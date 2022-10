Der Baselbieter Kriminalpolizei-Chef Martin Grob geht in Pension

Interview Baselbieter Kriminalpolizei-Chef geht in Pension: «Uns bleibt kaum Zeit für verborgene Kriminalität» Martin Grob zieht Bilanz: Der Kriminalpolizei-Chef im Gespräch über das Böse im Menschen und Bilder, die für immer bleiben. Der 64-Jährige kritisiert zudem den mangelhaften Datenaustausch zwischen Kantonen. Interview: Yann Schlegel Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

«Ich habe mich nie über den Beruf definiert», sagt Martin Grob kurz vor der Pension. Nicole Nars-Zimmer

Graue Steinplatten an der Fassade, graue Bodenplatten drinnen. Der Blick auf den Klotz an der Rheinstrasse in Liestal, wo Banken und das Kantonsspital vereint sind, lässt einen emotionslos zurück. Der Bau der Baselbieter Polizei würde perfekt als Kulisse eines Krimi-Filmsets hinhalten.

Nüchtern weisse Treppen winden sich den Lichthof hoch. Eine Gruppe von Polizisten sitzt beim Kaffee, während Martin Grob durch die Gänge führt. Der Kriminalpolizei-Chef lacht gerne. Und wenn er lacht, tun sich am kahlen Kopf die Adern hervor.

Zur Person Martin Grob wuchs in Muttenz auf, machte in Liestal die Matura und studierte an der Universität St. Gallen Recht. «Danach ging ich zu einer Bank, weil ich international arbeiten wollte», erzählt Grob. Die Laufbahn verlief schnurgerade. Nach Lehrjahren in Zürich lebte und arbeitete er sechs Jahre lang in New York. «Ich sage immer, das war die zweitbeste Zeit meines Lebens. Die beste kommt jetzt.» Ende der 90er-Jahre kehrte er zurück in die Schweiz, baute für eine Bank in Osteuropa Joint Ventures auf. «Da merkte ich, dass ich irgendwann meine eigene Stelle wegrationalisiere», erzählt Grob. Also habe er die Seite gewechselt, witzelt der heute 64-Jährige. Bei der Zuger Polizei lernte er das Handwerk der Kriminalistik. Bald wechselte er für zwei Jahre zur Zürcher Staatsanwaltschaft. Als Grob die Stelle als Kripochef im Baselbiet ausgeschrieben sah, bewarb er sich zunächst nicht darauf, weil er andere als Favoriten ausmachte. Einen Monat später erschien die Annonce erneut. Grob meldete sich und erhielt den Job. 2014 besuchte Grob während drei Monaten die FBI-Schule in Quantico, Virginia (USA). Zuletzt war er bis 2020 Präsident der Vereinigung der Kriminalpolizeichefs der Schweiz. (yas)

Im dunklen Büro mit heruntergelassenen Storen hängt Grobs Vita an den Wänden. Ein Bild der Brooklyn-Brücke erinnert an die Lebensjahre in New York, Handschellen auf einem Holzbrett an Martin Grobs Anfänge bei der Polizei in Zug. Ein Kreis schliesst sich für ihn. Nach 15 Jahren als Kripochef geht der Weitgereiste in seinem Heimatkanton in den Ruhestand.

Martin Grob, wie oft war Ihr Alltag so aufregend wie in einem guten Krimi-Streifen?

Martin Grob: In den Krimis ist der Chef immer der absolute Trottel. Er hindert die Leute, richtig zu arbeiten (lacht). Dieser Vergleich wäre also nicht sehr schmeichelhaft. Die Polizeiarbeit auf der Strasse ist schon aufregend. So spannend ist es für uns selten. Die Kripoarbeit – insbesondere jene der Chefs – findet zu einem grossen Teil im Büro statt.

Sind Sie in Ihrer Chefrolle stark eingebunden in die Fälle?

Bei den wichtigen, «schlimmen» Fällen bin ich näher dran. In Wahrheit bedeutet die Cheffunktion aber Formalismus bis zum Abwinken. Je mehr Leute im Polizeikorps, desto grösser der Aufwand. Der Kanton Baselland schreibt uns etwa fürs Projektmanagement die Methode «Hermes» vor, die auch der Bund verwendet. Abgesehen von Grossbanken kenne ich keine Institution, die es regelmässig schafft, dreistellige Millionenbeiträge in den Sand zu setzen. Der Bund schafft es. Und dessen Management-Methode müssen wir nun übernehmen. Das macht für mich keinen Sinn. Das Formular ist häufig wichtiger als der Inhalt, das finde ich schade.

Sie kritisieren den Kanton.

Ich habe diese Haltung auch gegenüber meinem Chef, dem Polizeikommandanten, nie verheimlicht. Der gesunde Menschenverstand bleibt auf der Strecke. Die Amerikaner sagen ja: Common Sense is not so common(Anm. d. Red.: Wortspiel, das besagt: Gesunder Menschenverstand ist nicht verbreitet).

Abseits der Papierberge: Welche Momente waren für Sie besonders erfüllend?

Wenn wir für einen Fall eine Taktik festlegen und diese dann auch hilft, die Täterschaft zu überführen, ist dies bereichernd. Aber es müssen nicht nur Kripofälle sein. Die grossen Einsätze hatten wir bei FCB-Spielen oder neulich am Eidgenössischen Schwingfest. Am Esaf musste das ganze Korps zusammenarbeiten, das hat uns Zusammenhalt gegeben. Ich hatte das Vergnügen, um vier Uhr morgens zu sehen, mit welch gigantischen Lastwagen Feldschlösschen kommt, um Nachschub zu bringen. Das Esaf hat gezeigt, wie gross und dennoch friedlich Anlässe sein können. Auf der anderen Seite haben wir die FCB-Matches.

«Das Esaf hat gezeigt, wie gross und dennoch friedlich Anlässe sein können», sagt Martin Grob. Philipp Schmidli

Martin Grobs Lieblingskrimis Er lese sehr gerne Krimis, aber nicht primär wegen des Inhalts. «Ich mag Krimis, wenn ich die Umgebung kenne, wo sie spielen», sagt Martin Grob. Zu seinen Favoriten gehört die Hunkeler-Krimireihe von Hansjörg Schneider, die in Basel spielt. Auch gerne lese er Petra Ivanov, deren Krimis im Dreieck Dübendorf, Schwamendingen, Gockhausen verortet sind, wo Grob lange Zeit wohnte. Neulich besuchte er in Liestal eine Lesung von Martin Walker. Dessen Krimis, die von der Dordogne-Region in Frankreich erzählen, haben ihn gefesselt: «Ich bin einmal extra dorthin in die Ferien», so Grob. (yas)

Was hat Sie nach den Wanderjahren in der grossen Welt überhaupt motiviert, in Ihren Ursprungskanton zurückzukehren?

Als Kripochef habe ich mit dem realen Leben zu tun. Viele, die zur Polizei gehen, sagen: Wir sehen, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Ich kann mich an Diskussionen mit meiner Ex-Frau erinnern. Sie sagte manchmal, das sei gar nicht möglich, was ich erzählte. Aber ich habe es erlebt.

Als Polizist ist die Sicht auf die Welt eine eigene.

Wir haben kein schlechtes Menschenbild, aber ein realistisches. Als an einer Konferenz über die Polizei hergezogen wurde, habe ich gesagt: Ihr seid bei der Geburt dabei, wir sind dabei, wenn ein Kind stirbt. Ihr seid bei der Hochzeit dabei, wir, wenn wir wegen häuslicher Gewalt ausrücken müssen.

Woher wussten Sie, dass Sie als Quereinsteiger die bedrückenden Momente aushalten?

Ich bin ein sehr optischer Mensch, schlimme Bilder bleiben mir, aber sie belasten mich nicht. Was über die Nase kommt, ist viel schlimmer für mich. Ich wusste vorher nicht, dass ich so stark über den Geruch reagiere. Wir können uns auch psychologisch helfen lassen. Das gilt glücklicherweise nicht mehr als Zeichen der Schwäche.

Welche Fälle werden Sie nie mehr vergessen? Erzählen Sie.

Nicht mal unbedingt Kripofälle. Einmal, als ich ausrückte, fanden wir einen Buben. Er hatte schwere Erkältungen und ist irgendwann verdurstet. Wenn ich heute an diesem Dorf im Oberbaselbiet vorbeifahre, kommt das Bild noch immer hoch. Zweimal erlebte ich Todesfälle, bei welchen die verstorbene Person ein Auto gewählt hatte, um Suizid zu begehen. Das sind unschöne Bilder. Dann war da der Brand mit den Tötungen im «Moulin Rouge» in Augst. Oder als wir bei einem Beschuldigten den Computer ausgewertet haben und islamistische Tötungsvideos darauf waren. Er hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als diese Videos anzuschauen.

Was hat Ihre Arbeit Sie über das «Böse» im Menschen gelehrt?

Ich bin heute überzeugt, dass unter extremen Umständen jede Person im Stande ist, jemanden umzubringen. Darum finde ich es schwierig zu sagen, dieser Mensch ist so und Punkt.

Baselbieter Kripo-Chef Martin Grob: «Ich bin heute überzeugt, dass unter extremen Umständen jede Person im Stande ist, jemanden umzubringen.» Nicole Nars-Zimmer

Sie haben also gelernt, ohne Vorurteile an Menschen heranzugehen?

Ich bemühe mich darum. Immer unterwegs zu sein, hat mir geholfen. In Lateinamerika oder in New York habe ich mit aller Art Menschen zu tun gehabt. Und gelernt, offen auf sie zuzugehen.

Sie waren aber auch oft im Büro. Im Baselbiet standen stets die Einbruchsdiebstähle im Fokus. War es Ihr grösster Erfolg, die Zahlen stark runterzubringen?

Es ist ein Erfolg des Korps, der Kripochef ist ein kleines Rädchen. Allerdings sind die Einbrüche in der gesamten Schweiz gesunken. Einige Kantone machten viel, andere wenig. Ursache und Wirkung zu beweisen, ist also schwierig. Die Querschüsse der Politik waren manchmal mühsam. Ein Landrat aus Therwil hat Eingabe um Eingabe gemacht. Während draussen Einbrüche geschahen, sass ich drinnen und beantwortete die Vorstösse.

Was hat der Kriminalpolizei in diesem Bereich zum Durchbruch verholfen?

Was wir sehr stark verändert haben, ist die Lagebeurteilung. Heute haben wir einen ganzen Dienst, der «Lage und Analyse» heisst. Ein konkretes Beispiel: Wir hatten im unteren Kantonsteil eine Einbruchsserie. Aufgrund von Spuren und anderen Indizien konnte die Analyse sagen: Beim letzten Mal waren die Einbrecher zehn Tage im unteren Kantonsteil unterwegs, dann gingen sie in die «Frenkentäler». Es war wieder so, und sie sind uns ins Netz gegangen.

Sie kritisierten oft ein Bundesgerichtsurteil, das die Erstellung von DNA-Profilen aus Wangenschleimhautabstrichen erschwert hat. Wird dies die Ermittlungen in den nächsten Jahren erschweren?

Die restriktive Haltung ist soeben in der Revision der Strafprozessordnung bestätigt worden. Es ist eine Diskussion, welche die Gesellschaft führen muss, ob wir alle verfügbaren Mittel einsetzen wollen, um Straftaten aufzuklären. Zumal die Abnahme eines Wangenschleimhautabstrichs auch vom Bundesgericht als kleiner Eingriff in die persönliche Freiheit bezeichnet wird. Persönlich kann ich damit leben. Aber ich finde, das ist ein übersteigerter Schutz und erschwert die Aufklärung von Delikten beträchtlich.

Die Zukunftspläne «Ich möchte möglichst den nächsten Winter auf den Skipisten verbringen», sagt Grob. Von Weihnachten bis Ostern im Schnee, so sein Plan. Er werde sehen, ob die Strommangellage dies verunmöglicht. «Ich gehöre nicht zu jenen, die gerne hochlaufen und runterfahren», sagt der heute 64-jährige Martin Grob. Dann hegt er noch einen Wunsch: «Ich bin gespannt, ob ich es im hohen Alter noch schaffe, Stepptanz zu lernen.» (yas)

Inwiefern kann die Kriminalistik auch präventive Wirkung haben?

Es gibt den alten Satz: Repression ist die beste Prävention. Untersuchungen zeigen, dass sich der potenzielle Kriminelle nicht fragt, wie gross die Strafe ist, wenn er etwas verbricht. Sondern er fragt sich, wie gross die Chance ist, dass die Polizei ihn erwischt. Je besser wir die Delikte aufklären, desto eher verhindern wir sie mittelfristig. Bei der Einbruchsbekämpfung hörten wir einmal in einer Telefonkontrolle, wie einer sagte: Nach Reinach oder Binningen musst du nicht gehen, dort hat es viel zu viel Polizei.

Wie haben Sie den Wandel der Gesellschaft anhand der Kriminalistik erfahren?

Das Thema Gewalt ist im Baselbiet glücklicherweise auf einem tiefen Niveau. Darum können wir uns stark mit den Einbrüchen beschäftigen. Im Gewaltdeliktbereich machen mir die Jugendlichen im Moment mehr Sorge. Da müssen wir hinschauen, denn unsere Arbeit wirkt. Jedes Jahr geraten 250 bis 300 Jugendliche in die «Mühlen» der Polizei. Bloss zehn bis 15 begehen später wieder ein Delikt. Die grosse Mehrheit kriegen wir auf den richtigen Weg. Wobei wir einen Teil der Kriminalität nach Basel-Stadt exportieren. Viele Gewaltdelikte geschehen im Ausgang und stehen in Zusammenhang mit Alkohol.

Auch die Unterschiede zwischen dem Unter- und Oberbaselbiet sind vielfältig. Wo haben Sie dies bei Ihrer Arbeit gespürt?

Wenn in einer kleinen Gemeinde jemand herumschleicht, erhalten wir rasch eine Mitteilung. Im Speckgürtel kriegt es kein Mensch mit. In Allschwil gibt es jede Woche fünf bis acht Einbrüche, manchmal gar an einem Tag. In einem kleinen Ort im Oberbaselbiet gab es einmal in einer Nacht fünf Einbrüche. Die Woche danach hatte das Dorf schon eine Bürgerwehr aufgestellt. Die Wahrnehmung ist völlig anders.

Wie funktioniert der Austausch mit Basel-Stadt?

Die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen ist ein schwieriges Thema. Wir möchten mit den Nachbarn gemeinsame Datenbanken aufbauen. National gibt es politische Forderungen. Aber wir hinken hier der Digitalisierung hinterher – wegen der fehlenden rechtlichen Grundlagen. Der Aargauer Kommandant hat in der «NZZ» einmal geschrieben: Die Polizei weiss nicht, was die Polizei weiss. Heute müssen wir in der Regel aktiv bei anderen Kantonen nachfragen, ob jemand schon aktenkundig ist.

Keine Grenzen kennt auch die ganze Cyberthematik, welche die Arbeit der Polizei nochmals stark verändert hat.

Die Datenmengen sind das eine. Im Cybercrime leben die Täterschaften hinter dem Ural oder sonst wo auf der Erde. Wir wissen vielleicht sogar wo, aber kommen nicht an sie heran, weil die Länder keine Rechtshilfe bieten. Das ist frustrierend für uns. Deshalb versuchen wir, sehr viel präventiv zu machen. Wir gehen in die Gemeinden, in Schulen oder zu Berufsorganisationen, um die Leute zu sensibilisieren.

Haben Sie im Cybercrime-Bereich schon grosse Fälle lösen können?

Wir haben an einem ganz grossen Fall mitgearbeitet, als wir jemanden in Binningen festnahmen. Das war allerdings ein internationales Verfahren. Ein Fall von Ransomware. Dabei loggt sich die Täterschaft in Ihren Account ein und blockiert den PC. Gegen die Zahlung von Lösegeld (in der Regel in Bitcoins) wird der PC wieder freigeschaltet.

Nach der Aufklärung überlassen Sie die Arbeit den Gerichten. Haben Sie die Verhandlung und das spätere Strafmass jeweils mitverfolgt?

Manchmal mehr, manchmal weniger. Im Moulin-Rouge-Fall – der Täter bekam lebenslänglich – hat der Verteidiger im Gerichtssaal ausdrücklich die Arbeit des polizeilichen Sachbearbeiters gelobt. Das ist nicht sehr häufig und für unsere Sachbearbeiter jeweils befriedigend. Aber wir dürfen unsere Arbeit nicht so beurteilen, dass die Polizei nur dann gut gearbeitet hat, wenn es eine lange Freiheitsstrafe gibt. Das ist falsch. Das Strafmass allein sagt nichts aus.

Das «Moulin Rouge» an der Hauptstrasse in Augst brannte am frühen Morgen des 15. November 2008 lichterloh. Archivbild: Keystone

In welchen Bereichen hätte der Kanton den grössten Aufholbedarf?

Zur Holkriminalität müssten wir viel mehr machen, aber die Stellen fehlen. Darunter fallen etwa Delikte mit Betäubungsmitteln. Ein anderes Thema ist die Organisierte Kriminalität, beispielsweise die Mafia oder mafiaähnliche Organisationen oder der Menschenhandel. Hier könnten wir viel mehr aufdecken. Bis vor zehn Jahren hatten wir einen eigenen Dienst für die Organisierte Kriminalität. Die Stellen fielen einem Sparprogramm zum Opfer. Am Ende entscheidet die Politik, was sie will. Wir sind zurzeit mit der Anzeigenkriminalität bereits «unter Wasser». Darüber hinaus bleibt uns kaum Zeit für die verborgene Kriminalität.

Das heisst, man nimmt hin, dass Kriminalität im Untergrund geschieht?

Wenn wir auf einen Fall stossen, nehmen wir es nicht hin. Aber wir können häufig nicht wirklich in die Tiefe gehen.

Sie sind noch voll drin. Wie können Sie nach 15 Jahren loslassen?

Ich habe mich nie über den Beruf definiert. Loslassen finde ich etwas Schönes. Ich bin nicht jemand, der nächtelang nicht schläft, weil ich an einer Sache herumstudiere. Hoffentlich bleibt dies in der Pension so.

