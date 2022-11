Aexander Horn: Wie entsteht eine operative Fallanalyse?

Interview Alexander Horn von der Münchner Polizei gewährt einen Einblick: «Die Befundlage war für einen ‹Cold Case› sehr gut» Alexander Horn leitete die operative Fallanalyse, die im Fall Ana Paula zu neuen Erkenntnissen führte. 16 Jahre nach dem Tötungsdelikt starten die Ermittelnden jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung. Lea Meister und Yann Schlegel Jetzt kommentieren 07.11.2022, 12.42 Uhr

Alexander Horn gibt im Gespräch Einblicke in die Erarbeitung einer operativen Fallanalyse. Kenneth Nars

Das Tötungsdelikt liegt 16 Jahre zurück – was bedeutet das genau für eine operative Fallanalyse?

Natürlich ist es für uns immer besser, wenn wir möglichst tatzeitnah eingesetzt werden. Wir arbeiten aber regelmässig an Cold Cases, wir kennen dieses Szenario. Gerade auch, weil Fälle mit Prostituierten sehr schwer zu ermitteln sind und deshalb häufig zu Cold Cases werden. Die Befundlage war für uns trotzdem sehr gut. Wir konnten doch mit relativ viel arbeiten.

Aus Hypothesen wird ein klares Profil abgeleitet. Können Sie beschreiben, wie das geschieht?

Eine Fallanalyse passiert immer in drei wesentlichen Schritten. Im ersten Schritt versuchen wir zu rekonstruieren, was eigentlich genau passiert ist. Darauf folgt die Frage, warum es passiert ist, wir bewerten also die Motivlage und das Täterverhalten. Wenn wir dazu in der Lage sind, können wir uns die Frage stellen, wer der Täter ist. Dadurch entsteht eben das Täterprofil. Es wird aus dem Täterverhalten auf der einen Seite und den Erfahrungswerten und der Forschung auf der anderen Seite abgeleitet.

Wie konnten Sie das Alter genau eingrenzen?

Wir schauen uns die Strukturiertheit an, mit der ein Mensch vorgeht, das Gewaltpotenzial, das er zeigt. Wie handelt er? Wie stressresistent ist er? Da gibt es ja schon häufig Zusammenhänge zum Lebensalter und bestimmten Lebensphasen.

Können Sie aufgrund der Erfahrungswerte sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich Leute mit guten Hinweisen melden?

Das ist sehr schwer. Du hängt extrem vom Einzelfall ab. Meine Erfahrung zeigt mir, dass es sehr viel Wissen gibt, welches die Leute einfach nicht für relevant halten. In diesem Fall könnte es beispielsweise sein, dass eine andere Prostituierte einen Freier mit Gewaltfantasien hatte und dies im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt nicht für relevant hielt oder den Zusammenhang nicht hergestellt hat. Das können Informationen sein, die für uns sehr wichtig sind. Was wir aus vergleichbaren Fällen gelernt haben, ist, dass diese Täter häufig im Bereich des Strassenstrichs unterwegs und bekannt sind.

Sie wollen einen Hinweis geben? Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Fall im Zusammenhang stehen oder Angaben zu einer Person machen kann, die dem Täterprofil entspricht, kann sich auf verschiedenen Kanälen melden:

- per Telefon bei der Polizei Baselland +41 61 553 20 30

- bei jeder Polizeidienststelle in der Schweiz

- über die Notrufnummern 112 und 117

Gab es in diesem Fall für Sie ein wichtigstes Indiz?

Wir fokussieren uns bei unserer Arbeit nicht auf einen einzelnen Aspekt, es ist die Gesamtheit der Umstände, die dann das Bild schafft, das wir suchen.

Sind Sie auch 16 Jahre danach nochmals in den Allschwiler Wald gefahren?

Selbstverständlich. Das muss man sich anschauen, um zu verstehen und sehen, welche Einflüsse auf den Täter einwirken. Das muss man sich dann auch zu relevanten Zeiten anschauen.

Der Fundort der Leiche im Allschwiler Wald. zvg

Ist Ihre Arbeit jetzt getan?

Das kommt drauf an, wie die Ermittlung weiter geht. Wenn neue Erkenntnisse auftauchen, werden wir diese natürlich auch weiter begleiten. Ich hoffe also nicht, dass meine Arbeit in diesem Fall getan ist.

«Aktenzeichen XY... ungelöst» Diesen Mittwochabend um 20:15 Uhr wird der Baselbieter Fall zu Ana Paula in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» vom Deutschen Fernsehen ZDF aufgerollt. Die Staatsanwaltschaft Baselland erhofft sich, dadurch eine möglichst grosse Reichweite zu erzielen und viele Personen anzusprechen.

