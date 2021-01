Interview mit Franz Sabo Röschenzer Pfarrer über Corona: «Das Virus schickt uns eine Botschaft: Wir müssen die Natur besser schützen» Der Röschenzer Pfarrer Franz Sabo ist ein Geistlicher, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Er scheut sich nicht, die kirchlichen Strukturen zu kritisieren, was vor Jahren zu langen Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem Bistum Basel führte. Zum Umgang mit dem Coronavirus hat der 67-Jährige eine differenzierte Meinung. Im Gespräch rüffelt er die Massnahmen des Bundesrats und erklärt, wieso er trotz Krise als Seelsorger nicht so viel zu tun hat. Dimitri Hofer 27.01.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franz Sabo kritisiert die Coronamassnahmen des Bundesrats. Kenneth Nars / BLZ

Franz Sabo, in einer aktuellen Predigt schreiben Sie: «Das Virus zieht sich zurück, weil die Natur es so will, und nicht Herr Prof. Dr. Siebengescheit und Herr Minister Neunmalklug.» Sollte man das Virus in Ihren Augen einfach gewähren lassen und darauf vertrauen, dass es einfach so wieder vorübergeht?

Franz Sabo: So meinte ich das nicht. Das Problem ist für mich ein anderes: Bei der Bekämpfung des Coronavirus stehen der Aufwand und der Ertrag in keinem Verhältnis. Ich plädiere dafür, mehr den gesunden Menschenverstand einzusetzen und nicht blind darauf zu vertrauen, was Politiker und Wissenschafter sagen. Auch diese Personen können sich irren. Es ist noch nicht ein Jahr her, als Daniel Koch davon abriet, eine Maske zu tragen.

Wo konkret werfen Sie der Politik vor, in den vergangenen Monaten nicht das Richtige getan zu haben?

Ich muss vorausschicken, dass Politikerinnen und Politiker in diesen Tagen keine leichte Aufgabe haben. Aber für die Politik gilt wie für alle anderen Berufssparten auch: Wenn man die Fähigkeiten nicht hat, sollte man es bleiben lassen. Ich bin grundsätzlich nicht gegen Masken, aber ich sehe in den letzten Wochen immer mehr Menschen, die auch, wenn sie allein auf dem Fahrrad sitzen, eine Maske tragen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die Ansteckungen in den Restaurants waren erwiesenermassen relativ gering. Da frage ich mich, was Restaurantschliessungen bewirken sollen.

Hätten Sie die Schliessung der Restaurants nicht verlängert und die Läden offen gelassen?

Richtig. Ich finde es auch gut, dass die Skigebiete geöffnet sind. Bewegung und frische Luft tun den Menschen gut. Man kann aber nicht die Skigebiete offen lassen und gleichzeitig die Restaurants und Läden schliessen. Die Restaurantbetreiber haben viel investiert, um ihre Restaurants coronatauglich zu machen. Während Blumenläden geöffnet sind, müssen Buchläden schliessen. Wieso? Wenn hier bei Menschen Verschwörungstheorien aufkommen, dass die Politik von grossen Techkonzernen wie Amazon geschmiert sei, um noch mehr Milliarden zu scheffeln, kann ich das verstehen. Die Ansteckungszahlen sind immer noch hoch, obwohl die Restaurants und kulturellen Institutionen seit zwei Monaten geschlossen sind. Man müsste sich hier stärker hinterfragen und sich die Frage stellen, ob man auf die richtigen Massnahmen setzt. Gleichzeitig sollte man sich Gedanken machen, ob nicht eine Botschaft im Coronavirus steckt.

Welche Botschaft meinen Sie?

Dass der Mensch die Natur viel zu lange missbraucht hat und es nun zu einer Retourkutsche kommt. Die Natur wehrt sich. Bei der Ausbeutung der Natur denke ich unter anderem an die schrecklichen Tiermärkte im asiatischen Raum. Von einem solchen stammt das Virus wahrscheinlich. Oder an die Abholzung des Amazonas-Regenwalds durch den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro.

Bolsonaro sagt, er sei ein gläubiger Christ. Trotzdem vergeht er sich an der Natur.

Die Kirche ist mitverantwortlich an der Zerstörung der Natur, weil sie die Schöpfungsvariante, die dem Herrschen das Wort redet, jahrhundertelang gepredigt hat. Die andere, die den Respekt vor der Natur betont, ist weitgehend untergegangen. Viele schwimmen hier mit und sehen es als gottgewollt an, über die Erde zu herrschen. Das stört mich. Was mich auch ärgert, ist, dass es in den Medien kaum eine Reflexion über die Ursachen des Virus gibt. Das würde ich mir wünschen. Auch die sozialen Folgen der Massnahmen werden zu wenig stark berücksichtigt und thematisiert.

Wie wirkt sich der Lockdown auf die Menschen aus?

Man unterschätzt extrem, was man mit dem Wust von Massnahmen anrichtet – vor allem bei jungen Menschen. Vor Weihnachten machte ich unter unseren rund 40 Ministranten eine Umfrage: Über 90 Prozent beschwerten sich über die Massnahmen. Sie sagten, dass sie die Kontakte zu anderen Jugendlichen und den Sport sehr vermissten. Ich bin auch überrascht, dass sich in einem freiheitsliebenden Land wie der Schweiz so viele die Schliessungen gefallen lassen. Wenn die Politik nicht aufpasst, kann die Stimmung im Land schnell und massiv kippen und die Leute gehen mehr und mehr auf Distanz zu den Massnahmen.

Ist es nicht so, dass man bereit ist, derzeit auf vieles zu verzichten, weil man die Aussicht hat, die Normalität so möglichst schnell wieder zu erlangen?

Dass so viele mitmachen, hat vor allem zwei Gründe: Erstens die Angst vor dem Tod, die gerade bei jungen Menschen vorhanden ist. Zweitens eine Autoritätsgläubigkeit, die zugenommen hat. Ich sehe das kritisch. Ein Grundvertrauen in die Behörden sollte man haben. Es ist aber auch wichtig, die Institutionen zu hinterfragen.

Sie sprachen von sozialen Folgen. Sind Sie als Seelsorger in der aktuellen Krisensituation stärker gefragt als sonst?

Ich stehe nach wie vor der Gemeinde zum Gespräch zur Verfügung. Leider muss ich aber feststellen, dass viele Angst haben, zu mir zu kommen. Durch die vielen Massnahmen sind sie verunsichert und wissen nicht mehr, was sie noch tun dürfen und was nicht. Sie haben Angst, etwas Falsches zu tun. Die Anzahl der Gespräche hat sich während Corona reduziert. Sie würden gerne kommen, aber sie trauen sich nicht.

Und mit ihnen zu telefonieren, wäre keine Möglichkeit?

Die meisten älteren Personen möchten eben gerade nicht telefonieren oder über das Internet kommunizieren. Ihnen ist die reale Welt lieber und vertrauter als die digitale Welt. Anders ausgedrückt: die persönliche Begegnung. Eine gewisse Zeit lang kann man auf diesen persönlichen Kontakt verzichten. Aber es dauert mittlerweile schon sehr lange an. In den Gesprächen, die ich führen konnte, habe ich gespürt, dass viele ältere Menschen unter der Situation leiden und nicht mehr wissen, was man noch glauben darf und was nicht.

In Ihrer Pfarrei sind im Dezember acht Personen gestorben, von denen sechs an Corona erkrankt waren. Der Altersdurchschnitt betrug 88 Jahre. In einem Text auf der Website der Kirchgemeinde weisen Sie explizit auf dieses Alter hin. Weshalb?

Jetzt muss ich sehr aufpassen, was ich sage, damit ich nicht in einen Shitstorm gerate. Man sollte die Leute einfach daran erinnern, dass das Leben immer ein Risiko ist und das Leben auch tödlich ist. Das habe ich schon vor Corona immer wieder gepredigt. Wenn man über 80 Jahre ist und noch gesund, hat man schon gewonnen. Wenn man in diesem hohen Alter krank wird und stirbt, ist das doch das Allernatürlichste der Welt.

Der christliche Glaube sieht sich doch dem bedingungslosen Schutz des Lebens verpflichtet. Verpflichtet nach dieser Auffassung der christliche Glaube nicht dazu, auch bei Corona das Leben von über 80-Jährigen bedingungslos zu schützen?

Von einem bedingungslosen Schutz des Lebens im christlichen Glauben würde ich nicht sprechen. Denken Sie an die beiden Schöpfungsgeschichten. Es gibt bis heute christliche Glaubensgemeinschaften, die nichts gegen die Todesstrafe einzuwenden haben. Wenn Sie damit das Problem der sogenannten Triage meinen, kann ich nur sagen, dass es nicht auf das Alter ankommt, sondern – aus medizinischer Sicht – auf die Überlebenschancen. Ich möchte nicht derjenige sein, der darüber entscheidet.

Derzeit kommt es zu einem Konflikt: Beim Umgang mit der Pandemie stehen die Menschenleben vor allem älterer Menschen dem physischen und psychischen Wohlergehen und der persönlichen Freiheit einer grösseren Gruppe von Menschen gegenüber. Was ist aus Ihrer Sicht die ethisch richtige Lösung für diesen Konflikt?

Diesen Konflikt sehe ich momentan nicht, und ich möchte ihn auch nicht herbeireden. Alle jungen Leute, die ich kenne, sind sehr besorgt um das Wohlergehen ihrer Grosseltern. Wir sollten vielmehr versuchen, die Botschaft zu sehen, die uns das Virus schickt: Die Natur und das Leben zu schützen – jedes Leben.

Sie machen sich grosse Sorgen um die Natur. Denken Sie, dass sich bei den Menschen hier etwas ändern wird, wenn die Pandemie vorbei ist?

Ich glaube nicht. Die Menschen werden weiterhin Produkte aus China kaufen, weil diese billig sind. Da bin ich pessimistisch. Auch bei der Bezahlung des Gesundheitspersonals ist bisher nichts passiert. Es ist mittlerweile fast ein Jahr her, seit applaudiert wurde. Das allein reicht aber nicht. Dort wäre das viele Geld, das man nun wegen der Schliessung für die Rettung der Restaurants aufwenden muss, viel besser investiert gewesen.