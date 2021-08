2022 steigen die Basler Strompreise an

IWB Erstmals seit 2018: Im kommenden Jahr steigen die Strompreise in Basel-Stadt an Die Basler Strompreise werden im kommenden Jahr erstmals seit 2018 nach oben angepasst. Die IWB passt ausserdem die Spar- und Normaltarife an. Lea Meister 24.08.2021, 14.27 Uhr

Der Strom in Basel wird teurer. Susann Basler

Wie die IWB am Dienstag mitteilt, werden die Stromtarife in Basel-Stadt per 2022 gesamthaft um 2,5 Prozent ansteigen. Die IWB gebe damit «insbesondere die höheren Kosten der Stromnetze von Swissgrid weiter».