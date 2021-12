Felicitas Lenzinger: «Ich war fremd in einer fremden Welt»

Interview Abtretende Gerichtspräsidentin Felicitas Lenzinger: «Frauen können grundsätzlich gleich viel oder eher mehr als Männer» Am 31. Dezember um 12 Uhr mittags geht die Basler Strafgerichtspräsidentin Felicitas Lenzinger (67) in Pension und übergibt an den Neujahrspikettdienst am Zwangsmassnahmengericht. Damit verlässt sie das Basler Strafgericht nach 30 Jahren. Im Interview mit der bz spricht sie über Ihre Pionierinnenrolle am Gericht. Nora Bader und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Per Ende Jahr geht Felicitas Lenzinger in Pension. Kenneth Nars

Sind Sie froh, bald nicht mehr täglich am Gericht zu sein?

Felicitas Lenzinger: Nein, mir macht meine Arbeit grosse Freude. Es ist mir nie «verleidet». Ich finde es eher schade, aufzuhören. Die Herausforderungen werde ich vermissen und die Auseinandersetzung mit Menschen und Situationen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, pensioniert zu sein.

Welche Herausforderungen sprechen Sie an?

Jede Gerichtsverhandlung ist eine Herausforderung. Es ist spannend, zu sehen, wer überhaupt die Menschen sind, die kommen. Denn ist es sehr wichtig, die betroffenen Personen selbst vor Gericht zu sehen. Diese sind immer ein wenig anders, als man sie sich aus den Akten vorstellt. Auch der Prozess selbst ist eine Herausforderung. Ich als Richterin muss zuhören, überlegen, abwägen. Die bestrittenen Fälle sind die spannendsten. Wenn jemand alles zugibt, macht das zwar die Arbeit einfacher. Aber die Fälle, die nicht so ganz klar sind, sind interessanter. Daneben gibt es manchmal auch organisatorische Herausforderungen, etwa wenn im selben Verfahren 20 Beschuldigte angeklagt sind. Oder auch fachliche, zum Beispiel bei Wirtschaftsprozessen.

Ist Ihnen ein Fall besonders in Erinnerung geblieben?

Da gibt es viele. Spontan aus den letzten Jahren ist mir der erste Fall von Zwangsheirat, der vor Gericht verhandelt wurde, geblieben. Zwei Frauen zeigten ihren Vater an. Da sah ich, wie eine ganze Familie auseinandergerissen wurde. Man fragt sich, was hier eine Strafe geholfen hat. Da komme ich ins Philosophieren:

Muss das Strafrecht alles heilen, was in der Gesellschaft falsch läuft?

Oder wäre es nicht an der Gesellschaft, selbst Stellung zu nehmen und Lösungen anzubieten?

Hadern Sie manchmal mit Entscheiden?

Sie fallen nicht immer gleich leicht. Ich muss auf dem Laufenden sein, was Gesetze und Rechtsprechung, Entscheide der oberen Instanz und des Bundesgerichts angeht. Ich helfe niemandem, wenn ich einen Entscheid treffe, von dem ich weiss, dass die Parteien das Urteil sofort anfechten und es vor der nächsten Instanz nicht standhält.

Im Fall der Zwangsheirat mussten Sie ein Urteil fällen, in dem Sie sich nicht an anderen orientieren konnten, weil es ein Präzedenzfall war.

Felicitas Lenzinger im Interview mit der bz. Kenneth Nars

Da wird die persönliche Einstellung wichtig. Ich kann sagen, ich finde es absolut nicht in Ordnung oder nicht sinnvoll, dass die Frauen eine Anzeige gemacht haben. Auf der anderen Seite, und das ist hier meine Meinung, kann ich aber auch sagen, es ist ihr Recht. Sie leben hier, gehen hier zur Schule. Solange dürfen sie auch den Schutz vom Staat in Anspruch nehmen. Die andere Frage ist: Hilft ein Gerichtsverfahren hier weiter? Ich weiss nur, dass die zweite Instanz, das Appellationsgericht, das Urteil bestätigt hat. Aber ich weiss nicht, wie es den Frauen ergangen ist. Und das ist vielleicht gut so.

Trotzdem begleiten die Geschichten Sie weiter.

Ja, es wäre abnormal, wenn es nicht so wäre. Ich denke aber zum Beispiel nicht länger über Falschparkierer nach (lacht). Aber es gibt Verfahren, bei denen es mich interessiert, wie es für die Betroffenen, Verurteilten oder Opfer, weitergegangen ist. Das erfahre ich normalerweise nur zufällig, auch wenn ich bei einem Weiterzug die Urteile von den nächsten Instanzen jeweils erhalte.

Zu reden gab jüngst ein Urteil des Appellationsgerichts in einem Fall von Vergewaltigung. Die Richterin soll gesagt haben, das mutmassliche Opfer habe mit dem Feuer gespielt.

Alles wurde an einem Wort aufgehängt. Man kann lange darüber streiten, ob die Strafe länger hätte ausfallen müssen. Die Wortwahl war unglücklich, okay. Aber alle Medien sprangen nur auf dieses eine Wort auf und der Rest der Begründung hat sie nicht mehr interessiert.

Es ist doch die Aufgabe der Medien, hinzuschauen.

Ich hätte diese Worte so nicht in den Mund genommen. Man ist jedoch immer versucht, die Urteilsbegründungen so zu formulieren, dass alle sie verstehen und nicht nur die Spezialisten. Eine Strafzumessung ist aber immer sehr technisch. Ich war bei diesem Fall nicht dabei. Und ja, ich probiere, meine Worte mit Bedacht zu wählen und mich eher technisch auszudrücken.

Gibt es im Alltag Momente, in denen Sie sich beim Gedanken ertappen, als Richterin vorbildlich handeln zu müssen?

Ich leide nicht unter Kontrollwahn. Ich bin täglich mit Velo oder Auto unterwegs und halte mich an Vorschriften. Das würde ich auch, wenn ich nicht Richterin wäre. Vielleicht aber ist mir die Gesetzestreue schon in Fleisch und Blut über gegangen.

Haben Sie denn schon mal gegen das Gesetz verstossen?

Das haben wir alle schon einmal. Eine Busse habe ich sicher schon kassiert. Da bin ich in bester Gesellschaft.

Wie sind Sie damit umgegangen, als Richterin – auch privat – besonders genau beobachtet zu werden?

Basel ist klein. Mit der Zeit kennen einen wirklich alle Anwälte. Damit gehe ich professionell um. Wenn ich jemanden antreffe, grüsse ich und schwatze auch mal. Aber nie über Fälle. Das macht man nicht. Auch sonst werde ich ab und zu auf meinen Beruf angesprochen. Aber das ist nicht so extrem, wie wenn ich Regierungsrätin wäre.

Wären Sie gerne Regierungsrätin geworden?

Ich hätte es sicher auch gekonnt. Aber ich bin zu gerne Juristin. Als Regierungsrätin hat man kaum mehr die Möglichkeit, juristisch zu arbeiten. Die Rechtsabteilung entwirft die Gesetze, das Parlament entscheidet. Als Richterin werde ich zwar in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen, aber nicht in der Art, dass sich gleich die Provinzprominenz auf mich stürzt.

Die Parteizugehörigkeit von Richterinnen und Richtern wird immer wieder kritisiert und Entscheide werden danach beurteilt. Wie sehen Sie das?

Die Tendenz, dass Parteien Einfluss nehmen wollen, hat sich verstärkt. Der Druck wird nicht direkt bei Urteilen ausgeübt, sondern bei der Frage, wer überhaupt zur Wahl oder Wiederwahl aufgestellt wird. Die indirekte Einflussnahme über die Auswahl der Kandidierenden nimmt zu.

Macht Ihnen das Sorgen?

Ja, mein Anliegen ist, dass Personen gewählt werden, die fachlich gut sind, aber auch die nötige Sozialkompetenz haben für ein solches Amt. Wenn aber, überspitzt gesagt, in erster Linie Personen gewählt werden, die der Partei genehm sind, aber fachlich und sozial nicht überzeugen, stimmt etwas nicht. Darunter leidet die Justiz. Je nach dem muss man auch damit rechnen, dass gute Leute sich dann nicht mehr zur Verfügung stellen.

Stand Ihnen ihre Partei, die SP, schon mal im Weg?

Nein, mir nicht.

Wie kamen Sie eigentlich zum Strafgericht?

Öffentliches Recht hat mich schon immer interessiert und Strafrecht ist ein Teil davon. Sicher hat auch die Universität einen Teil dazu beigetragen. Ich lernte Strafrecht unter Günther Stratenwerth, einem Pionier in seinem Fach an der Uni Basel. Er lehrte uns das neue Strafrecht. Das hat nicht nur mich, sondern einige andere Leute in dieser Zeit animiert, uns mit Strafrecht näher zu befassen. Damals wurde dieser Rechtsbereich und das öffentliche Recht allgemein aufgewertet.

Wie hoch war der Frauenanteil, als Sie studierten?

Wir waren nicht mehr als ein Viertel Frauen. Ich kannte ziemlich alle Frauen, ob in den oberen oder unteren Semestern. Nein, es war sicher weniger als ein Viertel. Recht war zu dieser Zeit eine Männerdomäne. Damals konnten sich Dozenten noch blöde Frauenwitze erlauben. Wir waren erst im Kommen, nicht viele von uns beendeten damals das Studium und waren danach im Beruf anzutreffen. Das war nur eine Hand voll.

Felicitas Lenzinger im Interview mit der bz. Kenneth Nars

Sie und Marie-Louise Stamm waren die ersten Frauen an der Spitze des Basler Strafgerichts. Sind Sie stolz auf diese Pionierinnenrolle?

Natürlich. Ich habe mir immer gesagt, ich muss in keine Fussstapften treten, ich kann selbst gestalten. Natürlich passt man sich notgedrungen an. Aber es macht einen auch frei.

Hatten Sie ein Vorbild?

Nein. Insofern einfach, dass ich finde, Frauen können grundsätzlich gleich viel oder eher mehr als Männer. Aber persönlich habe ich mich nach niemandem ausgerichtet. Das brauchte ich nicht und es klappte auch so.

Bekamen Sie es gerade in Anfangszeiten zu spüren, dass Sie eine Frau sind?

Also direkt nicht natürlich. Aber ich war schon fremd in einer fremden Welt. Als 34-Jährige an einer Veranstaltung mit alles alten Männern, sprich ab 50, war es mässig lustig. Und dann der Trotz, dass man nicht sagt, ich ziehe mich zurück, sondern: Ich bin dennoch da. Das brauchte Durchhaltewillen und ein gewisses «Zuleidleben». Ich dachte: Ihr müsst nicht meinen, dass ihr mich ignorieren könnt, nur, weil ich nicht zu eurem Club gehöre.

Sie mussten sich eine dicke Haut zulegen.

Das kann man nicht lernen, ich war von Anfang an selbstbewusst. Manche Frauen scheitern, weil sie mit sich und ihrem Schicksal hadern. Wenn man das nicht muss, gehört man zu den Glücklichen. Ich habe mich nie infrage gestellt. Frauen stehen sich oft selbst im Weg, gerade wenn ich dann mit Männern vergleiche, wie da geblufft wird. Mittlerweile kenne ich das ja. Bei Kolleginnen weiss ich, sie haben ihre Arbeit gut gemacht. Bei gewissen Männern habe ich da viele Vorbehalte.

Fünf Amtsperioden haben Sie in dieser «fremden Welt», wie Sie sagen, hinter sich. Hatten Sie vor, so lange Richterin zu sein?

Dass ich, wenn möglich, Richterin bleibe, habe ich gehofft. Ursprünglich habe ich aber Jus studiert, weil ich wissen wollte, wie der Mechanismus in einem Staat läuft.

Also kein Kindheitstraum?

Nein, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Waren Sie schon immer unbequem?

Schwierig zu sagen. Jedenfalls hat das nie jemand verhindert, wenn ich so war. Das ist meiner Erziehung zu verdanken.

Wie sind Sie denn aufgewachsen?

Ich wurde nie darauf getrimmt, zu heiraten und mich einer Familie zu widmen. Meine Eltern wären schockiert gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich arbeite nicht mehr. Ich musste mir nie die Frage stellen, ob ich weiterhin arbeiten darf oder kann und das bewahrte mich auch vor dem grossen Dilemma vieler, ob ich jetzt Kinder haben soll oder nicht. Ich litt nie darunter, ich hatte meinen Job und wollte nicht daneben eine Familie unterhalten. Bei meinen Kolleginnen, die Kinder haben, schaue ich aber, dass sie arbeiten können. Früher wäre das nicht gegangen. Wir haben Fortschritte gemacht, wenn auch noch nicht so viele, wie möglich gewesen wären.

Wie hat sich der Umgangston in Ihrer Branche generell verändert?

Ein Beispiel aus meiner Praktikumszeit: In gewissen Männerbetrieben war völlig klar, dass die Praktikantin den Kaffee macht. Und dann habe ich mich geweigert und die Sekretärin auch, was zu Unruhen in der Kaffeepause führte. Was mich aber enttäuschte, war, dass meine Nachfolgerin sich ohne Weiteres bereit erklärte, wieder Kaffee zu machen. Die Veränderung brauchte halt Zeit.

Spannen wir den Bogen zum Anfang: Was tun Sie nun mit der neu gewonnen Zeit?

Ich weiss es nicht. Ich war noch nie pensioniert. Ich schaue erst mal, wie sich das anfühlt und gehe vielleicht im Frühling in die Ferien. Das wird sich schon ergeben. Ich muss gar nichts, ich darf nur noch.

Inwiefern wird Sie die Justiz weiter begleiten?

Ich werde weiterverfolgen, was die Gesetzgebung macht, welche Vernehmlassungen gerade laufen. Etwa was die Revision des Sexualstrafrechts angeht oder die Revision der Strafprozessordnung.

Wäre nicht jetzt der Zeitpunkt, Regierungsrätin zu werden?

Nein. (lacht)

Zur Person Felicitas Lenzinger Felicitas Lenzinger (67) absolvierte nach dem Studium an Juristischen Fakultät der Universität Basel diverse Praktika an Gerichten und in einer Anwaltspraxis. Ab 1980 war sie sechs Jahre als ordentliche Gerichtsschreiberin am Strafgericht Basel-Stadt tätig. Ab 1987 war sie Assistentin am Lehrstuhl für Straf- und Strafprozessrecht der Universität Basel und seit 2006 Mitglied der Advokaturprüfungskommission. 1988 wurde sie zur Strafgerichtspräsidentin gewählt, seit 2010 ist sie vorsitzende Präsidentin des Strafgerichts Basel-Stadt. (no)

