Flüchtlinge auf die Gemeinden in beiden Basel verteilt Für die bz haben Baselland und Basel-Stadt erstmals aufgeschlüsselt, wie viele aus der Ukraine Geflüchtete bei Gastfamilien und wie viele in Gemeindeunterkünften leben. Was auch auffällt: In elf Gemeinden ist niemand untergebracht. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Sämtliche ukrainischen Flüchtlinge der Region müssen sich im Basler Bundesasylzentrum registrieren lassen, um den Schutzstatus S zu erhalten. Archiv/Nicole Nars-Zimmer

Dreieinhalb Monate wütet der Krieg in der Ukraine nun bereits. Mittlerweile hat die Schweiz über 50'000 Flüchtlinge aufgenommen und ihnen den Schutzstatus S verliehen, dank dem sie vorläufig hier leben und arbeiten dürfen. Der Bund teilt sie den Kantonen zu, dies in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl. In der Theorie bedeutet das, dass Basel-Stadt 2,2 Prozent oder derzeit 1100 aller Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen muss und Baselland 3,4 Prozent oder 1700.

In der Praxis hat Basel-Stadt aber Stand 1. Juni bereits 1566 Schutzsuchende aufgenommen und Baselland etwa 2000, wie die Kantone auf Anfrage mitteilen. Fabian Dinkel, Leiter des Baselbieter Sozialamts, hat dafür eine Erklärung:

«Die Solidarität scheint gerade in der Anfangsphase des Krieges in den beiden Basel besonders gross gewesen zu sein. Im schweizweiten Vergleich wurden hier überproportional viele Flüchtlinge von Gastfamilien aufgenommen.»

Diese privaten Unterbringungen konnten vom Bund kaum gesteuert werden. In Basel-Stadt machen sie satte 80 Prozent aus, im Baselbiet immerhin etwa 70 Prozent.

Gegenüber der bz legen beide Kantone offen, in welchen Gemeinden wie viele Personen mit Schutzstatus S bei Gastfamilien untergebracht sind und wie viele in einer Gemeindeunterkunft respektive in Basel-Stadt in kantonalen Strukturen. Dabei ist erkennbar, wie stark die Kantone von der Hilfsbereitschaft von Familien, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen, profitieren.

Ohne Gastfamilien wären beide Basel aufgeschmissen

Doch dieses System ist fragil, wie Dinkel weiss:

«Als Staat dürfen wir nicht auf die Solidarität Privater bauen. Doch umgekehrt ist es auch nicht die Aufgabe des Staates, privates Engagement aktiv zu unterbinden.»

Erst Mitte Mai teilte Baselland mit, dass Gastfamilien vermehrt an ihre Grenzen stossen und Aufgenommene teils auch wieder abgeben würden. Dass aktuell täglich «nur noch» fünf bis zehn Flüchtlinge in Gastfamilien unterkommen – zu Beginn des Krieges waren es 50 – liegt aber auch daran, dass der Bund momentan weniger an die beiden Basel zuweist, damit die Verteilung unter den Kantonen ausgeglichener wird.

Problematisch würde es, würde eine ganze Welle an Gastfamilien gleichzeitig ihre Gäste an die Gemeinden abgeben wollen. Denn den in Baselland wie Basel-Stadt je 1300 privat Untergebrachten stehen aktuell bloss etwa 300 (BL) respektive 380 (BS) freie Plätze in kommunalen oder kantonalen Strukturen gegenüber, wie Dinkel und die Basler Asylkoordinatorin Renata Gäumann festhalten. Letztere verweist zwar darauf, dass Basel auch noch Wohncontainer für 600 Plätze kaufen wird, dennoch besteht eine Diskrepanz.

Nur sieben Gemeinden erfüllen die kantonale Asylquote

Um ein notfallmässiges Ausweichen auf Massenunterkünfte wie Zivilschutzanlagen zu vermeiden, sind die Baselbieter Gemeinden aufgerufen, weitere Unterkünfte zu schaffen. Ende April erhöhte der Kanton die Zahl der von den Gemeinden bereitzustellenden Asylplätze von 1,4 auf 2,6 Prozent der Bevölkerung (Asylquote). Dieser Wert orientiert sich zwar daran, wie viele Flüchtlinge der Bund bis Ende Jahr erwartet, doch ein Papiertiger ist er nicht, wie Dinkel betont. Dennoch erfüllen nur sieben Gemeinden die Asylquote.

Auch bei der Verteilung der ukrainischen Flüchtlinge sind die Unterschiede zwischen den Gemeinden gross (siehe erste Karte). Dass Basel und die Agglomeration in absoluten Zahlen obenaus schwingen, überrascht nicht. Setzt man es ins Verhältnis pro 1000 Einwohner, hängen kleine Gemeinden wie Hemmiken (27 auf 1000), Dittingen (22) oder Rothenfluh (19) die grossen aber deutlich ab.

Nicht alle Gemeinden ohne Flüchtlinge drücken sich

Elf Gemeinden beherbergen Stand 1. Juni allerdings gar keine Personen mit Schutzstatus S, auch nicht in Gastfamilien. Sie alle befinden sich – ausser Roggenburg – in den Bezirken Waldenburg und Sissach. Dinkel weist darauf hin, dass es auch sein könne, dass einige von ihnen dem Kanton Plätze angeboten haben, diese aber noch nicht genutzt wurden. Dies trifft etwa auf Eptingen zu, wie eine Nachfrage bei Gemeindepräsidentin Mélanie Wussler zeigt:

«Gemeindeeigene Unterkünfte können wir wirklich keine bieten – ausser der Zivilschutzanlage.»

Doch drei Gastfamilien hätten sie dem Kanton schon lange gemeldet und seither nichts mehr gehört. Wusslers Botschaft ist klar: «Wenn wir gebraucht werden, sind wir bereit.»

