Interview Der abtretende Grünen-Landrat Klaus Kirchmayr zieht Bilanz: «Wir planen immer viel zu gross» Keiner hat mehr gewichtige Vorstösse im Baselbieter Parlament erfolgreich durchgebracht und damit den Kurs des Kantons mitbestimmt als der Grüne-Parteistratege Klaus Kirchmayr. Heute bestreitet der 59-jährige Aescher seine vorletzte Landratssitzung. Bojan Stula Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Klaus Kirchmayr auf dem Weg zu einer seiner letzten Finanzkommissionssitzungen vor dem Rücktritt am 16. Juni. Künftig wird er nur noch selten im Liestaler Regierungsgebäude anzutreffen sein. Kenneth Nars

Momentan läuft es nicht rund bei den Baselbieter Grünen. Der Rückzug der vollmundig angekündigten zweiten Regierungskandidatur war ziemlich peinlich.

Klaus Kirchmayr: Unsere Leute haben zum guten Glück ein Privatleben, daher verstehe ich den Entscheid von Philipp Schoch. Natürlich ist es unglücklich, wenn sich nach einer solchen Ankündigung niemand findet, der tatsächlich antreten möchte. Aber ob das tatsächlich schadet, ist eine ganz andere Frage.

Inwiefern?

Wenn Thomas Weber erneut antritt, kann man sich den Regierungswahlkampf eigentlich sparen. Die jetzige Regierung macht zugegebenermassen operativ einen sehr guten Job. Da wird es jede andere Kandidatur sehr schwer haben, da es für den Normalbürger keinen Grund gibt, einen Bisherigen abzuwählen. Sollte hingegen Weber nicht antreten, wird man von einer grossen verpassten Chance reden müssen.

Es geht doch darum: Das tatsächlich Erreichte steht jeweils in keinem Verhältnis zum Angekündigten.

Mir geht es da genau gleich wie allen grünen Wählerinnen und Wählern: Obschon die Fakten, etwa mit dem Klimabericht, längst auf dem Tisch liegen, geht es beim Klimaschutz viel zu langsam vorwärts. Das liegt aber nicht daran, dass wir Grünen zu viel wollen, sondern daran, dass andere Parteien seit 20 Jahren beim Klimaschutz auf der Bremse stehen und dabei sowohl die Gefahren wie die grossen Chancen hartnäckig übersehen.

Der Grünen-Politiker mit seinem Velo beim Interview mit der bz. Kenneth Nars

Die Kritik an den Baselbieter Grünen lautet nicht, dass sie zu viel wollen, sondern dass sie die Bodenhaftung verloren haben, was sich dann in Schnellschüssen wie der zweiten Regierungskandidatur niederschlägt.

Die anderen etablierten Parteien sähen das wohl gerne so. Aber es ist doch frappant, wie sehr die Entwicklungen beim Klima, beim Verkehr oder zuletzt auch mit dem Ukraine-Krieg die grünen Positionen bestätigt haben, während andere Parteien konsequent danebengelegen sind. Da staune ich dann schon, mit welcher Chuzpe etwa die Bürgerlichen behaupten, die Rezepte für die Zukunft gepachtet zu haben, obschon sie seit zwei Jahrzehnten bei wirklich jeder Position komplett falsch liegen. Mir scheint eher, dass dort die Bodenhaftung fehlt.

Dann blicken wir mal auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. Wie hat sich Baselland während Ihres politischen Wirkens entwickelt?

Als ich 2007 im Landrat angefangen habe, hatten wir eine schlecht funktionierende Regierung, bei der die Regierungsräte keine Gelegenheit ausliessen, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Die Finanzkrise kündigte sich damals mit gewaltigem Rumoren an, ohne dass die Regierung reagieren wollte. Der damalige FDP-Finanzdirektor Adrian Ballmer hatte zwar schon verstanden, worum es geht, doch blieb er von seinen Regierungskollegen, der Partei und der Basis fast vollständig isoliert.

Ab wann wurde es besser?

Ich würde sagen, mit der Wahl von Isaac Reber 2011 und dem Einzug von Toni Lauber und Thomas Weber 2013 in die Regierung änderte sich die Situation fundamental. Ich bin überzeugt davon, dass die aktuelle Regierung ein gut funktionierendes Team ist, das sich auch in Krisenzeiten bewährt hat.

Das klingt rückblickend sehr banal.

Ein weiterer entscheidender Faktor war der grosse Schulterschluss im Parlament, der dem Landrat eine im Vergleich mit anderen Kantonen beispiellose Einflussnahme ermöglichte. Wenn sich damals Leute wie Karl Willimann von der SVP und Ruedi Brassel von der SP nicht mit den Grünen zusammengeschlossen hätten, hätte es nicht funktioniert. Doch sie alle schufen den Konsens, dass die Finanzen im Kanton zuerst wieder in Ordnung gebracht werden müssen, bevor man schöpferisch tätig werden kann. Toni Lauber konnte dann aufgrund dieser Vorbereitung des Parlaments die notwendigen Instrumente wie das Finanzhaushaltsgesetz, das Staatsbeitragsgesetz und das Corporate-Governance-Gesetz etablieren.

Wieso war das so entscheidend?

Weil wir seither in finanzieller Hinsicht eine wirklich stabile Basis haben, und das Finanzielle im Grossen und Ganzen gut funktioniert. Dass ich hierzu beitragen konnte, macht mich stolz. Beim Finanzhaushaltsgesetz stammen acht der zwölf entsprechenden Vorstösse von mir. Doch was ist mit der hohen Verschuldung? Ich bestreite schlicht, dass der Kanton hoch verschuldet ist. Die Verschuldung ist bei uns ein politisch missbrauchtes Thema.

«Wie wohl bei allen langen politischen Karrieren hat es bei mir sichtbare und stille Erfolge gegeben und ebensolche Niederlagen.» Kenneth Nars

Wieso?

Der Hauptteil dieser Schulden stammt aus der Pensionskassensanierung, die wir voll auf die Jahresrechnung genommen haben. Andere Kantone, mit denen wir uns vergleichen, haben noch nicht einmal mit der Sanierung begonnen. Zweitens stecken zwei Drittel des Staatskapitals in der Kantonalbank, was in einer normalen Konzernrechnung berücksichtigt werden würde. Hier ruhen Stille Reserven von etwa 1,5 Milliarden Franken. Baselland hat also keine effektive Verschuldung, und die jeweils ausgewiesene Netto-Verschuldung ist ein dankbares Instrument, um die Überschüsse zu «versorgen». Auch deshalb kommen wir mit der Pensionskassensanierung doppelt so schnell voran wie geplant.

Zweites finanztechnisches Stichwort: nicht ausgeschöpfte Investitionskredite.

Ja, diese sind ein Problem. Ein riesiges und sehr teures sogar, doch muss man von der Optik wegkommen, die Schuld dafür sei allein in der Verwaltung zu suchen. Das Parlament trägt hier einen Grossteil der Verantwortung. Dieses Problem müssen wir im Grundsatz angehen.

Und wie?

Der grundsätzliche Ansatz wäre der, die Bewilligungsprozesse für Projekte zu vereinfachen und schneller zu machen. Hierbei könnten wir viel vom Ausland lernen. Der andere Aspekt ist, dass wir immer viel zu viel wollen und viel zu gross planen. Es ist unglaublich, wie viel Zeit und Geld in den vergangenen Jahren mit nicht realisierten Grossprojekten in den Sand gesetzt wurde. Im vergangenen Jahrzehnt konnte Baselland genau ein einziges grosses Infrastrukturprojekt realisieren, den Vollanschluss Aesch auf der A18. Alles andere ist gescheitert, und man benötigt keine prophetische Gabe, um dem Zubringer Allschwil oder dem Herzstück dasselbe Scheitern vorauszusagen.

In der Theorie klingt das einfach. Doch was sind die Alternativen?

Die Alternative wären mehr kleinere, schneller umsetzbare Projekte. Die Schmerzgrenze liegt hier wohl bei 20, 30 Millionen Franken. Ausserdem müssten wie bei den Finanzen zuerst die gesetzlichen Grundlagen für Bauprozesse grundlegend umdefiniert werden, ehe man sich an neue Projekte macht.

Was stellen Sie sich unter diesen überarbeiteten gesetzlichen Grundlagen vor?

Wohin wir gelangen müssten, ist, das Volk schneller in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Unser grosser Vorteil ist, dass Volksentscheide gut und breit akzeptiert werden. Heute braucht es viele langwierige Finanzbeschlüsse für Studien, Vorprojekte, Projekte und so weiter. Das dauert extrem lange, und Projekte sterben auf diesem Weg durch die Instanzen. Oft ist die ursprüngliche Idee hinter einem Projekt dann nicht mehr aktuell. Alternativ könnte man gleich zu Beginn einen Lösungswettbewerb für ein Problem durchführen. Das Siegerprojekt oder Varianten davon werden ohne weitere Umschweife inklusive Preisschild dem Volk zum finalen Entscheid vorgelegt. Die Zeit- und Ressourcenersparnis wären enorm, und das Stimmvolk würde durch die ewige Warterei nicht zermürbt.

Reden wir von Ihrer persönlichen Bilanz nach 15 Jahren im Landrat: Was bleibt haften?

Wie wohl bei allen langen politischen Karrieren hat es bei mir sichtbare und stille Erfolge gegeben und ebensolche Niederlagen. Aber auch Niederlagen, die sich nachträglich positiv auf die Politik ausgewirkt haben. Die sichtbarsten Erfolge sind oft die kleineren. Aber wenn ich im Bus auf der 68er-Linie sitze, die dank meines Vorstosses eingeführt wurde, dann ist das schon etwas Spezielles. Gleich geht es mir bei der von mir angestossene Aufstockung der Sicherheitsbehörden im Cybercrime-Bereich oder dem mittlerweile eingeführten Informatikunterricht an den Mittelschulen.

Und die stillen Erfolge?

Nachträglich interessiert es keinen mehr, dass das neue Finanzhaushaltsgesetz auf acht meiner Vorstösse basiert, wobei dessen langfristige Auswirkungen enorm sind. Ebenso Balz Stückelberges und meine Rolle bei der erfolgreichen Sanierung der Baselbieter Pensionskasse. Solche Beispiele hätte ich mehrere. Etwa die Reorganisation der Richterwahlen mit dem «Gentlemens Agreement», oder die Neuregelung der Neubesetzung von Landratskommissionen und des Landratspräsidiums, die nun alle ohne Streit erfolgen.

Und Ihr grösster Misserfolg war die gescheiterte Kantonsfusion 2014, die wohl auch zum Rechtsruck von 2015 beitrug.

Das mit dem Rechtsruck bestreite ich. Für den Ausgang jeder Landratswahl sind zu 85 Prozent nationale und internationale Trends entscheidend. 2015 waren dies die Flüchtlingskrise und die Masseneinwanderungsinitiative, die der SVP in die Hände spielten. Die Fusionsinitiative war an der Urne eine Niederlage, das stimmt. Aber eben eine, die langfristig viel Positives zeigte. Die beiden Basel und die beiden Regierungen würden nie im Leben heute so gut zusammenarbeiten, etwa bei der Universität, hätte es die Diskussionen rund um die Fusionsinitiative nicht gegeben. Darin waren sich SVP-Präsident Oskar Kämpfer und ich schon vor der Abstimmung einig.

Blieben also noch Ihre echten Misserfolge.

Dass wir trotz grosser Anstrengungen beim Thema Energie und Aktiv-Verkehr nur marginal vorangekommen sind, ist für mich sehr enttäuschend. Seit dem Energiepaket vor einem Jahrzehnt kommen wir auf keinen grünen Zweig, dabei wäre Handeln hier sehr wichtig. Zudem sind alle Verkehrsfragen nach wie vor sehr ideologisch belastet, was dazu führt, dass man hier keine Fortschritte erzielen kann.

Vom Rückblick zum Ausblick: Was wird die nächste entscheidende Wegmarke für das Baselbiet sein?

Aus meiner Sicht die Wahlen 2027. Folgen auf das jetzige gut eingespielte Regierungsteam wieder Einzelfiguren wie vor 2007, wird es für den Landkanton schwierig. Parteien und Wahlvolk werden gut beraten sein, bei den Kandidaten auf eine der wichtigsten Eigenschaften zu achten, nämlich ob diese bereits Exekutiverfahrung aus einer Gemeinde oder Führungserfahrung in einem grösseren Unternehmen mitbringen.

Gemeindepolitik hat sie kaum je interessiert. War dies der Hauptgrund für Ihr Desinteresse am Regierungsamt?

Ich hatte eine schöne Karriere in der Wirtschaft. Da konnte ich gestalten, genug Menschen führen und grosse Budgets verantworten. Der Landrat hat für mich bezüglich des Aufwands immer gestimmt, an ein Regierungsamt habe ich keine Sekunde gedacht. Auch wenn das jetzt pathetisch klingt – im Vordergrund stand für mein politisches Engagement, der Gemeinschaft, dem Kanton etwas zurückzugeben.

Und jetzt steht Ihr vorletzter Tag im Landrat an. Ihr tatsächlicher Abschied von der Politik?

Man soll nie nie sagen, aber ich freue mich auf die Zeit ohne Kantonspolitik. Entsprechend werde ich Abstand schaffen und auch in der Partei keine Funktion mehr übernehmen. Politisch interessiert werde ich sicher bleiben. Unmittelbar freue ich mich darauf, mich meinem Start-up Urb-x zu widmen und zusammen mit jungen, begeisterungsfähigen Menschen etwas aufzubauen. Es ermöglicht mir auch meine technische Seite wieder einmal auszuleben.

Eine Verfassungsänderung als Vermächtnis? Der 59-jährige Aescher wurde 2007 als politischer Quereinsteiger und Mitglied der Grünen ins Baselbieter Parlament gewählt. Seither hat der studierte Ingenieur, Wirtschaftswissenschafter und Banker mit zahlreichen gewichtigen Vorstössen den Kurs des Landkantons massgeblich beeinflusst. Insgesamt sind es 302 Interpellationen, Postulate, Motionen und Parlamentarische Initiativen, die aus seiner Feder stammen, bis zu seinem Rücktritt am 16. Juni werden noch zwei weitere hinzukommen. Sein Vermächtnis könnte die Aufnahme eines Klimaschutzartikels in die Baselbieter Verfassung sein, die Kirchmayr heute im Rahmen einer Parlamentarischen Initiative fordert. Damit soll die Eindämmung der Treibhausgase als verbindliches Ziel in die Baselbieter Kantonsverfassung geschrieben werden. Demnach soll im Baselbiet derselbe Klimaschutzartikel verankert werden, wie ihn das Stimmvolk des Kantons Zürich am 15. Mai mit grossem Mehr gutgeheissen hat.

