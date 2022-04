Inventarisierung Muttenz erhält eine eigene Baugeschichte – doch die Ortskernrevision birgt Konfliktpotenzial Die Gemeinde hat den historischen Ortskern inventarisiert. Damit soll Streitigkeiten vorgebeugt werden. Tobias Gfeller 27.04.2022, 20.33 Uhr

Viel historische Bausubstanz, hier ein Bauernhaus um 1900, machen Muttenz zum Forschungsparadies. zvg/Archäologie BL

1983 erhielt Muttenz für die umsichtige Entwicklung seines Ortskerns vom Schweizer Heimatschutz den Wakkerpreis verliehen. In den vergangenen fünf Jahren erforschte die Archäologin Anita Springer, die während Jahren das Ressort Bauforschung der Archäologie Baselland und des Museum.BL leitete, den Muttenzer Ortskern und ging dafür auch in die Häuser hinein. Das sei nötig, um detaillierte Erkenntnisse zur Baugeschichte zu gewinnen, betont der Baselbieter Kantonsarchäologe Reto Marti.

Das Vorgehen und die Erkenntnisse aus der Inventarisierung sind weit über die Region Basel derart speziell, dass der Schweizerische Burgenverein diesen die ganze erste Ausgabe seines Magazins «Mittelalter» gewidmet hat. Die viermal im Jahr erscheinende Publikation der 1927 gegründeten Organisation findet über die Schweiz hinaus im deutschsprachigen Raum Beachtung.

An der Vernissage der Publikation am Dienstagabend vor Ort in Muttenz unterstrich der Baselbieter Kantonsarchäologe Reto Marti die Wichtigkeit der Inventarisierung der Baugeschichte einer Gemeinde.

Hälfte der Eigentümer stimmt Inventarisierung zu

Marti nutzte grosse Worte, um die historische Bedeutung des Muttenzer Ortskerns und das Vorgehen der Gemeinde zu loben. Die Entdeckung des ältesten noch bestehenden, nicht herrschaftlichen Gebäudes im Kanton Baselland mit Baujahr 1418, von dem seit dieser Woche im Muttenzer Gemeindehaus ein Modell steht, sowie des ältesten Bauernhauses der Nordwestschweiz von 1473 bezeichnete Marti als «Superlativen». Das proaktive Vorgehen der Gemeinde mit der Inventarisierung der Liegenschaften im Ortskern bewertete Marti als «absolut beispielhaft».

Aufgrund der Bedeutung der Erkenntnisse hat die Archäologie Baselland ihren aktuell einzigen strategischen Forschungsschwerpunkt auf Muttenz gelegt und wird die Erforschungen im Ortskern weiter vorantreiben. Der Baselbieter Kantonsarchäologe hofft, dass andere Gemeinden dem Muttenzer Beispiel folgen werden. «Damit erhält eine Gemeinde Planungssicherheit und Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften werden vor bösen Überraschungen bewahrt.»

Sowohl Reto Marti wie auch die Muttenzer Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann betonten, dass sie sich bewusst seien, dass die Untersuchungen zusätzliche Herausforderungen für die Eigentümerinnen und Eigentümer mit sich brachten, indem unter anderem Bauvorhaben unterbrochen werden mussten. Etwa die Hälfte der angefragten Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer stimmten der Inventarisierung ihrer Gebäude zu.

Eigentümerinnen und Eigentümer sollen einbezogen werden

Planungssicherheit in Sachen Ortskern ist für Muttenz aktuell essenziell. Die Planungen für die bevorstehende Ortskernrevision sind bereits angelaufen. Das Beispiel Arlesheim, wo es heftigen Widerstand von Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzern gegen die Unterschutzstellung ihrer Gebäude gibt, zeigt, wie heikel eine mögliche Anpassung eines Teilzonenplans in historischen Gefilden ist.

Die kantonalen Vorgaben des Kantons an Unterschutzstellungen sind heute strenger. Dem Konfliktpotenzial ist sich Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann bewusst. «Wir möchten die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer eng und frühzeitig in die Planungen miteinbeziehen.»

Dazu rät auch Christoph Reding, stellvertretender Leiter der Archäologie Baselland. «Es ist ein reines Vermittlungsthema. Man muss den Leuten erklären, was sie mit ihren historischen Gebäuden an Wert haben und welche Möglichkeiten sie damit haben.»