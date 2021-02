Internationale Schule Liestal bekommt bald «The American Way of Life» zu schnuppern Die vor allem in Florida verankerte Academica will ihren ersten Sitz in der Schweiz im Oristal eröffnen. Ein Kenner erzählt, was diese Privatschule ausmacht. Der Standortförderer freut sich. Andreas Hirsbrunner 11.02.2021, 05.00 Uhr

Hier will die Academica mit bis zu 430 Schülern dereinst einziehen: Rechts das Schulhaus, links die Turnhalle. Der Blick geht von der Oristalstrasse in Richtung Orisbach. Bis die Überbauung auf dem Burri-Mangold-Areal realisiert ist, gehen aber noch ein paar Jahre ins Land. Visualisierung: HHF Architekten

Wer für sein Kind eine internationale Schule sucht, ist im Unterbaselbiet gut bedient: Die International School Basel bietet mit ihren beiden Standorten in Reinach und jenem in Aesch ein durchgehendes Bildungsangebot für Kinder im Alter von 3 bis 19 Jahren an. Im mittleren und oberen Kantonsteil hingegen herrscht Ebbe. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern: Das Immobilienunternehmen Sitex plant im Oristal in Liestal eine Überbauung inklusive internationale Schule. Betreiben soll diese die in der Schweiz auch in Bildungsinsiderkreisen völlig unbekannte amerikanische Academica.

Ein guter Kenner der Academica-Schule ist dafür Beat Kähli, der in Liestal auch schon seine Spuren hinterlassen hat; er trat vor einem Jahrzehnt zusammen mit Ulrich Beyeler als Promotor des Manor-Neubaus im Bücheli auf. Heute ist Kähli CEO der Sitex und lebt vor allem in Florida, wo er deren dortige Immobilienprojekte entwickelt. Dabei hat er schon öfters mit der Academica zusammengearbeitet. Kähli: «Ich muss zugeben, da ist auch Eigennutz dabei. Denn wenn man in Amerika eine Siedlung baut, kann man die Häuser viel besser verkaufen und die Wohnungen besser vermieten, wenn eine gute Schule dazu gehört.» Aus dieser Erkenntnis habe er vor ein paar Jahren bei einer Sitzung mit dem Liestaler Stadtrat, als dieser etwas die Nase über das damalige Projekt im Oristal gerümpft habe, spontan eingeworfen: «Bauen wir doch noch eine Schule.»

Auch Senioren sollen von Schule profitieren

Eine Schule sei immer auch ein Gewinn für ein ganzes Quartier, wenn sie wie die Academica etwa ältere Leute aus der Umgebung zum Morgenessen einlade oder Filmevents organisiere. Diese Flexibilität imponiere ihm an Academica, die auch beim massgeschneiderten Eingehen auf die Schüler zum Ausdruck komme. Dazu sei sie nicht gewinnorientiert, aber trotzdem unternehmerisch denkend. Kähli macht ein Beispiel, das in Amerika bei einer Staatsschule undenkbar sei:

«Ich baute für sie ein Football-Stadion, im Gegenzug stellt mir die Schule die Infrastruktur zur Verfügung, wenn sie sie abends nicht braucht.»

Daneben sei die Schule auch sehr ehrgeizig und gehöre in Florida zu den besten. Die Academica zählt laut Kähli in den USA 250'000 Schüler, gegen zwei Drittel davon in Florida. Nächster Standort zur Schweiz sei Spanien, wo sie im Auftrag des Staats unterrichte. In den USA gilt die laut Website 1999 gegründete Academica als sogenannte Charter-Schule, die Beiträge vom Staat erhält, aber ihre Lehrpläne selbst bestimmt.

In Liestal werde die Academica eine rein private Schule mit einem Angebot von der Primar- bis zur Gymnasialstufe, die dank ihrer im Vergleich zu andern Privatschulen tiefen Schulgelder praktisch für alle Kreise bezahlbar sei, sagt Kähli. Er hat übrigens in der Vorcoronazeit Academica-Verteter nach Liestal eingeflogen und ihnen die Region gezeigt.

«Das stimuliert den Grossraum Ergolztal positiv»

Sehr positiv reagiert der Baselbieter Standortförderer Thomas Kübler auf die Ankündigung, dass Liestal Standort einer internationalen Schule werden soll. Er betont aber, dass er das konkrete Projekt und die Academica nicht kenne. Kübler machte die Erfahrung, dass sich eine internationale Schule auf zwei Ebenen auswirkt: «Solche Schulen haben eine grosse Bedeutung als Standortfaktor sowohl für die Firmen selbst wie auch für deren Personal.» Er bekomme von Kaderleuten immer wieder zu hören, dass die Faktoren attraktive Arbeitgeber, internationale Schule, geeigneter Wohnraum und kulturelles Angebot massgebend seien für ihren Entscheid.

Früher hätte das vor allem für Expats gegolten, mittlerweile zunehmend auch für Schweizer. Dazu Kübler: «Vor allem Angehörige des mittleren und oberen Kaders global tätiger Unternehmen, die planen, später ins Ausland zu gehen, wollen ihre Kinder in einer internationalen Schule einschulen. Dies, damit sie nachher im Ausland den Anschluss haben.»

Umgekehrt könne er aber auch beobachten, dass Expats, die sich fest in der Schweiz niederlassen, ihre Kinder oft in die Staatsschule wechseln lassen. Für Liestal nun sei eine internationale Schule «ein starker Standortvorteil». Und Kübler setzt noch einen drauf: «Das würde der ganzen Region gut anstehen und den Grossraum Ergolztal positiv stimulieren.»