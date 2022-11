Isola-Areal In Breitenbach entsteht auf elf Hektaren ein neues Quartier In den kommenden Jahren wird auch der restliche Teil des ehemaligen Industriegebiets überbaut. Die Geschichte des für die Gemeinde wichtigen Areals soll spürbar sein. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 08.11.2022, 17.57 Uhr

In den kommenden Jahren wird der südliche Teil des Isola-Areals in Breitenbach überbaut. Steiner AG/Rob Lewis

Eine Fläche von 11,4 Hektaren, einen Zuwachs von 600 Wohnungen und eine Bauphase von fast zehn Jahren: Die Zahlen sind nicht nur für eine Ortschaft mit 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern beeindruckend. In Breitenbach ist auf dem ehemaligen Isola-Areal das grösste Entwicklungsprojekt in der Geschichte der Gemeinde geplant.

Das Gebiet, auf dem die Überbauung realisiert wird, ist für den Thiersteiner Hauptort historisch wichtig. Die Schweizerischen Isola-Werke waren während Jahrzehnten die grösste Arbeitgeberin der Gemeinde und der gesamten Umgebung. Während der Hochphase des Unternehmens in den 1960er-Jahren waren rund 2000 Personen in den Produktionshallen tätig. In Breitenbach stellten sie Isoliermaterialien für die Elektroindustrie her. Auf eine Reduktion der Arbeitsplätze folgte 1987 eine Übernahme der Firma durch den Solothurner Industriekonzern Von Roll.

Noch heute befindet sich der Sitz der Von Roll in Breitenbach. Die Produktion wurde hingegen nach und nach ganz in die Nachbargemeinde Büsserach verlegt. Auf dem nördlichen Teil des einstigen Firmenareals entstand in den vergangenen Jahren mit dem Lüsselpark bereits ein neues Dorfquartier mit Wohnungen. Gewerbeflächen und Naherholungsmöglichkeiten entlang des Baches Lüssel. Die Steiner Investment Foundation, die der Von Roll im Jahr 2021 südlich des Lüsselparks eine Fläche von rund 11 Hektaren abgekauft hat, sieht für dieses Gebiet ebenfalls eine gemischte Nutzung vor.

Vier unterschiedliche Gebiete auf dem Isola-Areal

In Breitenbach findet derzeit die öffentliche Mitwirkung für das räumliche Teilleitbild Isola-Areal statt. Ein Blick in die auf der Website der Gemeinde aufgeschalteten Unterlagen zeigt: Die Steiner AG, die das Gebiet entwickelt, plant vier Arealbereiche. Kernstück sind dabei die «Isola-Werke» zwischen der Passwangstrasse und der Lüssel, wo eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen, Verkaufsflächen, Gastronomie und Events angestrebt wird. Zur Art der Wohnungen heisst es im Teilleitbild:

«Es werden Wohnungen mit urbaner Ausstrahlung und sozialen Interaktionsmöglichkeiten verfolgt.»

Das «Isola-Valley» beinhaltet das einstige Produktionsgebäude der aus Breitenbach abgewanderten Kabelherstellerin Nexans sowie die zugehörige Umgebungsfläche. Dieser Arealbereich soll ausschliesslich Gewerbe- und Industrienutzungen vorbehalten sein. Bei der «Isola-Neumatt» handelt es sich um unbebautes Bauland zwischen dem Einfamilienhausquartier Neumatt und dem Gebäude der Nexans. Hier «wird ein standort- und marktgerechtes Angebot an Reihenhäusern und Wohnungen in kleineren Mehrfamilienhäusern verfolgt».

Das Gebiet in Breitenbach umfasst 11,4 Hektaren. Benjamin Wieland/Micha Wernli

Als viertes, für die Breitenbacherinnen und Breitenbacher wohl attraktivstes Gebiet ist der «Lüsselraum» vorgesehen. «Mittels Revitalisierung soll der Lüsselraum für Flora und Fauna aufgewertet und für die Bevölkerung als Naherholungsgebiet zugänglich gemacht werden.» Aufgrund der Industrienutzung des Areals wurde die Lüssel einst kanalisiert. Durch die Überbauung wird sich dies ändern.

Einige historische Gebäude bleiben erhalten

Die geschichtliche Bedeutung des Isola-Areals scheint den Planern bewusst zu sein. Aktuell ist keine der Bauten geschützt. Mit dem Verwaltungsgebäude, der Kantine und dem Hochspannungslabor sollen drei Schlüsselbauten in die Überbauung integriert werden.

Die Denkmalpflege begrüsst zwar diesen Ansatz. Allein durch den Erhalt dieser drei Gebäude könne der industriegeschichtliche Wert des Areals jedoch nicht genügend wiedergegeben werden. «Unsere Fachstelle macht in der Mitwirkung deutlich, dass nicht nur die Schlüsselbauten erhalten werden sollen, sondern setzt sich auch für den Erhalt weiterer Gebäude auf dem Areal ein», erklärt der Solothurner Denkmalpfleger Jürg Hirschi. Unter anderem sollen die Soflex-Fabrik und das Drahtzuggebäude erhalten bleiben.

«Unsere Fachstelle ist der Ansicht, dass gerade durch den heterogenen, baulichen Bestand abwechslungsreiche Arbeits- und Wohnformen entstehen können und ein lebhafter und vielfältiger Dorfteil für Breitenbach einen Mehrwert generieren kann.»

Bis die Bagger auf dem Isola-Areal auffahren, vergehen Jahre. «Die Grösse des Areals bedingt eine langfristige und sorgfältige Planung», sagt Pascal Schütz von Gecko Communication, welche die Medienarbeit für das Projekt verantwortet. «Bis Anfang 2025 soll gemäss heutiger Planung ein Richtprojekt und anschliessend das Vorprojekt erarbeitet werden. Mit dem Baustart der ersten Etappe ist nicht vor 2028/2029 zu rechnen.» Die Fertigstellung sei für das Jahr 2038 zu erwarten. Zum Investitionsvolumen des Projektes macht Schütz keine Angaben.

Die einstige Kantine der Isola bleibt erhalten. Steiner AG/Rob Lewis

Die öffentliche Mitwirkung in Breitenbach dauert noch bis Mitte November. «Das Interesse ist da. Die bisherigen Infoveranstaltungen waren gut besucht», sagt der zuständige Breitenbacher Gemeinderat David Häner, der gleichzeitig die Teilleitbildkommission präsidiert.

Den Breitenbacherinnen und Breitenbachern sei wichtig, was mit dem Areal passiert. Oder wie es Pascal Schütz von Gecko Communication ausdrückt: «Das Isola-Areal blickt auf eine reiche Geschichte zurück und spielte für die Gemeinde eine prägende Rolle. Diese Geschichte wollen die Steiner Investment Foundation als Grundeigentümerin und die Steiner AG als Projektentwicklerin zusammen mit der Gemeinde und der Bevölkerung von Breitenbach fortschreiben.»

