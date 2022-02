Interview Reiche und arme Gemeinden feilschen im Baselbiet um den Finanzausgleich: «Was ist ein gerechtes Ausgleichsniveau? Eine komplexe Frage» Der Finanzausgleich im Baselbiet ist nicht mehr unumstritten. Die Gebergemeinden organisieren sich, um weniger zu zahlen. Und auch die Empfängergemeinden kämpfen um ihr Geld. Im Interview ringen Michael Wild (Oberdorf) und Markus Eigenmann (Arlesheim) um den gerechten Finanzausgleich. Michel Ecklin und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Michael Wild (Gemeinderat in Oberdorf, r.) hat andere Interessen als Markus Eigenmann (Gemeindepräsident Arlesheim). Kenneth Nars

Es steht nicht gut um die Gemeindefinanzen im Baselbiet. Lange ging’s den meisten Gemeinden rund um Basel bestens. Doch im vergangenen Herbst mussten eine ganze Reihe davon Steuererhöhungen beantragen. Sie kritisieren, sie müssten zu viel in den kantonalen Finanzausgleich zahlen. Gleichzeitig beklagen sich Gemeinden vor allem aus dem Oberbaselbiet, sie kämen trotz bereits hoher Steuern und hoher Transferleistungen aus dem Finanzausgleich nicht über die Runden.

Derzeit läuft beim Kanton die Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes. Die bz hat mit einem Vertreter einer Geber- und einer Empfängergemeinde geredet, ob und wie man den kantonalen Ausgleich neu gestalten müssten, mit Markus Eigenmann (Gemeindepräsident Arlesheim, FDP) und Michael Wild (Gemeinderat Oberdorf, parteilos).

Herr Wild, die Gebergemeinden wie Arlesheim streben mit der IG für einen massvollen Finanzausgleich tiefere Zahlungen in den kantonalen Finanzausgleich an. Macht Ihnen das als Vertreter einer Empfängergemeinde Angst?

Michael Wild: Angst nicht, aber es gibt auch unsere Sicht: Wir wollen nicht weniger erhalten. Deshalb haben zehn Gemeinden aus dem Waldenburgertal die IG Empfängergemeinden gegründet. Beide Seiten organisieren sich. Spitzt sich allmählich ein Konflikt zu?

Markus Eigenmann: Sicher stossen Interessen aufeinander. Aber ich glaube nicht, dass es polarisierend wird. Die Sache ist komplex, es gibt neben den Geber- und Empfängergemeinden auch solche in der Mitte mit eigenen Problematiken, etwa Birsfelden oder Liestal, die zum Teil eher finanzstark sind, aber zugleich hohe Lasten zu tragen haben. Unsere IG soll vor allem gemeinsame Positionen und Lösungsvorschläge ermöglichen. Denn uns ist klar: Einen gewissen Ausgleich braucht es.

Ging es den Gebergemeinden gut, waren mit dem Finanzausgleich alle zufrieden. Droht jetzt eine harte Auseinandersetzung?

Eigenmann: Die Situation hat sich stark verändert. Wir sehen in Arlesheim einen Einbruch der Einnahmen und ein starkes Ausgabenwachstum bei Bildung, Alter und teilweise im Sozialbereich. In der Agglo kommt hinzu: Der starke Anstieg der Bodenpreise führt zu höheren Lebenshaltungskosten. Das setzt Steuererhöhungsideen Limiten. Beunruhigend ist: Die Steuereinnahmen sinken nicht aus konjunkturellen Gründen, sondern weil Vermögende sterben – oder wegziehen, weil Baselland steuerlich unattraktiv ist.

Wild: Bei uns in Oberdorf ist es nicht viel anders: sinkende Steuereinnahmen und steigende, nicht beeinflussbare Kosten. Mit dem Wegzug von Synthes vor einigen Jahren hat der Niedergang eingesetzt. Uns fehlt schlicht Steuersubstrat. Auch bei uns gab es einige Wegzüge.

Wie stark können Sie die Zitrone in Ihren Budgets noch auspressen?

Eigenmann: Wenn man sucht, findet man immer Posten, wo Geld verpufft. Schwieriger ist ein Leistungsabbau, der die breite Bevölkerung trifft. Das geht zu Lasten der Standortattraktivität, und wir wollen ja die Steuerzahlenden hier halten. Es gibt Spielräume, aber ein Abbau täte weh. Wir sollten lieber jene Leistungen, die die Bevölkerung schätzt, effizienter anbieten.

Wild: Bei der Aufgabenüberprüfung entdecken wir immer Posten, wo sich sparen lässt. Aber die Gemeindeversammlung verabschiedet sich nicht gerne von lieb Gewonnenem. Dann wehrt sich eine volle Halle dagegen.

Fordern Sie mehr Solidarität von Gemeinden wie Arlesheim?

Wild: Nein, gleich bleibende Solidarität – und dass der Kanton einen Beitrag zum Ausgleich zahlt.

Eigenmann: Wir haben hier im Kantonsvergleich viel Umverteilung. Im Kanton Thurgau ist sie vier- bis fünfmal kleiner. Was ist ein gerechtes Ausgleichsniveau? Eine komplexe Frage.

Wie lautet Ihre Antwort?

Eigenmann: Der Finanzausgleich ist unser zweitgrösster Ausgabeposten, jeder sechste Steuerfranken fliesst da rein. Wir schränken Öffnungszeiten ein und überlegen uns, wie es mit dem Schwimmbad weitergeht. Angesichts dieser Tatsachen müssen wir uns doch fragen: Ist es richtig, dass wir so viel umverteilen? Kann man für die Empfängergemeinden andere Lösungen finden?

Wild: Das bereitet mir schon Sorgen, auch wenn ich als Arlesheimer Finanzchef gleich argumentieren würde. Es kann doch nicht sein, dass Gebergemeinden immer mehr Schwierigkeiten haben, in den Finanzausgleich zu zahlen. Ich wiederhole: Es führt kein Weg daran vorbei, den Kanton stärker in die Pflicht zu nehmen.

Wie kann das geschehen?

Wild: Der Kanton schiebt allzu gern Aufgaben an die Gemeinden ab. Beispiel Primarschulen: Derzeit legt der Kanton die Rahmenbedingungen fest, die Gemeinden müssen zahlen. Wer eine Aufgabe vorgibt und definiert, sollte sie aber auch finanzieren. Deshalb sollten wir im Baselbiet den vertikalen Finanzausgleich ausbauen.

Eigenmann: In diesem Punkt sind wir uns einig. Der Kanton kann sich nicht zurücklehnen und sagen: Macht den Finanzausgleich unter euch Gemeinden ab. Entweder nimmt man den Kanton viel stärker in die Pflicht, oder man lässt unterschiedliche Lösungen zwischen den Gemeinden zu. Letzteres ist politisch aber schwierig, gerade in der Bildung ist Chancengleichheit ein hohes Gut.

Ist der Kanton bereit, mehr für den Ausgleich zu leisten?

Wild: Ich habe Finanzdirektor Anton Lauber in einem offenen Brief unsere Lage erklärt. Ich glaube, unsere Sorgen sind weit weg für ihn. Zusammen mit der IG der Empfängergemeinden hört er uns hoffentlich.

Eigenmann: Ich sehe aktuell bei allen Beteiligten eine gewisse Offenheit. Entscheidend ist für mich: Müssen via Finanzausgleich alle 68 Empfängergemeinden auf das gleiche Niveau gehoben werden mit dem fiktiven Steuerniveau? Ich könnte mir eine degressivere Gestaltung vorstellen, wie das andere Kantone kennen.

Wild: Das ist eine Überlegung wert. Erhöht eine Empfängergemeinde ihre Steuerkraft, erhält sie entsprechend weniger aus dem Ressourcenausgleich. Das darf nicht sein. Ein gewisser Anreiz ist sinnvoll. Die Lasten hat die Gemeinde aber immer noch, etwa im Sozialbereich. Dafür sollte der Kanton im vertikalen Lastenausgleich seine Rolle wahrnehmen. Dieser Topf muss anders organisiert oder höher dotiert werden.

Ein Anreizmodell geht davon aus, dass strukturschwache Gemeinden aus eigener Kraft etwas an ihrer Lage ändern können. Haben Sie im Waldenburgertal diese Hoffnung?

Wild: Diese Erwartung haben wir, etwa dank dem Neubau der Waldenburgerbahn und einiger Transformationsarealen. Oberdorf, ja das ganze Oberbaselbiet ist schön, wir dürfen schon auf gute Steuerzahler hoffen. Der Homeoffice-Trend könnte dazu beitragen.

Eigenmann: Der Schlüssel aus der Abhängigkeit ist längerfristig, dass die Gemeinden wissen, wohin sie wollen. Leider handeln nicht alle Gemeinden proaktiv. Natürlich ist die Situation gerade im Oberbaselbiet herausfordernd. Aber es gibt Chancen, wenn man am eigenen Standort arbeitet.

Ausgleich setzt immer Verständnis der Bevölkerung für die Lage der Gemeinden in anderen Kantonsteilen voraus. Ist dieses vorhanden?

Eigenmann: Durchaus. Ein Thema ist aber, wie dieser Kanton strukturiert ist. Ich stelle mal die These auf: Dieser Kanton würde auch mit nur 25 Gemeinden funktionieren. Wobei man streiten kann, ob dann auch wirklich alles günstiger würde.

Wild: Ich bin auch der Meinung, dass es nicht unbedingt 86 Gemeinden braucht. Seien wir ehrlich: Sportplatz in Oberdorf, Badi in Waldenburg, unser Tal ist eine funktionale Einheit. Vielleicht würde es einiges bewirken, wenn man zum Thema Gemeindefusionen schon nur eine Studie machen würde.

Eigenmann: Fusionen sind nicht per se DIE Lösung, aber ein Tal sollte sich schon fragen, ob es gemeinsam besser unterwegs wäre. Das gilt übrigens nicht nur fürs Oberbaselbiet.

Bringt mehr Zusammenarbeit Sparpotenzial?

Eigenmann: Wir haben damit einige Erfahrungen in der Birsstadt. Die Zusammenarbeit betrifft bisher vor allem Bereiche, bei denen man kaum Geld spart, aber das könnte sich ändern.

Wild: Wir sind bei der Region Liestal Frenkentäler Plus bewusst nicht dabei, weil für uns der Mehrwert nicht erkennbar ist. Ob mit regionalen Zusammenarbeitsprojekten effektiv Geld gespart wird, ist fraglich.

Die Baselbieter Regierung hat eine Vorlage zur Senkung der Vermögenssteuern vorgelegt. Was sagen die ärmeren Gemeinden dazu?

Wild: Ich verstehe Herrn Lauber sehr gut. Aus unserer Sicht kostet uns die Vorlage aber zwei bis drei Steuerfussprozente, und wir haben nichts davon. Es wird kaum ein Wohlhabender wegen des tieferen Vermögenssteuertarifs hierher ziehen.

Oberdorf wird mehr Finanzausgleich erhalten, wenn dank mehr Steuereinnahmen in Arlesheim mehr im Ausgleichstopf landet.

Eigenmann: Die Frage ist, ob das tatsächlich funktioniert. Die Steuerausfälle sind gut vorhersehbar, kaum jedoch, wie viele Steuerzahler wegen einer Senkung zuziehen. Für uns ist eine tiefere Vermögenssteuer ein zweischneidiges Schwert. Persönlich bin ich eher dafür, weil ich den direkten Wettbewerb sehe mit Dornach, wo Vermögende bis zu einem Faktor 5 weniger besteuert werden. Ich kenne Leute, die vor der Pensionierung für einige Jahre nach Dornach gezogen sind, wenige hundert Meter vom alten Wohnort entfernt. Die können weiterhin in Arlesheim in die Migros, in die Badi, in die Bibliothek.

Herr Wild, aus Ihrer Sicht sind das Luxusprobleme.

Wild: Mit dem Fokus auf Oberdorf muss ich zur Reform Nein sagen. Wenn man das Ganze anschaut, sehe ich auch ein, dass der Kanton etwas tun muss. Aber er sollte unsere Verluste ausgleichen.

Am Ende dieses Gesprächs haben wir den Eindruck, Ihre Sorgen sind gar nicht so diametral gegensätzlich.

Eigenmann: Konfrontation mit anderen Gemeinden ist nicht zielführend, schon nur, weil wir als Gebergemeinden zahlenmässig in der Minderheit sind.

Wild: Ein Hickhack ist auch nicht in unserem Interesse.

Eigenmann: Den Empfängergemeinden geht es gut, wenn es den Gebergemeinden gut geht. Ist dieses Verständnis da, haben wir schon viel erreicht.

