Riehens Groll auf Basel: «Sie nahmen uns einfach nicht wahr»

Interview Alt-Gemeindepräsident Kaufmann: «Die Basler nahmen Riehen einfach nicht wahr»

«Das Zivilstandswesen trauen uns die Basler noch immer nicht zu»: Gerhard Kaufmann im Zentrum von Riehen. Nicole Nars-Zimmer

Herr Kaufmann, Sie waren zwischen 1970 und 1998 für die heutige EVP Gemeindepräsident von Riehen und verkörperten wie kein anderer die Autonomiebemühungen der Landgemeinde. Ist Riehen heute so autonom von Basel, wie Sie es sich vorstellen?

Im Grossen und Ganzen schon. Aber es bestehen nach wie vor Lücken, wie zum Beispiel im Zivilstandswesen. Das trauen die Basler uns Riehenern nicht zu. Eine Aussenstelle des Zivilstandsamts in Riehen wäre angebracht. Das Einzige, was wir erreicht haben, ist, dass wir ein eigenes Trauzimmer haben.

Das heisst, das Ringen um Autonomie ist noch nicht zu Ende?

Ganz und gar nicht. Das Ringen um mehr Autonomie ist ein Prozess, der immer weiterläuft. Zuletzt kam er aber ins Stocken, was mich schon stört. Ich war Mitglied des Verfassungsrats, der die heute geltende Verfassung des Kantons von 2005 erarbeitet hat. In den Verhandlungen wurde im letzten Moment der Einzelrichter für Riehen abgeschafft. Dieser Friedensrichter für die niedere Justiz wie Nachbarschaftsstreitigkeiten wurde stets in Riehen gewählt. In der letzten Phase der Beratung haben die sehr dominanten Gerichtspräsidenten uns diesen genommen.

War das für Sie zum Ende Ihrer Amtszeit ein Zeichen, dass Riehen es noch längst nicht geschafft hat?

Das kann man teilweise schon so sagen. Man muss aber sehen, dass wir uns in Basel-Stadt in Sachen Gemeindeautonomie stark verbessert haben. Es gibt in der Schweiz 26 Modelle und es ist unmöglich zu sagen: Es gibt das eine beste Modell. Bündner Gemeinden haben zum Beispiel viel mehr Autonomie als Baselbieter Gemeinden. Der Kanton Baselland ist ja sehr zentralistisch organisiert. Riehen hat heute im Kanton wohl mehr zu sagen als Baselbieter Gemeinden im Kanton Baselland.

Der gierige Baselstab will Riehen und Bettingen ans Geld. Karikatur zur (abgelehnten) «Steuerneid-Initiative» 2002, welche die Steuerunterschiede zwischen Basel und den Landgemeinden einebnen wollte. bz-Archiv

Was waren zu Beginn Ihrer Amtszeit die Themen, die aus Riehener Sicht nicht optimal liefen?

Das war das ganze Spektrum, angefangen mit den Kindergärten und den Primarschulen. Wie wir uns Schritt für Schritt Kompetenzen vom Kanton holen mussten, ist an der Planung von Bauvorhaben gut nachzuvollziehen. Basel zog früher die Strassen- und Baulinien in Riehen, wie es wollte. Dann bekamen wir das Baugesuch zu sehen, dann erhielten wir die Kompetenz für die Linienlegung und anschliessend die Zonenfestsetzung. Wir mussten uns jede Kompetenz einzeln erkämpfen.

Wie belastend war dieses Ringen um jeden Funken Autonomie für Ihr persönliches Verhältnis zum Basler Regierungsrat?

Persönlich zu einzelnen Regierungsräten war das Verhältnis sehr gut. Aber das Gremium als solches gab uns schon immer zu verstehen, «da bestimmen wir und da habt ihr nichts zu sagen». Das sorgte auch im Gemeindeparlament, dem heutigen Einwohnerrat, für Frust, weil dieses fast keine Kompetenzen besass. Auch wir als Gemeinderat hatten im Vergleich zum heutigen Gemeinderat viel weniger Macht.

Und trotzdem ist es Riehen gelungen, sich mehr Selbstbestimmungsrechte zu erkämpfen. Wie war dies in Anbetracht dieses Machtgebarens von Basel möglich?

Der Funke sprang im Rahmen der Wiedervereinigungsabstimmung für den vereinigten Kanton Basel 1969 über. In Riehen merkte man, dass man als Gemeinde in einem vereinigten Kanton ganz andere Aufgaben und Rechte hätte. Als die Wiedervereinigung scheiterte, fragte man sich, warum dies nicht trotzdem möglich sein sollen. Die Riehener realisierten, dass sie mit einer Kantonsfusion besser dastehen würden, und verstärkten den Druck. Das merkte dann auch der Basler Regierungsrat. Mein Amtskollege in Bettingen, Kurt Fischer, und ich sagten im Spass, jetzt gründen wir die eigenständige Republik Dinkelberg und gehen unseren alleinigen Weg.

Trotz der minimalen Einsicht in Basel blieb das Ringen zäh.

Und wie. Wie vorhin erklärt im Bauwesen lief es auch bei den Schulen. Man gab uns zwar den Betrieb der Kindergärten und der Primar – die Schulhäuser aber behielt man in Basler Besitz. Man wollte uns ja nicht zu viel geben.

Stichwort Liegenschaften und Landeigentum: Sie widmen im Buch «Basel und Riehen – eine gemeinsame Geschichte» dem Landeigentum von Basel in Riehen einen langen Abschnitt. Weshalb ist dies so wichtig?

Basel kaufte in Riehen wahllos bis zum Wald hinauf Grundstücke auf. Es ist wohl einmalig, dass ein Gemeinwesen in der Nachbargemeinde derart viel Land besitzt. Mit dem kann die Stadt gegenüber Riehen fast mehr bewegen oder verhindern als mit Gesetzen. Das ist noch heute ein Machtfaktor, der aber weniger ausgenutzt wird im Vergleich zu früher.

Inwiefern nutzte die Stadt ihre Macht als Grundeigentümerin in Riehen aus?

Zwei Beispiele dafür sind der Friedhof Hörnli, der über die Köpfe der Riehener entschieden wurde und die ganze Grundwasserschutzzone. Letztere ist rückblickend gesehen für Riehen aber ein Glücksfall, weil damit das Gebiet um den Landschaftspark Wiese nicht überbaut wurde. Die Stadt Basel gewinnt ihr Trinkwasser vereinfacht gesagt auf Riehener Boden. Dafür wurden die Riehener aber nicht gefragt. Es hiess, «uns gehört das Land und wir pumpen jetzt das Grundwasser heraus». Ein anderes Kapitel ist der Bäumlihofhafen. Es war vorgesehen, zwischen Riehen und Basel den Rhein abzuleiten und einen Industriehafen zu erstellen. Zwischen Riehen und Basel wäre jetzt eine Industriezone. Das war in den 1920er-Jahren, als die Rheinschifffahrt zu prosperieren begann. Das Gleiche machte der Kanton mit den Kleinhüningern. Diese waren aber etwas dümmer als die Riehener und liessen den Kanton gewähren.

Der Plan aus dem Jahr 1924 zeigt den Bäumlihofhafen. Riehen wäre Hafenstadt geworden. Staatsarchiv BS

Dann stimmt der Eindruck einzelner Riehenerinnen und Riehener: Die Stadt Basel hat Riehen dauernd gepiesackt!

Ich würde es nicht unbedingt als Piesacken charakterisieren. Basel nahm Riehen einfach nicht wahr. Basel war derart mit sich selber beschäftigt, dass es nicht daran dachte, dass es noch Gemeinden gibt, die man noch fragen müsste. Es war nicht unbedingt böser Wille. Sie haben es schlichtweg nicht gesehen. Solche Sachen kommen ja immer noch vor, wie man bei der Abstimmung zu den Hörnli-Parkplätzen sehen konnte. Das Problem ist halt auch, dass Basel keine eigene Körperschaft mit Stadtparlament und eigener Kasse hat. Das würde einiges erleichtern, würde administrativ aber ein fast nicht zu machender Aufwand bedeuten.

