Interview Baselbieter Sicherheitsdirektorin will nicht wegen Corona sparen - und hat Mühe mit dem Anti-Terror-Gesetz Kathrin Schweizer feiert Halbzeit in ihrer ersten Amtsperiode als Baselbieter Regierungsrätin. Im Interview wehrt sich die SP-Politikerin gegen den Vorwurf, noch keine grossen Pflöcke im Amt eingeschlagen zu haben.

Das Interview mit Kathrin Schweizer wurde mit Maske geführt. Diese legte sie nur zur Fotozwecken ab. Kenneth Nars

Kathrin Schweizer, selbst nach zwei Jahren im Amt wird Ihnen immer wieder nachgesagt, Sie seien in der Regierung quasi unsichtbar und hätten bisher kaum Pflöcke eingeschlagen. Können Sie sich diesen Eindruck erklären?

Kathrin Schweizer: Das liegt wohl daran, dass die vielen grossen Pflöcke, die wir bisher eingeschlagen haben, kaum für Diskussionen gesorgt haben. Die Revision des Polizeigesetzes, auch im Vergleich mit anderen Kantonen die grösste und bedeutendste seit Jahren, passierte den Landrat ohne Gegenstimme. Ebenso das neue Zivilschutzgesetz. Beim Bevölkerungsschutzgesetz gab es zwar Diskussionen, aber es waren alle wesentlichen Partnerorganisationen von Beginn weg an der Ausarbeitung beteiligt. So kam auch dieses wichtige Gesetz ohne obligatorisches Referendum sicher durchs Parlament.

Weil die SVP die Abstimmung boykottierte. Hat Sie das überrascht?

Ja. Man hätte aufgrund der Ausgangslage von einer Volksabstimmung ausgehen können. Vermutlich hat sich die SVP aus taktischen Überlegungen ihr Referendum gegen das Kantonale Integrationsprogramm aufgespart, um nicht das Fuder zu überladen.

Wo Sie wohl bald einen wichtigen Abstimmungskampf führen werden müssen.

Es wäre eine verpasste Chance, dieses Integrationsprogramm abzulehnen. Das Integrationsprogramm mit dem etwas sperrigen Namen «KIP 2bis» versammelt zahlreiche bewährte Massnahmen, an denen sich erst noch der Bund finanziell beteiligt. Vier Fünftel des Betrags gehen in die Bereiche Sprachförderung, Angebote für kleine Kinder und Beratung. Das Programm wurde zusammen mit den Gemeinden erarbeitet und sie unterstützen das Paket. Es gibt also viele sehr gute Argumente für das Kantonale Integrationsprogramm.

Zusammenfassend sind Sie mit Ihrem Leistungsausweis nach zwei Jahren in der Regierung zufrieden?

Ja, wir haben neben den abgearbeiteten Gesetzesvorlagen und Parlamentsvorstössen auch mehrere konkrete Verbesserungen bei staatlichen Dienstleistungen umgesetzt. So das jetzt bikantonal funktionierende Passbüro mit einer Filiale in Basel. Während Corona braucht zwar kaum jemand neue Pässe, aber diese Angebotsverbesserung wird sich schnell herumsprechen, sobald wieder mehr gereist wird. Oder das neue Traulokal an der Schlossgasse in Binningen, das seit diesem Frühjahr zur Verfügung steht. Es wurde so viel über die Belastung der Gemeinde Arlesheim mit Festgesellschaften geklagt, und wir haben hier wirklich rasch eine neue Möglichkeit und Abhilfe geschaffen.

Kathrin Schweizer: «Über einzelne Coronamassnahmen kann man immer streiten.» Kenneth Nars

Schon nach wenigen Monaten im Amt standen Sie mit Ihren Regierungskollegen vor der völlig neuartigen Situation, der Corona-Pandemie. Was war hierbei das Einschneidendste für Sie?

Ich bin es gewohnt, für alle meine Mitarbeitenden eine offene Türe zu haben. Das funktioniert mit Homeoffice nicht mehr. Meine Tür stand zwar offen, aber plötzlich kam niemand mehr. Diese Kontakte fehlen mir bis heute sehr, ebenso die fehlenden Austauschmöglichkeiten mit der Bevölkerung.

Um wie viel schwieriger ist das Regieren zu Pandemiezeiten?

Inzwischen hat sich vieles eingespielt. Aber zu Beginn mussten viele schnelle Entscheide gefällt werden, bei teilweise sich widersprechenden Informationen. Mit dieser Hektik umgehen zu können, benötigt eine Anpassungszeit. Um ein Zwischenfazit zu ziehen: Über einzelne Massnahmen kann man immer streiten, aber es ist meine aufrichtige Überzeugung, dass wir im Baselbiet sehr vieles richtig gemacht haben. Unser Unterstützungspaket mit den Soforthilfen für die Wirtschaft kam sehr schnell und hatte sogar Modellcharakter. Auch haben wir sehr früh mit den Massentests angefangen.

Ihr Parteikollege, SP-Bundesrat Alain Berset, sagte kürzlich in einem Interview, er hätte zu Beginn der Coronakrise die Wissenschaft zu wenig hinterfragt. Denken Sie heute gleich wie er?

Nicht unbedingt. Als Biologin vertraue ich der Wissenschaft und war sehr froh um die beratende Unterstützung, die wir etwa vom Biozentrum der Basler Uni erhielten. Ich kann nicht sagen, wir seien irgendwann in eine falsche Richtung abgebogen, weil wir uns zu stark von gewissen wissenschaftlichen Erkenntnissen hätten leiten lassen.

Waren alle Ihre Regierungskollegen von den wissenschaftlichen Ergebnissen ebenso überzeugt?

Wirtschaftswissenschaft ist ja auch eine Wissenschaft. Bei diesen Sofortmassnahmen waren wir uns alle einig.

Angesichts der öffentlichen Aussage von Thomas Weber zum «Querdenken» fällt uns das schwer zu glauben. Und im Zwischenbericht zur ersten Coronawelle schreibt der Regierungsrat selbst, dass sich im Nachhinein die wissenschaftlichen Prognosen, die zur kostspieligen Einrichtung der Corona-Abteilung im Bruderholzspital führten, nicht erfüllt hätten.

Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber stellen Sie sich vor, die Prognosen wären alle eingetreten oder wären sogar übertroffen worden: Mit im Kanton verzettelten Corona-Stationen hätten wir das schlicht nicht geschafft – weder vom Personal her noch vom Material her. Das mussten wir bündeln! Und so etwas kann man nicht erst aufgleisen, wenn die vorhergesagte Situation schon eingetreten ist. In diesem Sinne bin ich froh, waren wir jederzeit vorbereitet.

Es war bezeichnend für die föderale Struktur der Schweiz, dass es zwischen Bundesrat und Kantonsregierungen ein Hickhack um den Lead in der Pandemiebekämpfung gab. Was ist nun in einer Krise wie dieser der bessere Weg? Die zentrale Führung oder das Ausspielen des regionalen Know-hows durch die Kantone?

Ich denke, dass es die zentrale Führung braucht, wie wir sie in der ersten Welle hatten und jetzt wieder haben. In unserer kleinräumigen Region hat irgendwann niemand mehr verstanden, weshalb in einem Kanton diese Regel gilt und im Nachbarkanton eine andere. Die einheitliche Führung hat dazu beigetragen, Verunsicherungen und Missverständnisse zu vermindern. Sie reden damit gegen Ihre eigenen Interessen als Kantonsregierung. Weil man merkt, welche Vereinfachungen die landesweit gültigen Massnahmen des Bundesrats gebracht haben. Wir mussten im Herbst, als die Führung bei den Kantonen war, enorm viel Zeit und Aufwand für die Absprachen mit den anderen Kantonen aufwenden, ohne dass diese immer Früchte trugen. Diese Zeit kann man jetzt anderweitig nützen.

Wie oft mussten Sie sich mit den übrigen Nordwestschweizer Sicherheitsdirektoren absprechen?

Mich respektive die Sicherheitsdirektion betraf es mit dem Kantonalen Krisenstab. An vorderster Front waren aber die Gesundheits- und Bildungsdirektionen gefordert. Sie standen in sehr regem Austausch über die Kantonsgrenzen hinweg.

Wie sieht jetzt die Ausstiegsstrategie der Baselbieter Regierung aus? Gibt es überhaupt eine?

Klar ist, dass wir wieder zurück in die regulären Strukturen wollen. Dafür müssen wir den richtigen Moment finden. Auf der operativen Führungsebene gehen wir davon aus, dass wir den Kantonalen Krisenstab noch in diesem Sommer ablösen können. Danach wäre für Corona wie für jede andere Krankheit das Amt für Gesundheit zuständig. Als Milizorganisation ist die jetzige Dauerbeanspruchung für den Krisenstab sehr belastend, selbst wenn wir über extrem engagierte Mitarbeitende verfügen. All diesen möchte ich ganz herzlich für ihr Engagement danken.

Und der Ausstiegsplan aus den Massnahmen für die Bevölkerung?

Ich weiss, alle sehnen sich nach Normalität. Das Vordringlichste sind jetzt die Impfungen. Bis Ende Monat sollten alle eine Impfung oder zumindest einen Impftermin erhalten haben, die sich vor Ende Mai registriert haben. Danach muss man die weitere Entwicklung abwarten. Aber man sieht inzwischen das Licht am Ende des Tunnels. Konkreteres kann ich momentan leider nicht sagen, weil wir da natürlich vom Bund abhängig sind. Sie haben ja mehrfach seit Amtsantritt klargemacht, dass Sie sich eher als Sozialministerin denn als reine Sicherheitsdirektorin sehen.

Wo müssen Sie in Ihrem Programm wegen Corona Abstriche machen?

Erfreulicherweise nirgends, dank allen Mitarbeitenden, auch im Homeoffice. Wir haben neben den Pandemiemassnahmen stets auch unsere Hausaufgaben gemacht. Die drei Schwerpunkte, die ich nach meinen ersten 100 Tagen angekündigt habe, gelten nach wie vor. In die Zusammenarbeit und die «Polizei 2.0» haben wir viel Arbeit investiert und umgesetzt. Ebenso im Sozialbereich in die Umsetzung der Istanbul-Konvention, wo wir während Corona ganz genau auf das Thema häusliche Gewalt schauen und auch schon die Anzahl Schutzplätze im Frauenhaus verdoppelt haben. Im Sozialbereich wird das nächste grosse Vorhaben die frühe Sprachförderung im Vorschulalter sein. Mit einem selektiven Spielgruppenobligatorium sollen fremdsprachige Kinder früher an die deutsche Sprache herangeführt werden; aus meiner Sicht eine zentrale Integrationsmassnahme, die man manchmal auch gegen den Willen der Eltern durchsetzen muss.

Als Oppositionsführerin haben Sie im Landrat die Entlastungsprogramme und Sparübungen erlebt und teilweise bekämpft. Nun droht dem Baselbiet aufgrund des Corona-Defizits ein Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten.

Es ist jetzt wichtig, die staatlichen Ausgaben nicht runterzufahren. Insofern wäre ein neues Sparprogramm das völlig falsche Signal. Dieses steht in der Regierung auch nicht zur Diskussion. Ich finde es ebenso richtig, wie im Landrat jetzt Schwerpunkte gefordert werden, um aktuell den Fokus auf die Behebung der Coronaschäden zu legen.

Die SVP sieht das anders und fordert angesichts der roten Zahlen und des Verschuldungsgrads die Rückkehr zu verschärfter Ausgabendisziplin.

Es macht schlicht keinen Sinn, im Sozialbereich auf dem Buckel derjenigen sparen zu wollen, die von den Auswirkungen der Pandemie am stärksten betroffen sind. Noch höhere Folgekosten wären die Konsequenz davon. Anderseits versteht es sich von selbst, dass es im Moment schwierig ist, zusätzliche neue Ausgaben budgetieren zu wollen. Dies betrifft etwa die Aufstockung der Polizei, die bereits ihren personellen Zusatzbedarf angemeldet hat. Auch bei der Jugendanwaltschaft müsste man das Personal aufstocken, was die Generelle Ausgabenüberprüfung im Justizbereich soeben bestätigt hat. Aber das ist jetzt ein Abwägen, was machbar ist und was eher nicht.

Als SP-Fraktionschefin im Landrat hätten Sie keine Mühe damit gehabt, Mehrausgaben im Sozialbereich zu fordern.

Das bringt eben der Seitenwechsel auf die Regierungsbank mit sich. Es ist richtig, wenn die Parteien im Landrat Forderungen stellen, um den Kanton voranzubringen. In der Regierung jedoch muss man Realpolitik machen. Da gehört es dazu, sich manchmal selbst gegen die Interessen der eigenen Partei zu stellen. Wie bei der Initiative Ihrer Partei für eine gebührenfreie Kinderbetreuung? Der Familienbericht hat den Bedarf nach bezahlbaren Kindertagesstätten eindeutig ausgewiesen. Solche sind zudem ein klarer Standortvorteil bei Firmenansiedlungen. Allerdings dürfte das volle Abwälzen der Mehrkosten auf den Staat unrealistisch sein. Hier müsste ein anderes Finanzierungsmodell gefunden werden. Eines etwa, an dem sich auch Firmen beteiligen.

Haben Sie auch eine andere Meinung als Ihr Polizeikommandant zum Anti-Terror-Gesetz, über das die Schweiz an diesem Wochenende abstimmt? Mark Burkhard setzt sich vehement dafür ein – und Sie?

(zögert)

Darf man die Meinung der Baselbieter Sicherheitsdirektorin zu dieser zentralen Sicherheitsfrage nicht erfahren?

Ich bin sehr froh, dass Mark Burkhard an der Spitze der Schweizer Polizeikommandanten steht und sich entsprechend Gehör verschaffen kann. Zum Anti-Terror-Gesetz sage ich nur, dass man heute einige Punkte wohl anders aufgleisen würde.

Stichwort Spitzenpersonal in Ihrer Direktion: Es fällt auf, dass Ihre beiden jüngsten Neubesetzungen auf Spitzenposten interne Lösungen waren. Das sieht nach einer verpassten Chance aus, externes Know-how zu holen. Für den abtretenden Generalsekretär Stephan Mathis rückte die Erste Staatsanwältin Angela Weirich nach, mit der Sie sich gut verstehen. Auf diese folgt nun eine Doppelbesetzung mit den beiden Staatsanwältinnen aus dem eigenen Haus, Jacqueline Bannwarth und Patrizia Krug.

Die Doppelbesetzung im Topsharing war jene, die uns unter allen, auch externen Kandidaturen, am meisten überzeugt und auch beim Assessment am besten abgeschnitten hat. Jaqueline Bannwarth und Patrizia Krug garantieren zudem die optimale Umsetzung des Schnittstellen-Projekts zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, welches sie schon lange begleiten und über die Herausforderungen genau im Bild sind.

Derweil macht ein anderes neues Kadermitglied, Arxhof-Direktor Francesco Castelli, harte Zeiten wegen der kürzlich erfolgten gewaltsamen Flucht von zwei Jugendlichen durch.

Francesco Castelli hat sein neues Amt mit unheimlich viel Schwung angetreten und gerade bei den einweisenden Behörden viel Überzeugungsarbeit geleistet, was sich im hohen Ansehen und der stark gestiegenen Belegungszahl niederschlägt. Das Angebot auf dem Arxhof ist gefragt wie schon lange nicht mehr, und die geschlossene Eintrittsabteilung entspricht den aktuellen Bedürfnissen. Allerdings dürfen wir nicht von einem Hochsicherheitsgefängnis auf dem Arxhof ausgehen. Das entspräche gar nicht dem Betriebskonzept eines offenen Massnahmenvollzugs. Und das ist der Arxhof immer noch. Aber natürlich ist es nie gut, wenn sich solche, auch gravierende Vorfälle wie neulich häufen. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, schauen da genau hin und untersuchen sie gründlich, das versichere ich. Hinweis Das Interview wurde mit Maske geführt und diese lediglich zu Fotozwecken abgenommen.