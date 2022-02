Internetverkauf Der Hofladen ohne Laden: Dieser Onlineversand liefert regionale Produkte an die Haustüre Milch, Brot und Eier aus der Region – dies gibt es in und um Liestal nun auch online. Die erste Webseite hat aber bereits Konkurrenz erhalten. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Nur im Internet auffindbar: Der Hofladen «Deinhof.ch» von (v.l.) Nicole Rudin, Peter Meyer und Ludmila Banga. zvg

Nein, einen Hofladen kenne er hier nicht, sagt der Anwohner in der Grammetstrasse in Liestal, nach dem Weg gefragt: Wobei ihn das schon interessieren würde. Das Unternehmen Deinhof.ch, das frische Lebensmittel von verschiedenen Erzeugern aus der Region gebündelt an die Kunden ausliefert, existiert nur online. Die physische Präsenz beschränkt sich auf das Ein-Zimmer-Büro des Füllinsdörfer Treuhänders Peter Meyer im Start-up-Zentrum «Tenum», in dem ausser ihm seit 2017 seine Mitarbeiterin Ludmila Banga mit einem 50-Prozent-Pensum arbeitet. Beide sind die Gründer von Deinhof.ch.

Vielfalt von möglichst wenig Erzeugern

Meyer trug laut eigener Aussage schon lange vor Corona die Idee mit sich herum, «Milch, Brot und Eier auf den Bauernhöfen im Dorf zu holen und den Dorfbewohnern nach Hause zu bringen». Der ideale Zeitpunkt, seine Idee umzusetzen, war gekommen, als Banga 2020 ihre Bachelorarbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) schreiben sollte: Als Thema wählte sie den Versuch, Meyers Geschäftsmodell als sogenanntes «Lean-Start-up» aufzubauen.

Das Adjektiv «lean» bezeichnet im Englischen eine schlanke Produktion; und so sprang Banga ohne Businessplan und Marktforschung «ins kalte Wasser», wie sie sagt. Meyer ergänzt:

«Man findet in der Praxis heraus, wie das geht und welche Bedürfnisse die Produzenten und die Konsumenten haben.»

Elf Produzenten in Liestal, Füllinsdorf, Sissach, Zunzgen, Zeglingen, Niederdorf und Buus konnten die beiden bisher für ihre Idee gewinnen: Gemüse und Obst, Bio und konventionell, frisch, getrocknet, eingelegt, Honig, Konfitüren, Sirup, Apfelsaft, Käse, Eier, Räucherwurst, Gutzi und Geschenkkörbe. Für Meyer ist es wichtig, den Kunden eine möglichst grosse Vielfalt von möglichst wenigen Erzeugern zu bieten. Deinhof.ch soll verhindern, dass Konsumenten von Hof zu Hof fahren, um die Produkte zusammenzusuchen.

Diese Arbeit übernimmt Nicole Rudin für sie: Jeden Freitag holt sie alle Bestellungen ab, packt sie um und liefert sie mit dem Auto an die bisher rund 45 Kunden, davon 15 Stammkunden, vorerst nur in der Umgebung Liestal und Sissach. Ausserdem gibt es Abos für 25 Franken sowie Gemüsetaschen, die die Bauern füllen mit dem, was da ist: Seine Motivation sieht Meyer unter anderem im Kampf gegen Verschwendung von Lebensmitteln. Deinhof.ch ist mittlerweile über eine Bachelorarbeit hinausgewachsen: Meyer und Banga stehen in Kontakt mit dem Bauernverband beider Basel, der das Geschäftsmodell laut Meyer begrüsst und ideell unterstützt.

Kühlkette bleibt eine Herausforderung

Tatsächlich habe der Verband früher einen eigenen Online-Service dieser Art angeboten, ihn mittlerweile aber wieder als unrentabel aufgegeben, erzählt Meyer. Die Euphorie für sein eigenes Geschäftsmodell lässt er sich trotzdem nicht nehmen und träumt von badischem Spargel im Sortiment und Sammelbestellungen von Novartis.

Bis dorthin gilt es allerdings, einige logistische Herausforderungen zu meistern, beispielsweise eine Kühlkette, um auch Fleisch und Fisch zu liefern. Der nächste Schritt ist eine Marketing-Offensive. Meyer hat erkannt, dass der springende Punkt ist, die Gewohnheit der Konsumenten zu brechen:

«Viele erzählen mir, dass sie die Idee toll finden, und kaufen das Gemüse dann doch in der Migros, weil sie dort sowieso hinmüssen.»

Braucht es einen Service wie Deinhof.ch dann tatsächlich, wenn es auch im Detailhandel regionale Produkte zu kaufen gibt? «Das wird sich nun zeigen müssen», sagt Meyer offen. Tatsächlich hat Deinhof.ch bereits Konkurrenz bekommen: Baselregioshop.ch wurde von den drei Freunden Simon von Arb, Lukas Derrer und Dominic Heim im Dezember 2020 als Kollektivgesellschaft gegründet. Das Büro befindet sich in Muttenz, das Lager aber ebenfalls in Liestal an der Kanonengasse. Meyer und von Arb versichern beide, unabhängig voneinander auf die Idee gekommen zu sein.

Styroporboxen gehen zurück zum Verteiler

Das Geschäftsmodell von Baselregioshop.ch ist dasselbe, allerdings bereits mit einem grösseren Angebot von Schnaps über Pasta und Pralinés bis hin zu den Basler Läckerli aus Frenkendorf. Im Umkreis um Liestal wird ebenfalls an die Haustüre geliefert; von Arb und seine Kollegen verschicken aber auch per Post.

Unter den bisher 51 Kunden zählt von Arb 18 Stammkunden. Die Kühlkette gewährleistet Baselregioshop.ch mit Styroporisolierboxen mit Kühl- elementen, die der Kunde wieder zurückschicken kann; das Fleisch kommt direkt vom Metzger im selben Gebäude in der Kanonengasse. Den Fisch gibt es allerdings auch nur geräuchert.

