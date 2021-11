Interview mit Sara Fritz: Birsfelder EVP-Landrätin tritt zurück

Sara Fritz im Interview Rückblick auf ein wildes Jahrzehnt: Eine Landrätin mit Gewissen tritt ab Um der Amtszeitguillotine zuvorzukommen, hat die Birsfelderin Sara Fritz ihren vorzeitigen Rücktritt aus dem Baselbieter Parlament vollzogen. Im Gespräch mit der bz hält die 36-jährige EVP-Politikerin kritisch Rückschau und erklärt, wieso sie mit ihren Vorstössen gegen sexuelle Ausbeutung stets chancenlos blieb. Bojan Stula Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Sara Fritz ist aus dem Baselbieter Parlament zurückgetreten. Juri Junkov

Sara Fritz, das Spannende an Ihrer Amtszeit war, dass Sie die ganzen 2010er-Jahre im Parlament miterlebt haben. Welches politische Fazit können Sie aus diesem Jahrzehnt ziehen?

Zuallererst fällt mir das Finanzielle ein. Kaum war ich im Landrat, begann es mit den roten Budgets, auf die Sparprogramme folgten. Das Entlastungspaket 12/15 war dann brutal. Das Politisieren wurde extrem schwierig, da plötzlich jeglicher Gestaltungsspielraum wegfiel. Nicht einfacher wurde es dann in der Legislatur 2015/19; weniger wegen der Finanzen, mit denen es wieder aufwärtsging, sondern wegen der Mehrheitsverhältnisse, die jegliche Initiative auf linker Seite blockierten. Insofern gefallen mir die aktuellen Mehrheitsverhältnisse sehr gut: Alle Fraktionen sind auf Bündnispartner angewiesen. Es ist gut, wenn das Parlament wieder zusammenarbeiten muss.

Aber ausgerechnet jetzt sind Sie vorzeitig zurückgetreten. Ein Widerspruch?

Nein, denn es ist immer gut, auf einem Höhepunkt aufzuhören. Der Hauptgrund für meinen Rücktritt war, dass ich meinem Nachfolger Thomas Buser einen guten Start im Landrat ermöglichen will. So wie ich damals als Nachrückende für Thomi Jourdan ins Parlament kam. Für mich stimmt der Zeitpunkt. Es haben sich mit der Zeit gewisse Ermüdungserscheinungen eingestellt, da dieses Amt viel Energie verbraucht.

Fürchten Sie sich vor dem «Rücktritts-Blues», der Sie einst einholen könnte?

Nicht wirklich, auch wenn ich mit einem lachenden und weinenden Auge gehe. Das Loslassen fällt mir jetzt ohnehin leichter, nachdem wegen Corona alle Aktivitäten und viele zwischenmenschliche Kontakte ausserhalb des parlamentarischen Kernbetriebs ausgefallen sind. Daher muss ich jetzt politisch nicht von 100 auf null zurückfahren. Zurück zu den Finanzen in den 2010er-Jahren.

Als Mitte-links-Politikerin haben Sie sich oft gegen einzelne Sparvorlagen gewehrt. Wie beurteilen Sie die Sparpakete im Rückblick? Waren die Massnahmen richtig, oder hat man die Sparpolitik zu weit getrieben?

Sowohl als auch. Natürlich müssen die Finanzen im Lot sein, und auch das Politisieren fällt mit schwarzen Zahlen leichter. Aber trotzdem denke ich rückblickend, dass nicht alle Sparvorgaben nachhaltig waren. Gewisse Kosten wurden einfach auf Gemeinden oder private Hilfswerke verschoben. Oder es wurden, etwa im Bereich der Prävention, kurzfristige Einsparungen gemacht, die aber höhere Folgekosten bescheren. Solche Kosten lassen sich zwar nur schwer beziffern, aber es ist meine Überzeugung, dass sie auf Dauer die eigentlichen Sparziele übertreffen.

Ebenfalls in Ihrer Amtszeit fiel die abgelehnte Kantonsfusionsprüfung 2014 und das Scheitern der Spitalfusion 2019. Wie beurteilen Sie diese im Nachhinein?

Nach wie vor als zwei verpasste Chancen, wenngleich die Spitalfusion von der Stadt abgelehnt wurde. Was ich damals generell unterschätzt hatte, war, wie stark die Rivalitäten zwischen Stadt und Land immer noch sind. Bei der Kantonsfusion hatte ich phasenweise das Gefühl, die Schlacht bei der Hülftenschanze sei eben erst gestern gewesen. Da sind teilweise Emotionen hochgekocht, die ich so nicht für möglich gehalten hätte.

Für viele Landrätinnen und Landräte scheint es generell ein Problem zu sein, sich in andere Kantonsteile hineinzudenken.

Ich kann nur für mich sprechen. Tatsächlich erinnere ich mich daran, wie die ersten paar Landratssitzungen für mich als städtisch geprägte KV-Lernende ein regelrechter Kulturschock waren. Ich kam nach Hause und erzählte meinen Eltern erstaunt, wie anders doch diese Laufentaler und Oberbaselbieter ticken. Nicht besser oder schlechter, einfach anders. In den vergangenen Jahren habe ich diese Unterschiede aber immer mehr schätzen gelernt.

Interessant war, wie die EVP in Ihrer Zeit den Fraktionspartner gewechselt hat. Sie begannen als Mitglied der CVP/EVP und sind als Grüne/EVP-Mitglied zurückgetreten. Mit wem hat's besser funktioniert?

Nun, es ist kein grosses Geheimnis: Hätte es mit der CVP besser funktioniert, hätten wir nicht wechseln müssen. Die Grünen gehen mit uns als «Junior-Partner» fairer um, als es die CVP tat. Was sprechen Sie konkret an? Etwa die Ämterverteilung. Da hat die CVP immer zuerst an sich gedacht. Betonen will ich aber, dass der persönliche Umgang untereinander in beiden Fraktionen gut war.

Wenn Sie auf Ihre persönliche Erfolgsbilanz im Landrat zurückschauen, wie zufrieden sind Sie damit?

Ich konnte zwei, drei politische Erfolge feiern, in Form von überwiesenen Motionen. Etwa mit meinem Vorstoss in Zusammenarbeit mit dem Jugendrat BL zur verbindlichen politischen Bildung an Sek-II-Schulen, mit dessen finaler Umsetzung wir ganz gut leben können. Gleiches gilt für den Jugendschutz bei E-Zigaretten, die nun gewöhnlichen Zigaretten gleichgestellt sind.

Und ihre Misserfolge?

Ich reichte einige Vorstösse zum Thema sexistische Werbung und sexuelle Ausbeutung ein, die mir ein grosses Anliegen waren, mit denen ich aber chancenlos blieb. Ihr erster Vorstoss überhaupt im März 2010 galt dem Verbot der Prostitution Minderjähriger.

Wieso fanden Sie mit solchen Themen im Landrat so wenig Gehör?

Weil vieles landläufig gar nicht als gesellschaftliches Problem anerkannt wird. In Schweden etwa wird die Prostitution in einem gesamtheitlichen Kontext betrachtet: Das Kaufen einer Frau gilt dort als Verstoss gegen die Menschenwürde und ist mit der Gleichberechtigung nicht vereinbar, darum wurde es konsequenterweise verboten. Gewalt an Frauen hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass in der Pornografie gewalttätige sexuelle Praktiken als normal dargestellt werden. Wer solche Pornografie konsumiert, will sie oftmals auch ausleben. Dieser Mechanismus ist für mich ein grosses gesellschaftliches Problem, anderen aber schlicht egal oder nicht bewusst.

War das vergangene Jahrzehnt also ein schwieriges für dem Gewissen verpflichtete Wertepolitikerinnen, wie Sie es sind?

Ja, einfacher wurde es auf jeden Fall nicht. Meinen Wertekompass beziehe ich aus meinem christlichen Glauben, das gibt mir Halt und Hoffnung. Diese Werte sind zeitlos. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, dafür einzustehen, auch dann, wenn es nicht dem Mainstream entspricht. Ich nehme einen gewissen Wertezerfall wahr, gleichzeitig hat aber die Frage nach Sinn und Wert in den letzten Jahren stark zugenommen. Kritische Stimmen bleiben wichtig und werden – weil sie konträr sind – wieder interessant.

Mit Ihrer Erfahrung aus 12 Jahren Landrat: Welchen Schritt vorwärts muss der Kanton Baselland im kommenden Jahrzehnt machen? Wo hat sich der Kanton in eine falsche Richtung entwickelt?

Mein sozialpolitisches Gefühl sagt mir, dass Baselland im sozialen Bereich inzwischen eine Härte aufweist, angesichts der ich mir wünsche, der Kanton wäre allgemein etwas grosszügiger; etwa bei den Prämienverbilligungen.

Anderseits ist Baselland das Steuerparadies für Familien mit geringen Einkommen.

Was auch gut ist und so bleiben soll; und trotzdem besteht die Tendenz, den Armen das Leben immer schwieriger zu machen, siehe die laufende Revision des Sozialhilfegesetzes. Mir ist klar, dass eine solche Grosszügigkeit zuerst finanziert werden muss, doch bestehen hier meiner Ansicht nach noch gewisse Spielräume. Ich meine nicht einmal nur mehr Geld zu verteilen, sondern mehr Hilfe zu Selbsthilfe zu finanzieren.

War es familiär vorgegeben, dass Sie wie Ihr Vater zur EVP gehen?

Nein, nicht unbedingt. Es hat sich so ergeben und hat für mich immer gestimmt. Ich bereue es bis heute nicht, mit 18 Jahren EVP-Mitglied geworden zu sein. Aber das bedeutete von Anfang an, dass gewisse politische Ämter wie Regierungs- oder Nationalrätin immer ausserhalb Ihrer Reichweite bleiben werden. Ich habe nie Politik gemacht, um an möglichst prestigeträchtige Ämter zu kommen. Sondern, weil ich der Gesellschaft dienen und Dinge anpacken und verändern wollte. Ausserdem ist für mich zentral, dass ich unabhängig politisieren kann und einzig meinem Gewissen verpflichtet bin. Insofern war es mir wichtiger, mich in einer Partei wohl zu fühlen als deren Erfolgsaussichten.

Dann werden Sie Ihren jetzigen Abgang wohl nicht mit ein paar lukrativen Verwaltungsratsmandaten vergolden lassen?

(Lacht) Dafür ist die EVP definitiv die falsche Partei … Gewisse Angebote habe ich schon erhalten, jedoch «nur» für ehrenamtliche Aufgaben. Ich habe aber keine Lust, die soeben gewonnene zeitliche Freiheit gleich wieder aufzugeben.

Sie werden aber wohl demnächst vom Landrat als nebenamtliche Strafrichterin gewählt werden. Trauen Sie sich die menschliche Härte zu, die diese Aufgabe bedingt?

Ganz bestimmt habe ich sehr grossen Respekt davor. Das Strafgericht ist diesbezüglich besonders herausfordernd; es ist etwas anderes, jemanden ins Gefängnis zu schicken, als etwa bei einer Zivilgerichtsstreitigkeit den Schuldner zu einer Zahlung zu verurteilen. Aber ja, ich habe eine gewisse Härte, selbst wenn man mir das vielleicht nicht ansieht. Gerechtigkeit war für mich schon immer zentral, und zur Gerechtigkeit gehört, dass Menschen für ihre Fehler geradestehen müssen. Wir sollten jedoch nicht bei der Strafe stehenbleiben, sondern die Reintegration von Straftätern in die Gesellschaft fördern und dort wo möglich für einen Täter-Opfer-Ausgleich sorgen.

Als KV-Lernende fing sie im Landrat an, als Juristin mit Master-Abschluss hört sie auf Als Sara Fritz im Oktober 2009 in den Landrat nachrückte, war sie noch eine 24-jährige KV-Lernende mit einer britischen, in der Schweiz nicht anerkannten Matur. Zwölf Jahre später verlässt sie das Parlament als Juristin mit Masterabschluss. Ihr Interesse an juristischen Themen war nicht nur für ihren beruflichen Werdegang wegweisend. Dieser führte sie nach einer Basler Privatschule über die KV-Lehre in einem Anwaltsbüro als Assistentin in eine grosse Basler Wirtschaftskanzlei und schliesslich an die Juristische Fakultät der Uni Bern. Sondern auch als Mitglied der Justiz- und Sicherheitskommission, der sie seit 2011 angehörte. Bei ihrem Abschied vor 14 Tagen wurde Fritz von Landratspräsidentin Regula Steinemann als Politikerin gewürdigt, die nie die grosse Bühne suchte, dafür umso engagierter konstruktiv hinter den Kulissen wirkte. (bos)