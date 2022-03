KMU-Liestal-Präsident Matthias Renevey im Interview

Interview KMU-Präsident: «Das Gewerbe in Liestal wird nie eingehen» Matthias Renevey, Präsident des Vereins KMU Liestal, spricht über die schwierige Corona-Zeit und wagt einen Blick in die Zukunft. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Matthias Renevey, Präsident von KMU Liestal, blickt positiv in die Zukunft. Kenneth Nars

Herr Renevey, in Liestal mussten in den vergangenen Monaten diverse Geschäfte schliessen. Leidet das Stedtli?

Matthias Renevey: Ich würde nicht sagen, dass es dem Stedtli schlecht geht. Wegen Corona hatten viele eine schwere Zeit, das stimmt. Aber auch das Onlineshopping spielt mit. Das gibt es natürlich schon lange, aber es wird immer noch besser und noch einfacher, auch ältere Leute können mittlerweile sehr einfach online Produkte bestellen. Ich glaube, es ist diese Kumulation, die zu Schliessungen geführt hat. Liestal hat aber immer wieder Anfragen, ob freie Ladenflächen vorhanden sind. Auffallend sind zwar immer diejenigen, die wechseln, es gibt aber auch viele Läden, die schon sehr lange hier sind und nicht weg wollen. Auch grosse Unternehmen bekennen sich zu Liestal, Coop zum Beispiel sogar mit zwei Standorten.

Aber dies nur, weil Manor Food das Bücheli-Center verlassen hat.

Ja, ich denke, dafür war Liestal einfach nicht der richtige Standort. Ein Lebensmittelgeschäft dieser Preisklasse funktioniert in einer Grossstadt besser.

Was ist denn der Grund, weshalb kleine Geschäfte gut funktionieren und sich gegen den Onlinehandel durchsetzen können?

Hier kommt mir der Schuhmacher in den Sinn – einen Schuh flicken kann man nicht im Internet. Oder Blumengeschäfte. Mein Sohn bestellt zwar auch Blumen schon online, aber ich gehe da lieber noch in den Laden, schaue mir die Blumen an und nehme ihren Duft auf. Um bestehen zu können, braucht man also einerseits ein gutes Angebot, das es so online nicht gibt, und eine gute Atmosphäre. Das Einkaufserlebnis muss einfach sein, sonst geht es im Internet bequemer. Auch die Freundlichkeit die Beratung des Personals ist wichtig. Das kriegt man online einfach nicht.

Versuchen die Mitglieder von KMU Liestal, sich gegen den Onlinehandel zu wehren? Oder nutzt man ihn als Chance?

Wehren wäre das falsche Wort, man versucht eher, beides miteinander zu kombinieren. Man muss ja irgendwie online etwas anbieten. Wenn man sich komplett davon abkoppelt und dagegen wehrt, verschwindet man relativ rasch. Ich glaube, es gibt viele Leute, die erst online schauen, wo man ein Produkt im Stedtli finden könnte, und es dann vor Ort holen. Das ist ein weiterer Vorteil: Im Laden hat man das Gekaufte sofort, online muss man noch auf die Lieferung warten.

Wie sehen Sie die Zukunft für das Liestaler Gewerbe?

Nach Corona ist das Gewerbe dabei, sich aufzurappeln. Mitten in diesem Prozess kommen nun die neuen Parkgebühren, das hilft sicher nicht. Man weiss natürlich auch nicht, was geopolitisch passiert, wie direkt der Krieg in der Ukraine uns betreffen wird. Aber wir schauen grundsätzlich optimistisch in die Zukunft. Ich denke, Liestal wird immer seine Daseinsberechtigung haben. Es wird immer Läden geben in Liestal, die braucht es auch. Wir haben einen so guten Mix in der Rathausstrasse – das Gewerbe in Liestal wird nie eingehen.

